Korlátozásokat vezet be a magyar bank: mostantól így intézkedhetnek az ügyfelek

Levélben értesíti ügyfeleit a CIB Bank, melyben az új koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseiket mutatják be. Megváltozott nyitvatartás, várhatóan hosszabb ügyintézés, és üzlet előtt várakozásra számíthatnak az ügyfelek.

A CIB Banknál kiemelten fontosnak tartjuk a koronavírus-fertőzés lehetőségének minimalizálását. Számos lépést tettünk az elmúlt időszakban ügyfeleink és kollégáink egészségének védelméért, és a továbbiakban is mindent megteszünk ezen cél érdekében. Mindenben követjük Magyarország Kormánya és az illetékes magyar hatóságok útmutatásait, határozatait és rendeleteit, valamint igazodunk a WHO ajánlásaihoz is

- kezdiu ügyfeleinek címzett levelét a bank. A bankfiókok továbbra is fogadják az ügyfeleket, de néhány korlátozást bevezettek azért, hogy biztosítani tudják a fertőzés esélyének csökkentését.

2020. március 23-tól minden bankfiók rövidített nyitvatartási renddel működik, illetve a Westend bevásárlóközpontban lévő bankfiók szombatonként zárva lesz - ameddig a helyzet kívánja. A bankfiókok jelenleg korlátozott számban engedik be ügyfeleket. A bankfiókba a korlátozás miatt belépni nem tudó ügyfeleinket arra kérik, várakozzanak kint, a bejárat előtt, amíg sorra kerülnek.

Arra is kérik továbbá az ügyfeleket, hogy ne látogassák bankfiókokba, ha:

az elmúlt 14 napban jártak külföldön, vagy érintkeztek olyan személlyel, aki külföldön járt

érintkeztek koronavírussal fertőzött személlyel vagy magukon érzékelik a betegség tüneteit.

Ezeket az ügyfeleket az adott esemény bekövetkezésétől számított leghamarabb 14 nap múlva tudják fogadni - a koronavírus esetében a jelenlegi orvosi konszenzus alapján elfogadott kéthetes lappangási idő elteltével.

Szükség esetén nyilatkozati előírásokat vezetnek be, amelyekkel bankfiókjainkba történő belépéskor találkozhatnak, és amelyek ügyfeleink és munkatársaink védelmét szolgálják - írják a közleményben.

A fióki ügyintézések várható ideje lassabb lesz a megszokottnál, ezért, illetve a személyes kontaktus csökkentése érdekében kérik, lehetőség szerint, aki tudja használja az elektronikus csatornákat, illetve CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat.

Az elektronikus csatornákon ugyanis elérhetőek a bank legfontosabb szolgáltatásai, 24 órában:

Átutalások - az Azonnali Fizetési Rendszerben a legfeljebb 10 millió forint összegű, elektronikus csatornán indított, belföldi forint átutalási megbízások 5 másodperc alatt teljesülnek, napszaktól és hétvégétől függetlenül. További részletek: www.cib.hu/afr

Egyenleg/számlatörténet ellenőrzése

Bankkártyás vásárlási és készpénzfelvételi limitek módosítása

Befektetések kezelése

Betétlekötés

Ha nem rendelkezik CIB Bank Mobilalkalmazással vagy CIB Bank Online internetbankkal:

Önálló tulajdonosként lehetősége van CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül szerződni elektronikus szolgáltatásainkra.

Céges- vagy több tulajdonosú számla esetében, illetve amennyiben CIB Telefonos Azonosító Kódját vagy a biztonsági kérdésre adott válaszát elfelejtette, csak bankfiókjainkban kérheti az elektronikus csatornák beállítását.

A mobilalkalmazás letölthető az alkalmazásáruházakból, az internetbank pedig elérhető a www.cib.hu oldalon, a honlap felső sávjának jobb oldalán található belépés gombra kattintva.

További szolgáltatások:

Az ATM-ek folyamatosan rendelkezésre állnak, amennyiben készpénzre van szüksége, de a készpénzhasználat mellőzésével is csökkenthető a fertőzés terjedése, ezért javasoljuk, hogy ahol csak lehet, fizetéshez használja bankkártyáját. Érintéssel történő fizetésre alkalmas bankkártyáját ki sem kell adnia kezéből!

A CIB24 telefonos ügyfélszolgálat a nap 24 órájában rendelkezésére áll a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon. Előfordulhat, hogy a megnövekedett telefonos ügyintézések száma miatt a várakozási idő meghosszabbodik, ilyen esetben a türelmet kér a bank. A teljes körű ügyintézéshez az alábbiakra van szükség:

CIB24 azonosító - ez általában a GIRO számlaszámának középső 8 karaktere

4 jegyű CIB Telefonos Azonosító Kód

Az előre kifizetett szolgáltatások árának visszatérítése:

Előre kifizette utazásait vagy lemondták a koncertet, amelyre jegyet vásárolt? A bankkártyával történt tranzakciók esetében segíteni tudunk Önnek.

Ha a kereskedő törli a szolgáltatást, a tranzakció összegét 15 napon belül jóvá kell írnia az Ön számláján. Ha a kereskedővel történt egyeztetés után ez nem történik meg, hívja CIB24 ügyfélszolgálatunkat, és segítünk!

Ha Ön szeretné lemondani a már megvásárolt szolgáltatást, kérjük, ellenőrizze, hogy lemondható-e:

Nem lemondható: sajnos nem tudunk segíteni az ár visszatérítésében.

Lemondható:a bank kéri, az Ön által elfogadott Általános Szerződési Feltételekben leírt törlési feltételeknek megfelelően járjon el. Ebben az esetben a kereskedőnek a törlés napjától számítva 15 nap napon belül vissza kell térítenie a szolgáltatás árát. Ha a kereskedővel történt egyeztetés ellenére a jóváírás nem érkezik meg, hívja CIB24 ügyfélszolgálatunkat, és segítenek!

Hitelezést érintő változások

A lakossági, valamint a vállalati hitelezést érintő kormányzati intézkedések kapcsán tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy mindenben követjük a jogszabályi előírásokat, és azoknak megfelelve működünk. A bejelentett intézkedések esetében is így fogunk eljárni. Várjuk Magyarország Kormányának további részletszabályokat rögzítő rendeleteit, és ki fogjuk dolgozni azok beemelését az érintett hitelek esetében. A részletekkel kapcsolatban tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket, addig is türelmüket kérjük.

