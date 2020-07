Indul a dinnyeháború: ennyiért mérik a szezon slágerét az Auchanban, Lidlben, Sparban, Tescóban

Kicsit később indult az idei szezon, így még várni kell a 99 forintos dinnyeárra. Ezt persze a termelők egyáltalán nem bánják. Mutatjuk, mennyiért kaphatod meg most a szezon slágerét.



A nyár gyümölcsslágere a görögdinnye, ami sokak szerint finomabb, mint a fagyi (persze, meleg időjárás közepette és lehűtve). De hát ez a nyár más, mint a többi. A legutóbbi statisztika szerint júniusban a gyümölcsárak 40%-kal voltak nagyobbak az egy évvel korábbinál, súlyos károkat okozott a kedvezőtlen időjárás, sok gyümölcsféleség elfagyott.

Az Agrárkamara értékelése szerint a változékony időjárás miatt a magyar görögdinnye idén kicsit megkésve, július 15-20. között ért be, és szeptember 15-ig elérhető lesz az üzletekben, piacokon. Csökkent a belföldi görögdinnye termőterülete, a korábbi években jellemző 4.500-4.800 hektárról 4000 hektárra. A koronavírus-járvány hazai megjelenése ráadásul éppen a dinnyeültetés időszakára esett, ezért több termelő a bizonytalan jövőtől félve csökkentette a termőterületeit a tervezetthez képest.

Jókora a szórás az árakban

A görögdinnye ára a szezon indulását követően fokozatosan csúszik lefelé. Korábban gondot okozott az import és a hazai kínálat ütközése, a kritikus szint, lélektani határ a 100 forintos akciós ár volt, ami lehúzhatta a piacot. De hát ehhez az is hozzátartozott, hogy ha drágábban nem fogyott a dinnye, akár az időjárás, akár más miatt, akkor már az átadási árak is ereszkedtek lefelé. És nehéz lett volna ezekben az esetekben magasabban tartani a bolti árat.

Megnéztük, hogy július utolsó hetét milyen árakkal indították a nagyobb áruházláncok. Különbségek, mint mindig, most is akadnak, hiszen a pillanatnyi dinnyepiaci helyzet mellett üzletpolitika kérdése is, ki mikor mennyiért adja a dinnyét. És a beszállítók árajánlata a láncok felé is sokat számít, hiszen ha az exportjuk, ami egyébként sokat számít, akadozik, akkor a piacuk is csak döcög.