Így spórolhatunk a babavárón a törlesztési moratórium alatt (x)

A hiteltörlesztési moratórium mindenkinek nagy segítséget jelent, akinek március 18-án fennállt valamilyen kölcsöntartozása, így a nagy előnyt jelenthet a babaváró hitelt igénylők számára is. Akár nagyobb összeget is megspórolhatnak, ha élnek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére bevezetett fizetési haladékkal. Mutatjuk, hogyan.

A koronavírus-járvány gazdaságot érintő negatív hatásának enyhítése érdekében lépett életbe az MNB kezdeményezésére a hiteltörlesztési moratórium. Ennek értelmében a 2020. március 18. éjfélig megkötött szerződésekre fizetési haladékot kapnak az adósok 2020. december 31-ig. A moratórium a hitelszerződésből, kölcsönszerződésből és pénzügyi lízingszerződésből eredő tőkefizetési, kamatfizetési, és díjfizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozik, tehát a babaváró hitelekre is.

Az MNB szakembereinek számítása szerint a legtöbb hitelkonstrukció esetében egyértelműen megéri élni a moratórium lehetőségével, de vajon igaz ez a babaváró hitelekre is?



Babavárók előnyben



A babaváró kölcsön egy speciális személyi hitel konstrukció, amelynél az adósok a futamidő első öt évében nem fizetnek ügyleti kamatot, és mivel a szerződések 2019. július 1. napjától köthetők, így jelenleg a legtöbb ilyen kölcsönnel rendelkező adós esetében irányadó. A havonta fizetendő törlesztőrészlet csak tőkét, valamint 0,5 % kezességvállalási díjat tartalmaz, tehát a kamattartozás növekedésével nem kell számolnunk, a moratórium lejártával. Jövő évtől a hitelünk futamideje majd annyival hosszabbodik, ahány hónapig éltünk a törlesztési halasztás lehetőségével.



Mi a helyzet a nagycsaládosokkal?



Amennyiben a házaspár a második vagy harmadik gyermek vállalását tervezi, és még nem kérte az első gyermek születéséhez kapcsolódó törlesztési szüneteltetést, akkor különösen megfontolandó a fizetési moratórium igénybevétele, hiszen így nagyobb összeget is megspórolhatnak. A gyermekvállalási támogatást ugyanis a fennálló kölcsöntartozás százalékában határozzák meg, a fizetési moratórium igénybevétele esetén pedig a tőketartozás nem csökken, vagyis magasabb összegű gyermekvállalási támogatás vehető igénybe.



Akiknek nem születik gyermekük a hitel első öt éve alatt, vissza kell fizetniük az addig kapott kamattámogatást), a fennálló tartozásuk pedig piaci kamatozású hitellé alakul át. Számukra a moratórium kihasználása többletkiadást fog okozni, mert az ezalatt be nem fizetett törlesztőrészletek összegével magasabb lesz az ötödik év végén fennálló tartozás.



Megtakarítást hoznak a babák



Amennyiben a babaváró kölcsönnél élünk a halasztás lehetőségével, a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegét megtakaríthatjuk, vagy a jelenlegi helyzetben felmerülő kiadásokra, esetleg a későbbiekben akár a hitel előtörlesztésére is fordíthatjuk. A babaváró kölcsön esetében az előtörlesztés díjmentes, azonban amennyiben nem születik gyermek és a futamidő első öt évében a felvett kölcsön összegének 50 %-át elérő törlesztés történik, az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást vissza kell fizetni.

