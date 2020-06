Körülményesebb adásvétel pozitív példákkal (X)

Megnehezült és több ponton lelassult az ingatlanok adásvétele a veszélyhelyzetben, ráadásul elemzések szerint a korlátozások enyhítésével sem áll vissza minden a régi kerékvágásba. Igencsak kitartónak és türelmesnek kell lennie annak, aki most szeretne lakást eladni vagy venni: a csökkenő kínlat és kereslet mellett körülményesebbé vált a lakások megtekintése, változhattak a hitelezés feltételei, több helyen általában az ügyintézés is. Vannak ugyanakkor előremutató, pozitív példák is, mint a 3D-s lakásbemutató vagy a közjegyzői ügyintézés. Mutatjuk, mire kell számítani!

A mostani járványhelyzetben jelentősen visszaesett az ingatlan-adásvételek száma, egyaránt csökkent a kínálat és a kereslet is. Ugyanakkor nem fagyott be teljesen a piac, vannak, akiknek a nehezebb körülmények között kellett ügyeket intézni. Bár a korlátozásokat már enyhítették, és a veszélyhelyzet várhatóan június 20-án megszűnik, az ügyintézés több helyen egyelőre lassabb, körülményesebb, és lehet, hogy hosszabb ideig ilyen marad. Az eladó-vevő kapcsolat sem a régi, jó, ha egyetlen alkalommal meg lehet nézni személyesen egy lakást, azt is nyitott ablakoknál, minél gyorsabban.

Innovatív megoldások

A szükség sokszor találékonyságot szül: terjed a háromdimenziós lakásbemutató, a Skype-lakásnéző, ahol az eladó az érdeklődő kéréseinek megfelelően járja végig a lakást és mobiltelefonja kameráját arra irányítja, amerre kérik. Felértékelődik a pontos, méretarányos, részletes alaprajz szerepe is.

Nem csak a nézelődés során, hanem a szerződéskötéskor is lehet személyes találkozás nélküli az ügymenet, bár ilyenkor a folyamat lényegesen hosszabb ideig tarthat. A felek ugyanis egyesével írják alá a szerződést, amelyet az erre vállalkozó ügyvéd videókapcsolaton keresztül ellenőriz, a dokumentumot egymásnak postán küldik, majd a folyamat végén az ügyvéd is ellenjegyzi irodájában a szerződést.

A közjegyzőnél videókapcsolat is segíthet

Amennyiben közjegyzőnél szerződnek a felek, vagy jelzáloghitel miatt szükséges, hogy a vevő mint hitelfelvevő közjegyzői okiratban vállaljon kötelezettséget a törlesztésre, akkor is lefolytatható az eljárás legnagyobb része az internet segítségével: a feleket videókapcsolat útján lehet tájékoztatni és az okirat szövegét felolvasni az adott közjegyzői iroda döntése alapján. A videókapcsolaton keresztüli eljárásról és a technikai részletekről (melyik programot és hogyan kell használni) az iroda előre egyeztet a felekkel.

Ilyenkor az ügyfeleknek nem kell egy helységben tartózkodniuk, sőt a közjegyző illetékességi területén sem. Az eljárás során a közjegyző azonosítja a feleket, ellenőrzi a folyamatos kapcsolatot és a résztvevők jelenlétét, hogy a videókapcsolat használata közben minden résztvevő egymást folyamatosan láthassa és hallhassa. Ha a kapcsolat megszakadna, az eljárást a kapcsolat helyreállását követően a megszakadástól kell folytatni.

Ugyanakkor ilyenkor sem hagyható el teljesen a közjegyző előtti megjelenés: az okirat aláírásnál a feleknek személyesen és együtt kell jelen lenniük, legkésőbb a közjegyzői okirat felolvasása befejezését követő munkanapon. Ez azonban egy átlagos, egyszerűbb eljárásnál jóval rövidebb idő (kb. 10-15 perc) alatt elvégezhető, így a személyes ügyintézés a minimálisra korlátozódik.

A bankok is segítenek

A mostani helyzetben a bankok is minden tőlük telhetőt megtesznek az ügyintézés egyszerűsítéséért. Van olyan bank, amely azzal igyekszik segíteni a mostani helyzetben, hogy például külön helységet és eszközöket is biztosít, ahol a hitelfelvevő videókapcsolaton keresztül részt vehet a közjegyzői tájékoztatáson, felolvasáson.

Azonban a felelős üzletpolitikából adódóan akadnak szigorítások a járvány előtti viszonyokhoz képest, például a hitelképesség megállapításánál. A mostani helyzetben több szektorban is bizonytalanabbak a jövedelmi és munkaerőpiaci kilátások, ezért az ilyen területen dolgozók fizetőképességét alaposabban vizsgálják. Lassíthatja a folyamatot, hosszabb ügymenetet eredményezhet a személyes találkozások kerülése például az értékbecslések esetében vagy a szükséges dokumentumok beszerzésénél.

Az átfutási idők lassulását érdemes már ajánlattételkor jelezni, majd szerződéskötéskor szerződésbe foglalni annak érdekében, hogy ez ne okozhasson problémákat a vevők és eladók között.



