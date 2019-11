Ilyen bankkártya még nem volt Magyarországon: így néz ki, ez benne az extra

Magyarországon elsőként az MKB Banknál igényelhető Mastercard World Elite bankkártya - jelentették be a pénzintézet szerdai sajtótájékoztatóján. Az új plasztik kifejezetten a magyarországi prémium célcsoportra szabott szolgáltatásokat nyújt - írja tudósításában a Portfolio.

Az MKB az elmúlt hónapokban teljesen átalakította a bankkártya-portfólióját: az elsődleges cél az volt, hogy a kártyákhoz kapcsolódó szolgáltatásokat fejlesszék - mondta el Ginzer Ildikó, az MKB Bank üzleti területekért felelős vezérigazgató-helyettese.

A fejlesztések egyik legfontosabb eleme, hogy Magyarországon elsőként az MKB Banknál igényelhető Mastercard World Elite bankkártya. Az új plasztik kifejezetten a magyarországi prémium célcsoportra szabott szolgáltatásokat nyújt, így az ügyfelek egy dedikált, World Elite kártyabirtokosok számára fenntartott ügyfélszolgálati vonalon intézhetik az ügyeiket, ingyen vehetnek fel készpénzt az MKB ATM automatákból, és díjmentes, soron kívüli kártyagyártásra jogosultak.

Ginzer Ildikó kiemelte, hogy a kibocsátó szándékai szerint az MKB World Elite kártyája a mindennapi életet, ezen belül is kiemelten az utazást teszi kényelmesebbé. Az egyik legfontosabb jellemzője, hogy a kártyabirtokos és utastársa a budapesti nemzetközi repülőtéren gyorsítósávon mehetnek át a biztonsági ellenőrzésen, majd ezt követően korlátlanul és díjmentesen használhatják a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Mastercard váróját, valamint a Bécs-Schwechati nemzetközi repülőtéren a JET, AIR és SKY várókat. A World Elite kártya az utazást az Allianz által nyújtott, kiterjesztett utasbiztosítással teszi biztonságossá, a kártya a világ összes LoungeKey prémium reptéri várójába belépésre jogosít, mely látogatásokból évente öt alkalommal az MKB átvállalja a kártyabirtokosok belépési díját.



Az új kártyák. Fotó: MKB/Mastercard

Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója hozzátette, hogy a kártyabirtokosok a Mastercard minden egyéb, prémium kártyához járó kedvezményére is jogosultak, melyek az aktuális ajánlatok szerint többek között vásárlásra, utazásra és szállásfoglalásra is használhatók. A Papp László Sportarénában és a budapesti nemzetközi repülőtéren is sorban állás nélkül lehet bejutni egy aktuális programra vagy bejelentkezni a repülőjáratra.

Az új kártya megjelenésében is különleges: a pénzintézet grafikai csapata által tervezett plasztik a magyar díszítőművészet elemeit hordozza. Több tájegység motívumai jelennek meg a kártyákon: Beregi keresztszemes; Mezőkövesdi matyó; Erdélyi varrottas írásos.