Kereskedelmi bankokkal egyeztetett az MNB: nem tetszik a túl nagy kamatemelkedés?

Az MNB szerdán egyeztetett a kereskedelmi bankokkal, állítólag a jegybank jelezte, hogy a bankközi kamatok emelkedése túlzott volt az utóbbi időszakban - értesült a Reuters két névtelen forrástól. Az MNB szerint csak egy szokványos kozultáció volt a mai, és nem látnak indokolatlan mozgásokat a bankközi piacon.

A váratlanul magasra ugrott magyar inflációs adat után, 340-es euróárfolyam körül Nagy Márton MNB-alelnök a múlt héten arról beszélt, hogy a jegybank kész bármilyen eszközt bevetni az inflációs cél elérése érdekében és a márciusi kamatdöntéskor majd akár léphetnek is.

Ezután gyorsan emelkedni kezdtek a bankközi kamatok, amire ráerősített az is, hogy a hétfői jegybanki forintlikviditás nyújtó swaptenderen további 50 milliárd forintos likviditásszűkítést hajtott végre. Ahogy arra rámutattunk, az MNB szép csendben kamatemelésbe kezdett, hiszen a swap-állomány mozgatásával a likviditásra tud hatni, az pedig a rövid pénzpiaci kamatokon keresztül a forintra és így az inflációra is - számolt be a Portfolio.

A hírügynökség által ma közölt információk viszont arra mutatnak rá, hogy az MNB már kezdi kényelmetlenül nézni a bankközi piacon meglódult Bubor kamatokat, hiszen például a 3 hónapos futamidőre már elkezdte megközelíteni a 0,9 százalékos "irányadó" rátát, és egyes futamidőkre a határidős kamatmegállapodások (FRA-k) már némi kamatemelést áraztak a napokban a 0,9 százalékhoz képest is.

A mai egyeztetés lényege, hogy az MNB túlzottnak tarthatja az elmúlt hét reakcióit, amelyet a piacok az inflációs adatra, illetve a jegybank szigorúbb hangvételű megszólalására adtak.

Kétségtelen, a 40-50 bázispontos kamatemelkedés a bankközi piacon rég látott esemény, és egyértelmű monetáris szigorításként hat, amivel párhuzamosan a forint árfolyama 1,5 százalékkal erősödött az euróval szemben.

