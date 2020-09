Itt a kamatzúzó hiteltrükk: havi 20 ezret is foghatsz a törlesztőn

Ha lassan is, de visszatér a lakosság hitelfelvevő kedve: júliusban már csaknem kétszer annyi személyi kölcsönt helyeztek ki a bankok, mint az utóbbi évek legsötétebb hónapjában, áprilisban. És hiába vannak alacsony szinten a kamatok, aki kölcsön felvételét fontolgatja, annak érdemes alaposan szétnézni az ajánlatok között, hiszen adott esetben havi több ezer forintot is megspórolhat, ha nyitott szemmel jár.

A tavaszi válság legsötétebb óráihoz képest folyamatosan élénkül a magyarok kedve, már ami a hitelfelvételt illeti. Az Magyar Nemzeti Bank szeptember elején közölte a júliusra vonatkozó adatait, ebből kiderül, hogy a tárgyhónapban 27,85 milliárd forint forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások, ami több mint a duplája az áprilisi 13,31 milliárdnak, de nagyjából csak a fele az egy évvel ezelőtti 52,97 milliárdnak

2021 januárjától elérhetők a minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönök. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a bankrendszeri verseny erősítése érdekében a minősített fogyasztóbarát termékcsalád személyi kölcsönökre való kiterjesztéséről döntött nyáron. A "Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel" (MSZH) minősítés célja, hogy az ügyfelek széles köre által elérhető, könnyen érthető, áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető személyi hitelek kerüljenek forgalomba 2021 januárjától. Itt olvashatsz róla részletesebben.

A kamatok viszont évek óta nem látott alacsony szinten vannak, hiszen a személyi hitel kamatait nagyjából a felére vágta vissza a márciusi kormányrendelet: akkor ugyanis fogyasztási hitelek THM-jét a jegybaki alapkamat +5 százalékában maximálták az év végéig.

A miniszterelnök bejelentése után a bankok azonnali hatállyal felfüggesztették a fogyasztási hitelek értékesítését, ami több terméknél is megakasztotta az évek óta tartó dinamikus emelkedést. Időbe telt, amíg elő tudtak állni új hiteltermékekkel. Ez április folyamán sikerült a legtöbb hitelintézetnek, és elég kedvező kölcsönajánlatokkal álltak elő, amelyek azóta folyamatosan bővülnek.

Ugyanakkor éppen tegnap a korábbinál 15 bázisponttal magasabb, 0,75 százalékos kamaton fogadta el az egyhetes betéteket az MNB. Ez effektív kamatemelést jelent, amivel az utóbbi napok forintgyengülésére reagálhatak. (Később elárulta a jegybank, azért emelt kamatot, hogy megelőzze az inflációs kockázatok fokozódását). Ez azonban érdemben jelenleg nem befolyásolja a személy kölcsönök THM-jét, hiszen a rendelet szerint az előző félév zárókamatát kell figyelembe venni.

De pontosan mire jó?

A személyi hitel általában szabad felhasználású, azaz nem célhoz kötött, vagyis bármilyen célra - például rendkívüli kiadások fedezése, nagyobb , esetleg nem várt események lebonyolítására is felhasználható. Az így felvehető hitel összege bankonként változik, általánosságban 100 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet, de ma már nem ritka, a 10 milliós személyi kölcsön sem. A futamidő rugalmas, jellemzően 12-72 hónap. Kijelenthető, hogy az összes pénzintézet kínálatában megtalálhatjuk ezt a fajta kölcsönt, ugyanakkor nem mindegy, hogy melyiket választjuk, hiszen más-más THM-mel, más-más akciókkal csábítják a magyarokat. Döntés előtt érdemes tehát több ajánlatot is megnézni, átvizsgálni, és csak azután dönteni. Erre a célra nagyon jók a kalkulátorok, mely pár kattintás után megmondja, mennyi lesz a hiteled havi törlesztőrészlete.

Papírmentes, idősporolós, otthonmaradós

A járványhelyzet miatt egyre több bank állt át a teljeskörű online hitelfelvétel támogatására: ez annyit jelent, hogy bizonyos esetekbe már nem kell személyesen megjelenni a bankba. Mivel az utóbbi években érezhetően erősödött hazánkban a digitális bankolás fejlettségi szintje, a koronavírus-járvány az ezzel kapcsolatos ügyféligényeket is erőteljesebbé tette. Hitelfelvétel előtt ennek is érdemes utánanézni, hiszen nem csak időt, papírt spórolhatsz meg, de a kontaktusaid számának csökkentésével a járvány terjedésének lassításában is segíthetsz.

