Itt a tuti recept: így tarthatnák meg a magyar cégek a munkavállalóikat

A vállalatok ma már egyre nagyobb kihívásokkal találják szembe magukat, ha a szakképzett munkaerő megtalálásáról van szó. Több kutatásból is kiderül, hogy a munkaerőpiac legnagyobb része Z és Y generációs fiatalokból áll, előbbiek - az 1995 és 2010 között születettek - pedig 2025-re a globális munkaerő 75 százalékát teszik majd ki. A fiatal munkavállalóknak pedig újszerű igényeik vannak a munkahelyi légkörrel és folyamatokkal kapcsolatban. Szakmai kihívásokra, felelősségteljes munkára vágynak, és azonnali eredményeket akarnak, hiszen a digitalizáció korában nincs idő kivárni a ranglétra kijárását. Ezért ma már elengedhetetlen, hogy a cégek generációkra szabott üzenetekkel toborozzanak potenciális munkavállalókat, és meg tudják szólítani az ambiciózus, szakképzett tehetségeket, akiknek testre szabott fejlődési lehetőségeket kínálnak.

Az energiamenedzsmenttel és automatizálással foglalkozó Schneider Electric hét pontban gyűjtötte össze a saját tapasztalatai szerint leghatékonyabb gyakorlatokat, amelyek segítenek a nagyvállalatoknak a munkatársak megtalálásában és megtartásában.

Működjünk együtt oktatási intézményekkel

A leendő munkaerő megszólítását érdemes már az egyetemi évek alatt elkezdeni. Ha együttműködést kötünk a számunkra releváns felsőoktatási intézményekkel, akkor már az iskolapadban felkészíthetjük a diákokat a gyakorlati munkára. Fontos, hogy a gyakornokok és a frissdiplomások számára lehetőséget biztosítsunk több szakmai terület kipróbálására is, hogy teljes rálátást kapjanak a szervezet működésére.



Biztosítsunk lehetőséget a nemzetközi tapasztalatszerzésre

Felmérések szerint a Z generáció a megmérettetések mellett elsősorban a mentorprogramokat keresi a vállalatoknál. Ezek során a kezdők valódi felkészítésben részesülnek, és bizonyíthatják rátermettségüket, így a vezetők is egyből visszajelzést kapnak a teljesítményükről. Emellett olyan vezetőkre vágynak, akik nemcsak tanítják őket, de segítenek megtalálni a nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeket is. A globális cégek maguk is profitálhatnak abból, ha a külföldi leányvállalatokkal együttműködve szakmai csereprogramokat vagy egyéb hasonló lehetőségeket szerveznek, mert így új tudást, nézőpontokat hozhatnak be a napi működésbe.

Adjunk minél nagyobb önállóságot

Nem hiába tartja a mondás, hogy "Teher alatt nő a pálma". Ha kellő önállóságot és szabadságot biztosunk az újító szellemű kollégáknak, és bátorítjuk őket az innovatív gondolkodásra, a szakmai folyamatok megkérdőjelezésére, valamint a saját gyakorlatok kialakítására, akkor magukénak fogják érezni a céget, és úgy képviselik azt, mintha a sajátjuk lenne. Ez viszi előre őket és a vállalatot is. A tulajdonosi szemlélet a kulcs ahhoz, hogy a különböző korosztályú munkatársak folyamatos kihívást találjanak a munkában, és hosszú távon is szívesen maradjanak a cégnél. Az eredmények elismerése ugyanilyen meghatározó motiválóerő a munkavállalók számára. A vállalat minden szintjén bátorítsuk a kollégákat, hogy ismerjék el, jutalmazzák egymás extra erőfeszítéseit, kiváló teljesítményét és fontosabb szakmai mérföldköveit.

Fordítsunk kellő energiát a tehetséggondozásra

A fiatal kollégák esetében nemcsak a kinevelésre, hanem a megtartásra is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen a jó szakembereket nem elég megtalálni, meg is kell tudni tartani. A tehetséggondozás ma a vállalatok egyik legkritikusabb sikertényezője, amely kortól függetlenül motiválja a munkatársakat az új tudás megszerzésére, így növeli a dolgozói elégedettséget. A képzésekből a cégek is profitálnak, hiszen olyan hozzáértő kollégákat kapnak, akiket hosszú távon tudnak alkalmazni.

Törekedjünk a sokszínűségre

A munka akkor a leghatékonyabb, ha változatos a csapat összetétele, hiszen a különböző képességek összeadódnak és kiegészítik egymást. Nemzetközi projekteknél ez szinte adott, de helyben is fontos törekedni a vegyes csoportokra.

Nyújtsunk többet az alapoknál

A rugalmas munkavégzés és a távmunka lehetősége ma már szinte alapelvárás a multiknál. Érdemes azonban extrákat is bevetni a munkatársak bevonzása és megtartása érdekében. Ilyen lehet például a cafeteria, a masszázs, a sportolási lehetőségek és a magánegészségügyi szolgáltatások biztosítása vagy a dolgozói részvényvásárlási program,

Teremtsünk kellemes munkakörnyezetet

A hatékony munkavégzést a kellemes irodai légkör is fokozza, ami az Y korosztály számára a legfontosabb szempontok között szerepel a munkahelyválasztásnál. A vonzó munkakörnyezet sokszor plusz pontot jelent a munkakeresőknél, és egyúttal a fluktuációt is csökkentheti.