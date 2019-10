Kritikus a helyzet a rendőrségnél: rengetegen szerelnek le mostanában

Másfél hónapot is túlórázik egy rendőr Magyarországon, olyan nagy az emberhiány. Rengetegen szerelnek le mostanában, olyanok is, akik régóta a rendőrségen dolgoznak - számol be a 24.hu.

2018-ban összesen 2012 hivatásos rendőr jogviszonya szűnt meg: a leszerelők 65 százaléka tíz évnél kevesebb időt töltött hivatásos állományban, 44 százalékuk legfeljebb négy évet.

A távozók közül mindössze húsz hivatásos állományú rendőr ment nyugdíjba, akik kiléptek, azok közül volt, aki azonnali hatállyal, próbaidő alatt ment el, mások közös megegyezéssel, voltak áthelyezések más szervekhez, illetve előfordult, hogy a dolgozók visszavonták a kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájárulásukat.

A rendőrség hivatásos állományából 2019. április 1-jén országosan 1644 fő hiányzott, a teljes hivatásos állományának tavaly összesen több mint 6,4 millió túlórát kellett vállalniuk.