Itt a top 10-es lista: ilyen luxusingatlanokat vesznek a leggazdagabb magyarok

Az elmúlt évek trendje az ingatlan árakban egyértelműen az áremelkedés volt, országszerte. Ez így volt egészen a 2019-es évig. Azóta az árak vagy stagnálnak, vagy egy picikét el is indultak lefelé. A kormány által bejelentett jövő évi tervek, a CSOK-kal vásárolt ingatlan illetékmentessége és az ingatlan felújításra beígért milliók is biztosan hatással lesznek az ingatlan árakra és a keresletre is. Nézzük most a legizgalmasabb ingatlanokat, amiket több mint egy milliárdért árulnak.

A top ingatlanok között különféle ingatlanok vannak. Fejlesztési területek, telkek, szállodák és házak is. A százas nagyságrendű listából a telkeket inkább kihagytam, mert semmi izgalmas nincs egy jó drága eladó telekben.

10. Budapest Városliget közeli villa 1 milliárdért

Egy toplistás, neobarokk stílusban épült elegáns villaépület Budapest szívében található a Városliget szomszédságában fekvő elegáns Diplomata-negyedben. A 2172m2-es telken álló főépület 960 négyzetméter alapterületű. A főépület mellett van egy 262 négyzetméteres melléképület is. Az épület bejegyzett helyi örökségvédelemmel rendelkezik.

A három szintes főépület földszintjén három hatalmas, báltermi méretű, megóvott, korhű állapotú helyiség található, melyek egybenyithatóak, ennek következtében rendkívül széleskörű hasznosításra adnak lehetőséget. Az elhelyezkedése miatt a megközelíthetősége tömegközlekedéssel és gépjárművel is kiváló. Az udvaron 25 autó tud parkolni.

9. 100 hektáros terület tóval és faházakkal 1,15 milliárdért

Ez a különleges ajánlat is leginkább a befektetőkre céloz. A Római-tó (régi nevén Agostyáni-tó), Komárom-Esztergom megyében, Tata központjától 2 km-re Agostyán irányában található a Gerecse lábánál. A tó gyökerei visszanyúlnak egészen a római korig.

A tó 12 hektár vízfelületű, partja zömében sás, nádas és hínárfoltokkal tarkított. Az átlag mélysége 1,5 - 3 m, de a legmélyebb részén elérheti a 7 - 8 m-t is. A tavon 26 db villannyal ellátott, hőszigetelt faház található. Ezen kívül egy 2003-ban épült, 110 négyzetméteres főépület is áll a tó közvetlen közelében. Az ingatlan értékét növeli a 24000 kW-os naperőmű is.

A birtok nagy előnye, hogy közel van a 24000 lakosú Tata városhoz. Tata az "Élővizek városa" és 2010-ben a biodiverzitás (biológiai sokféleség) magyarországi fővárosa lett, így ismerve el a város kötődését a természeti értékekhez. Jó befektetés lehet ez a nagy múltú tó is.

8. Zalakarosi 46 szobás szálloda 1,2 milliárdért

Zalakaroson a gyógyfürdő közelében thermál vizes medencékkel rendelkező, 46 szobás, 110 férőhelyes családias szálloda került eladósorba. A szállodának önálló bel- és kültéri medencéi is vannak.

A szállodában természetesen meg van minden, ami elvárható. Konditerem, két teniszpálya, 40 fős konferenciaterem, 110 fős étterem, a wellness részlegben jakuzzi, szauna, infra szauna és parajdi sószoba.

Zalakaros közel 2000 fős üdülőváros a Balaton nyugati végénél. A településen működő termálfürdőnek köszönheti jelentős idegenforgalmát. Az 1965-ben megnyílt a gyógyfürdőt fennállása óta több mint 20 millió pihenni, gyógyulni vágyó ember kereste fel. A hotel éves szinten 84-86 %-os foglalással rendelkezik, így a befektetőknek elég gyors megtérülést ígér a megvásárlása.