Ám a kalkulátorok alapos áttanulmányozása mellett, léteznek még egyéb trükkök is, amelyek ismeretével és okos alkalmazásával csökkentheted a havi törlesztőd összegét. Lehet, hogy ez a havi pár száz vagy pár ezer forint első ránézésre nem tűnik soknak, de ha megszorozzuk a hónapok számával, melyek során törleszteni fogjuk a hitelünket, máris egy komolyabb összeg jön ki, mely a zsebünkben marad. Te mit kezdenél ebben a pillanatban 60-80-100 ezer forinttal?



Itt a Pénzcentrum oldalán írtunk már THM lefaragós trükkről, melynek lényege, hogy mivel a kis összegű hitelek kamata általában magasabb, mint a nagy összegűeké, érdemes nagy összegben gondolkodni. Ha csak a szerződésben nincs olyan kitétel, hogy előtörlesztés esetén elveszítem a kamatkedvezményt, akkor a nagyobb hitelösszeg felvétele és előtörlesztése után a fennmaradó összeg a kisebb kamattal kamatozik tovább.

Ugyanakkor érdemes figyelni arra is, hogy a bankok nagy kamatkedvezményt adnak azoknak az ügyfeleknek, akik vállalják, hogy személyi hitelfelvéltelkor folyószámlát is nyitnak náluk, és oda érkeznek azontúl a bevételeik. Ezzel valóban sokkal alacsonyabb kamatot lehet elérni. De hogy pontosan mekkora ez az összeg, azt három különböző hitelösszegen számoljuk ki a Pénzcentrum Személyi kölcsön kalkulátorának segítségével.

Az első táblázatban a bankok ajánlatai hasonlítottuk össze jövödelemjóváírás esetében, és anélkül, a harmadik oszlopban pedig kiszámoltuk a kettő közti különbséget.

Ebből jól látszik, hogy a kalkulátor szerint a K&H Bank, az Erste Bank és az OTP Bank esetében nem lesz olcsóbb a törlesztőnk, ha oda érkezik a fizetésünk (bankot váltunk), viszont már ilyen "kis" összegnél is sokat spórolhautnk a többi ajánlat esetében. Legtöbbet a CIB Banknál, ott havi 2066 forintot. 60 hónap alatt ez már 123 ezer forint. A második esetben 2 milliós kölcsönnel számoltunk, szintén 60 hónapos futamidővel, ez esetben már nagyobb különbségek vannak.

A fenti táblázatban szedtük össze a kétféle ajánlatot és a köztük lévő különbséget. Jól látszik, hogy ebben az esetben is vannak a Pénzcentrum kalkulátora szerint olyan bankok, melyek nem tesznek különbséget, ám a Sberbanknál 2919 forintot spórolhatunk, a Raiffeisennél 2910 forintot, a CIB Banknál pedig 8263 forintot egyetlen hónap alatt. És végül megvizsgáltuk, mi a helyzet, ha 5 millió forintot igényelnénk a különböző bankoktól, szintén 5 éves futamidőre.

Ha 5 milliós kölcsönt veszel fel, a magasabb törlesztőrészlet miatt a különbségek is nőnek a kétféle ajánlat között. A kalkulátor szerint az Erste és az OTP ez esetben sem tesz különbséget a kétféle jóváírás között, ugyanakkor átlagosan már 7 ezer forintot lehet spórolni havonta, ha oda utaltatod a fizetésedet, ahonnak a kölcsönt kapod. a Takarékbank havonta 12 820 forinttal adja olcsóbban a hitelt, az MKB 7483 forinttal, és ismét a CIB Bank állt a dobogóra: náluk 20 657 forinttal kevesebb a törlesztőd jövedelemutalás esetén.

A számok mögött

Ezek az ajánlatok persze jól hangzanak, ám nem árt azt is megnézni, hogy miképp alakulnak a számlavezetési díjak, hiszen előfordulhat, hogy amit a réven nyerük, azt a vámon elveszítjük: azaz ha egy kedvezőtlenebb számlacsomagot választunk, akkor a fentik alapján leírt kedvezmény elúszik. Érdemes tehát alaposan átnézni az ajánlatot, amit kapunk, és fontos azzal is tisztába lennünk, hogy a jelenlegi számlacsomagunkban milyen esetei és állandó költségeink vannak. Jó eszköz erre a Pénzcentrum Lakossági bankszámla kalkulátora.





Címlapkép: Getty Images