Itt a soha vissza nem térő alkalom: rengeteg magyar csap le ezekre az ajánlatokra

Kezd visszatérni a lakáshitelfelvételi kedv a járvány okozta sokk után, azonban a válság nem múlt el még nyomtalanul. Míg más években a nyári hónapokban nő meg a hajlandóság a lakosság körében a lakáshitelek felvételére, addig a júniusi számok a 2019 februári adatokhoz esnek a legközelebb. Úgy tűnik, hiába alacsonyak a kamatok, és ajánlanak sosem látott olcsó lakáshiteleket a bankok, illetve stagnálnak a lakásárak - a lakosság nem vág most bele a hitelfelvételbe. Mutatjuk, mi lehet az oka.

Márciusban még nem látszódott a koronavírus hatása a bankok statisztikáin, azonban úgy fest, az áprilisi visszaesés májusban is tovább gyűrűzött, júniusban pedig csak 7,85 százalékos volt a növekedés az előző hónaphoz képest, viszont 2019 júniusához viszonyítva 18 százalékos a visszaesés. Tavasz elején még a lakáshitelek és a babaváró hitelek felvétele is meredeken emelkedett, viszont a Magyar Nemztei Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint a járvány két hónapos fáziskéséssel, májusban és júniusban csapódott le a kiutalásra került lakáshitel esetében:

Az ábránkon látható, hogy áprilisban a legjobban a személyi hitel felvétel, kifizetés esett vissza, amely azóta viszont kitartó, lassú növekedésben van. Júniusban már 23,91 milliárd forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások, viszont ez a tavalyi értéknek csak nagyjából a fele. Ha a járvány hónapjait figyelmen kívül hagyjuk, utoljára 2,5 éve, 2017 decemberében vettek fel ilyen kevés személyi kölcsönt.

A babaváró kölcsön és a lakáshitel viszont áprilisban még nem esett úgy vissza, a nagyobb visszaesés májusban és júniusban következett. Ennek az a legfőbb oka, hogy ezeknek a kölcsönöknek az átfutási ideje hosszabb, mint a személyi kölcsönöké, tehát amíg ez utóbbi hiteltípus felvételében azonnal meglátszanak a járvány okán bevezetett horlátozások, illetve a válság hatásai, addig a babaváró hitel és lakáskölcsönök esetén némi késéssel. Az áprilisi számok már korábban elindított kölcsönfelvételi kérelmek eredményei.

Májusra és júniusra viszont már látható: a tavalyi év számaihoz képest erősen megcsappant a lakáshitel felvételi kedv a lakosság körében. Természetesen a lakáshitel felvétel nem független attól, hogy mennyi adásvételt bonyolítanak le. Azzal kapcsolatban viszont elmondható, hogy a múlt évben az előzetes hivatalos KSH-adatok szerint 151 ezer lakás cserélt gazdát Magyarországon, ami 8 százalékos visszaesést jelent éves összevetésben. Az idei év első három hónapjában pedig az adásvételek száma háromnegyede volt az egy évvel korábbinak az adatok azonos feldolgozottsági szintje mellett.

Tehát már a járvány előtt csökkent az ingatlan adásvételek száma, így a hitelek felvételében is lehetett számítani visszaesésre. Ráadásul a lakáshiteleknek nagy konkurenciát jelent a tavaly júliusban bevezetett babaváró hitel is. Így járvány ide vagy oda, a csökkenés várható volt, viszont a visszaesés ilyen mértékében, illetve abban, hogy milyen kicsi a hajlandóság a hitelfelvételre, természetesen vastagon benne van a járvány okozta bizonytalanság, válság, és a korlátozások hatása is, valamint valószínűleg a fertőzésveszélytől való félelem is.

Pedig a kedvező banki ajánlatok és a stagnáló lakásárak más időszakban rekordokat produkálhattak volna a felvett lakáshitelekben.

“Bár az idei első negyedévben az egy évvel korábbihoz képest 4,8 százalékos áremelkedés látható [a lakáspiacon] a friss, előzetes adatokból, ez jelentős lassulást jelent. Ez az árnövekedés már csak negyede-harmada a korábbi időszakokban megfigyelt éves drágulási ütemnek. Ráadásul a lassulás még a koronavírus megjelenése előtti időszakra esik, ezért a későbbiekben is nyugodtabb lakáspiacra számítunk stagnáló vagy csökkenő árakkal" - mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a lakáspiac jelenlegi áraival kapcsolatban.

A bankok - bár a feltételeken szigorítottak - kénytelenek voltak jó ajánlatokkal előállni, és nem csak a járvány miatt. A babaváró hitel egyrészt konkurenciát jelent a lakáshiteleknek, mivel bizonyos feltételek esetén támogatássá alakul át, és vissza sem kell fizetni, másrészt segítheti is a lakáshoz jutást azon családok esetében, akik nem tudták volna összegyűjteni az önerőt egy adásvételhez. Így ez azt jelenti, hogy a lakáshitelek felvétele egyik oldalról apadhat, míg a másikról élénkülhet, a rétegben történik igazán változás, aki igényli.

Látható, hogy míg a Cetelemnél 2,91 százalékos THM-mel igényelhető 12 millió forint, addig más bankoknál 3, illetve 4 százalék is lehet ez az érték. Ebből adódik, hogy hatalmas különbségek lehetnek a visszafizetendő összegekben is. Míg a K&H-nál 16,16 millió forintot fizet vissza az ügyfél 12 millió forint kölcsön felvétele esetén, addig a Raiffeisennél 16,91 milliót, az OTP-nél 18,64 milliót. Tehát nem csak több százezres, hanem milliós különbséget is jelenthet lakáshitel esetén a THM.

Látható, hogy a júliusi ajánlatokhoz képest a Cetelem kivételével még kedvezőbb kamatokkal álltal elő a bankok. Megfontolandó, hogy a kedvező kölcsönajánlatok, illetve a stagnáló ingatlanárak mellett, az is belevágjon-e az ingatlanvásárlásba, aki nem most tervezte azt. Lehetséges, hogy ez egy soha vissza nem térő alkalom.

Másrészt viszont jósolni nem tudunk: jelenleg teljesen kiszámíthatatlan, mit hoz még a koronavírus, medig gyűrűzik a válság, és győzik-e a bankok, hogy ilyen kedvezően adják a lakáskölcsönöket, személyi hiteleket. Még az is nagy kérdés, hogy képesek-e ezek az alacsony kamatok visszacsábítani az ügyfeleket, és újra fellendülhet-e a lakáshitel és adásvételi piac.

Címlapkép: Getty Images