7. Pécs belvárosi 4 csillagos szálloda 1,2 milliárdért

Pécs belvárosában, frekventált helyen található ez a bevezetett, nagy kihasználtsággal működő, Kossuth és Ybl díjas építész által tervezett, 4 csillagos szálloda. Az összességében 2200 négyzetméter alapterületű, 38db kétágyas szobával rendelkező szállodát 2000-ben építették.

A hotelben van egy 60 főnek elegendő étterem, wellness részleg, masszás szoba, konferenciaterem, panorámás terasz, napozó terasz, saját kert, kerti pavilon és teremgarázs.

Az üzleti utazó vendégek részére is kiváló választás a hotel, hiszen technikailag jól felszerelt és komfortos szobái biztosítják a munkához és a pihenéshez egyaránt a kényelmet.

Pécs, mint a Dunántúl legnagyobb városa és Magyarország ötödik legnagyobb települése, nem csak a magánszemélyeknek kínál jó lehetőségeket, hanem a befektetőknek is. A város 2007-ben harmadik, 2008-ban pedig második lett az "Élhető Települések" nemzetközi versenyén a 75-200 ezer lélekszám közötti települések kategóriájában. Aki megveszi ezt a hotelt, az rosszul nem járhat.

6. Luxus lakás a Halászbástya lábánál 1,33 milliárdért

Az I. kerületben található a hatodik helyezett, 865 négyzetméteres hét szobás gyönyörűen felújított lakás. Szobái tágasak, világosak, melyek mindegyikéhez saját fürdőszoba is tartozik. A lakásból a kilátás Pazar.

Esztétikai felújításon kívül a gépészetet is teljesen felújították. Minőségi, olasz márvány burkolatok, tölgyfa és intarziás parketta került beépítésre. Nyílászárók egyedi, antikolt díszítéssel készültek. A lakásnak saját lépcsőháza és liftje van, mely a mélygarázstól a tetőtérig közlekedik.

A Halászbástya Budapest egyik legismertebb műemléke, amely a budai várban, Budapest I. kerületében található. A neoromán kilátóteraszokról látható páratlan budapesti panoráma miatt a legjelentősebb idegenforgalmi látványosságok közé tartozik. Minden ingatlan értékálló a környéken, így jó befektetés.

5. Szőlészet, pincészet és 18. századi kúria 1,45 milliárdért

Igazi Kuriózum a Tokaji borvidékről. A kúria Tarcal község központjának főutcáján található, alapterülete 400 négyzetméter, a telek mérete 2386 négyzetméter. A 2014-ben teljesen felújított kastély egyszintes épület, L alakú verandával rendelkezik, amely tükrözi a 18. századi kiskorú nemesi kastély képét.

Az épület alatt hatalmas pince található, bortrezorral. Ugyanitt egy 109 m2-es, 20 fő elhelyezésére alkalmas új borkóstoló és a bemutatóterem is készült. A pincészetet 10094 m2 belterületen építik, a Tokaji hegyre néző kilátással. Több pince is tartozik a pincészethez, ahol a bort lehet érlelni. A szőlészet 228000 négyzetméteren terül el, 20-tól 30 éves telepítésű, 1. osztályba tartozó szőlőültetvényekkel. A pincészet borai számos díjat nyertek több magyar borversenyen.

Tarcal község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Tokaji járásban található, közel 3000 fő lakosú település. A története összefonódott Tokajjal. Az államalapítás óta kisebb megszakításokkal Tarcal királyi birtok volt. Tarcal a bor szerelmeseinek igazi kincsesbánya. A legmodernebb borászatoktól kezdve az ősrégi pincészetekig minden megtalálható Tarcalon és környékén. A Tokaji-Hegyalja rendezvényeire érkezőknek is jó választás lehet Tarcal a gyönyörűen felújított parasztházaival és az exclusive kastélyszálló is várja a vendégeket. Ez a pincészet és szőlészet egy jó befektetés.

4. Impozáns villa Budapest Táborhegyen 1,7 milliárdért

A Budai hegyvidék egyik legimpozánsabb villáját lehet most megvenni, ami Táborhegy egy csendes utcájában található. A 3200 négyzetméteres telken helyezkedik el a 2004-ben egyedi tervek alapján épített 1300 négyzetméteres luxus villa. A villa kiválóan alkalmas családi otthonnak, de akár cégközpontnak, követségi rezidenciának is.

