Itt egy törlesztőzúzó hiteltrükk, amit szinte senki nem ismer: tutira működik

Szinte senki nem ismeri azt a hiteltrükköt, amivel akár egyszámjegyűvé is varázsolhatjuk a kétszámjegyű THM-ünket. A trükk teljesen legális, valóban tízezreket nyerhetünk rajta, és a kivitelezése is teljesen triviális. Természetesen a bank nem reklámozza a megoldást, de mi most pontosan megmutatjuk, hogy mennyire egyszerűen működik. Azt azonban érdemes megnézni a hitelszerződésben, hogy a mi konkrét hitelünkre is alkalmazhatjuk-e, mert szerepelhetnek bizonyos kitételek, amelyek értelmetlenné teszik a húzást. Ha azonban nincsenek ilyenek, akkor bomba megoldás lehet.

Egyre nő a személyi kölcsönök átlagos hitelösszege: míg korábban ez leginkább a kis összegű kölcsönök konstrukciója volt, ma már a tipikus hitelösszeg 1,5-2 millió forintnak számít. Természetesen még mindig sokan vannak, akik ennél kisebb összegben veszik fel a hitelt, számukra rossz hír azonban, hogy a hitel kamata ebben az esetben sokkal magasabb, mintha nagy összegben vették volna fel - az eltérés jelentős. Nézzük csak meg, mennyire:

Az UniCredit például 10,62 százalékkal kínálja a személyi kölcsönt, ha kis összegben vesszük fel, és 6,74 százalékkal, ha 3 millió forintot igénylünk. Az MKB 10,29 százalékos THM-mel adja az 500 ezer forintot, és 9 százalékkal a 3 milliót. A Cetelem 15,05 százalékkal támad 500 ezernél, és 9,47 százalékkal, ha 3 milliót veszünk fel. Az Erste 16,59 százalékkal kínálja az 500 ezret, és a 3 milliót 12,05-tel. Az OTP-nél is jelentős mérséklést láthatunk: az 500 ezres összeget 21,05 százalékkal vehetjük fel, a 3 milliót 16,3 százalékkal. A különbségek tehát jelentősek, de sokkal nagyobbak egy nagyobb hitelösszeg esetén:

Ha egymilliót igénylünk, akkor Az OTP 21,05 százalékos THM-mel kínálja a hitelt, ha 5 milliót, akkor 14,00 százalékra esik a THM. A Budapest Bank is kb. 2,3 százalékos THM-mel kér kevesebbet, ha 1 millió forint helyett 5 milliót veszünk fel. Az Erste is jelentősen kevesebb THM-et számol fel: 1,4 százalék helyett 16,6-ot. Az MKB 9,52 százalék helyett 8,89-es THM-mel odaadja a pénzt. A többi ajanlátnál is észrevehetőek a különbségek, így például az UniCreditnél, bár a CIB nem ad kamatkedvezményt a nagyobb hitelösszegre.

Miért számít ez?

Elsőre érthetetlennek tűnik, hogy ennek az összehasonlításnak mi értelme van, hiszen ha nekem 1 millió forintra van szükségem, akkor mi értelme 5 milliót felvennem? A válasz az, hogy az alacsony kamat miatt:

Ha csak a szerződésben nincs olyan kitétel, hogy előtörlesztés esetén elveszítem a kamatkedvezményt, akkor a nagyobb hitelösszeg felvétele és előtörlesztése után a fennmaradó összeg a kisebb kamattal kamatozik tovább.

Nézzük meg számszerűen. Ha példuál 300 ezer forintra van szükségünk, akkor a fenti ajánlatok átlagos kamata 14,42 százalék, a 3 milliónak viszont 10,12 százalék. Így ha felveszem a 3 milliót, és azonnal előtörlesztek 2,5 milliót, akkor még a 25 ezres előtörlesztési díjjal (1 százalék) is nyerek az egész ügyleten körülbelül 35 ezer forintot a teljes futamidő alatt.

Még nagyobb a különbség akkor, ha nagyobb az összeg. Ha egymillióra van szükségünk, de 5 milliót veszünk fel, majd előtörlesztünk 4 millió forintot, akkor a 22 ezres törlesztőnk helyett 21 ezer forint lesz az, és nem 12,46 százalékkal kamatozik a hitelünk, hanem 6,61-el, és még a 40 ezres előtörlesztős mellett is közel 30 ezret nyerünk ezzel.

A hirdetmények nem zárják ki ennek a trükknek a lehetőséget. Természetesen minden esetben nézzük meg, hogy mi szerepel az adott személyi kölcsön megkötött szerződésben, mert a bank különféle módon büntetheti az előtörlesztést, akár a kamatkedvezmény megvonásával.