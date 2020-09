Jobban teszed, ha ezt most lepapírozod a pároddal: sok pénz múlik rajta

Sokan nem tudják, pedig úgy is lehet hitelből ingatlant vásárolni, ha nem vonjuk be adóstársnak a házastársunkat. Mutatjuk a módzsert, amit a legtöbb bank elfogad.

A házasság - amellett, hogy két ember összetartozását szimbolizálja -, általában vagyonközösséget is jelent, ami alapján a felek pénzügyeinek rendezése közösen történik. Vagyis ha közösen vásárolnak ingatlant, akkor közösen veszik fel az ehhez szükséges lakáshitelt is. Mit tehet egy házaspár, ha szeretne eltérni ettől a gyakorlattól, és az egyik fél úgy dönt, hogy egyedül, a házastársa vagy az élettársa bevonása nélkül szeretne szerződést kötni?

Házaspárként kézenfekvő a közösen beadott hiteligénylés, a közös tulajdonú ingatlan vásárlásához felvett hitelnél általában a bankok is kérik, hogy a házastárs vagy élettárs adóstársként legyen bevonva a hitelügyletbe. Előfordulhat ugyanakkor olyan helyzet, amikor egy házaspár egyik tagja egyedül szeretne kölcsönt felvenni, anélkül, hogy a házastárs vagy az élettárs neve szerepelne a szerződésben.

Van erre lehetőség?

Igen, de ehhez írásban nyilatkozni kell mindkét félnek. Ha az igénylő nem szeretné, hogy a házastársa vagy élettársa adóstárssá váljon a hitelszerződésben, akkor a bank házassági vagyonjogi szerződést kérhet - ezt a köznyelvben házassági szerződésnek is nevezik. "Az általános tévhittel ellentétben ennek a dokumentumnak a megírása nemcsak akkor merülhet fel, amikor egy pár a házasságkötés előtt áll, és szeretnék kialakítani a saját vagyonjogi rendszerüket, hanem később is, a házasság fennállása alatt bármikor" - hívta fel a Pénzcentrum figyelmét Veres Patrik. A Bank360 szakértője hozzátette:

A házassági vagyonjogi szerződés lehetővé teszi a házaspárok számára, hogy eltérjenek a törvényi vagy a választott vagyonjogi rendszerek szabályaitól - így például a hiteligény beadására is lehetőség van egyedül.

Egy ilyen szerződés elkészítése nem bonyolult, feltéve, hogy a felek már tisztázták egymás között az anyagiakra vonatkozó kérdéseket. A dokumentum megírását mindenképpen érdemes jogi szakemberre bízni, hiszen a pontos formai követelmények nélkül akár érvénytelenné is válhat a szerződés. Az ügyvéd munkája ebben az esetben sincs ingyen, körülbelül 50-60 ezer forintos költséggel érdemes számolni ennél a szerződésformánál.

Mikor lesz érvényes a házassági szerződés?

Ahhoz, hogy ez a szerződés érvényes legyen, több kritériumnak is meg kell felelni:

a szerződést a felek csak személyesen tudják megkötni,

a szerződést közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni,

a szerződés módosításánál, megszüntetésénél közjegyzőnek kell jelen lennie, valamint

nyilatkozni kell a szerződésben arról, hogy mi történik akkor, ha valamelyik fél meghal.

Minden esetben eldönthetem, hogy egyedül veszek fel hitelt?

Házassági vagyonjogi szerződés megkötésével van lehetőség arra, hogy a házastárs bevonása nélkül, egyedül igényelhessen valaki kölcsönt. Ebbe azonban a banknak is bele kell egyeznie, ami csak akkor történik meg, ha az igénylő önállóan is hitelképes. Szerződéskötésre tehát a házassági szerződés megkötésével sem mindig van lehetőség,

a bank ugyanis kötelezővé teheti egy második személy bevonását a hitelszerződésbe.

Erre általában akkor kerül sor, ha az igénylő szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján, vagy ha a jövedelme nem felel meg a feltételeknek, például mert nem elegendő vagy rendszertelen. Emellett az is problémát jelenthet, ha az igénylőnek hiányzik a szükséges munkaviszonya, vagy ha vállalkozóként nem tud igazolni legalább egy lezárt évet.

Előnye is lehet egy adóstárs bevonásának, de érdemes óvatosnak lenni

Adóstárs bevonására abban az esetben is van lehetőség, ha nem kötelez erre a bank. Előnyt jelenthet például, ha nagyobb összegű hitel igényléséről van szó, ezenkívül a bank is nagyobb eséllyel kínál kamatkedvezményt, ha az adós és az adóstárs közösen magasabb nettó jövedelmet tud igazolni. Házaspároknál vagy élettársaknál ezért is bevett gyakorlat a közös igénylés, például ingatlanvásárlásnál.

Fontos tudni, hogy adós és adóstárs között nincs számottevő különbség, hiszen a felelősség egyetemleges, ami azt jelenti, hogy a pénzintézet mindkettőjüktől ugyanúgy követelheti a teljes tartozás megfizetését. Egy késedelemnél (vagy egy szerződésfelmondásnál) tehát egy adóstárs nem hivatkozhat arra, hogy ő már megfizette az esedékessé vált hitel (vagy törlesztő) ráeső részét, hanem addig az ő tartozása sincs kiegyenlítve, míg a bank teljes mértékben nem jutott a pénzéhez.