A házat nagy belmagasság, tágas, esztétikus terek, prémium minőségű beépített anyagok, teljes intimitás és pazar elegancia jellemzi. A ház 9 szobájából hat a hálószoba. A hatalmas nappalihoz könyvtár is kapcsolódik. A ház kertszintjén egy komplett wellness részleg kapott helyet (hatalmas fűthető úszómedence jakuzzival és élményelemekkel, török- és gőzfürdő). A wellness helyiség mellett fitneszterem is van. A 8 állásos garázson kívül még 12 autó beállási lehetőség is van.

Táborhegy Budapest egyik városrésze a III. kerületben. A városrész a nevét a 445 m magas Tábor-hegyről kapta. A Fővárosi Közgyűlés 2012. december 12-én Óbuda hegyvidéke néven összevonta az addig különálló Remetehegy, Mátyáshegy és Testvérhegy városrészekkel.

3. Ősfás villa a II. kerületben 2 milliárdért

Hatalmas, 4600 négyzetméteres ősfás telken áll ez az 1000 négyzetméteres, szecessziós stílusú, felújított, azelőtt kórházként működő kastély. A földszinten, az emeleten, és a tetőtérben összesen 25 szobát, és 13, vécével ellátott fürdőszobát alakítottak ki.

2 db műtő, 25 nagyobb szoba fürdőszobával, 2 db 50 nm-es lakás tartozik az ingatlanhoz. Szép a kilátás, jó a közlekedés. A telken kb. 50 autó parkolhat. A villa szuterénszintje úgy lett kialakítva, hogy kórházi-klinikai tevékenység is folytatható legyen. A felújítás során hőszivattyús fűtést alakítottak ki, cserélték az összes vízvezetéket, villanyvezetéket, az összes hideg- és melegburkolatot, és az épület is új külsőt kapott. A speciális kialakítás különleges vevőt is igényel.

2. Faipari vállalkozás Veszprém megyében 3 milliárdért

Csomagoló eszközöket és minőségi raklapokat készítő Szentgáli több évtizedes múltra visszatekintő vállalkozás került eladósorba. A telephely mérete 6685 négyzetméter, amin van egy 200 négyzetméteres lakóház is. Az udvar aszfaltozott.

A telephelyen található 5 csarnok épület, és műhely, összesen 2.500 nm-en. Az ingatlanon kívül a teljes vállalkozás átadásra kerül, úgy, mint az üzem valamennyi termelő eszköze, gépei, berendezései, a termelés egyéb technikai kiszolgálói. A vevő a beszállítói kört is átveheti. A közelmúltban jelentős fejlesztések valósultak meg - automata, félautomata gépek beszerzésével -, így az élő munkaerő harmadára csökkent.

Szentgál a Dunántúlon, Veszprém megyében található. A 8-as számú fő közlekedési úton haladva Veszprémtől Nyugatra tűnik fel Szentgál táblája. Innen még 3 km-t kell haladni a bekötőúton, hogy a községbe érjünk. A Bakony erdei veszik körül. A falu lakossága közel 2700 fő.

1. Budapest belvárosi üzleti komplexum 4,7 milliárdért

Budapesten a Ferenciek terétől 3 percre, könnyen és gyorsan megközelíthető, 2014-ben épült üzleti komplexum eladó. Az ingatlan pince plusz 3 szintes. Hat lift szolgálja a kényelmet. Az épület még tovább is bővíthető, többféleképpen hasznosítható, vagy átalakítható.

A pince szinten van borterem, előadóterem, hűtőkamrák, öltözők, teher- személy liftek, előkészítők, raktárak. A szinteken van vendégtér, önkiszolgáló tér, mosdók, ruhatár, konyha, közlekedők, üzlethelyiségek, irodák, előadótermek. Központilag megoldott a fűtése és hűtése az épületnek. Befektetők számára ígéretes lehetőséget kínál ez a kifogástalan épület.

Címlapkép: Getty Images