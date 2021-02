Kirobbant a felújítási láz: szinte lehetetlen szakembert találni itthon

Elképesztő méreteket ölt a felújítási láz a családok körében, már a múlt év végén megrohamozták a kivitelezőket, hogy 2021-es munkákra lekössék őket. A kivitelezők 45 százaléka már két hónapra előre be van táblázva.

A kivitelezők szerint már a beltéri munkálatoknál is négy hónapon túli vállalási idők jellemzik a lakásfelújítási piacot, miközben széles skálán szóródik a tervezett áremelés mértéke - számol be a Világgazdaság.

A kivitelezők 45 százaléka már két hónapra előre be van táblázva, 39 százaléka kettő-négy hónap közötti időtartamra van lekötve, 16 százaléka pedig már csak több mint négy hónapos várakozási idővel tud szerződni. A felújítási boom a kivitelezők számára nemcsak lehetőség, hanem jókora kihívás is, hiszen, mint a válaszadók harmada jelezte, a szakképzett munkaerő felvétele, további 17 százalék számára pedig a dolgozók megtartása is nehézséget okoz.

