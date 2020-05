Így segíti magyarok százezreit a jegybank a járvány idején (x)

Pénzügyi könnyítések a lakosság részére

A koronavírus-járvány eddig sosem látott módon sújtja az egész világ gazdaságát. A jelenlegi helyzetben kulcsfontosságú, hogy az átmeneti gazdasági nehézségek ne eredményezzenek tartós és elmélyülő problémákat a társadalomban. Mutatjuk, milyen pénzügyi könnyítések léptek életbe a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezésére!

Hiteltörlesztési moratórium

A hiteltörlesztési moratórium lehetővé teszi a hiteladósok számára, hogy a hitelszerződésből, kölcsönszerződésből és pénzügyi lízingszerződésből eredő tőkefizetési, kamatfizetési, és díjfizetési kötelezettségeik teljesítésére fizetési haladékot kapjanak 2020. december 31-ig. A hiteltörlesztési moratórium kizárólag a 2020. március 18. éjfélig megkötött szerződésekre vonatkozik.



Fontos, hogy a moratórium lejártával a meg nem fizetett törlesztőrészleteket teljesítenünk kell, az adósságszolgálat alól az intézkedés összességében nem mentesít, csak a futamidő tolódik el. Azonban önmagában a fizetési moratórium igénybevételével nem merülnek fel többletköltségek. A hitelintézetek nem számíthatnak fel késedelmi kamatot, sem egyéb fizetési kötelezettséget. Természetesen arra is lehetőségünk van, hogy tovább törlesszük hitelünket, de mivel a moratórium automatikusan lépett életbe minden ügyfélnél, ezért annak felfüggesztését külön kell kérvényezni a bankoknál.



Kedvezményes személyi kölcsönök 5,9%-os thm-mel

A hiteltörlesztési moratórium mellett másik nagy kedvezmény a lakosság számára, hogy a 2020. március 18. után igényelt, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató 2020. december 31-ig nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat +5%-os értéket, ami a jelenlegi 0,9%-os alapkamattal 5,9%-os thm-es hiteleket jelent. Amennyiben ezekkel a feltételekkel vennénk fel kölcsönt, fontos számolnunk azzal, hogy az alacsonyabb thm csak korlátozott ideig, december 31-ig érvényes, azt követően a hitel díja a banki hirdetményeknek megfelelő mértékre emelkedik majd.



15 ezer forintos PIN kód limit

A szociális érintkezések és fizikai kontaktusok számának csökkentése érdekében az érintéses fizetési kártyás vásárlások esetében a PIN kód kötelező használatára vonatkozó 5 ezer forintos értékhatár 15 ezer forintra emelkedett. Becslések szerint így már a vásárlások közel 90 százaléka (összesen mintegy 670 millió darab tranzakció) vált érintésmentessé, ami tovább csökkentheti a készpénzhasználat mértékét is.



Banki ügyintézés, kapcsolattartás

Az MNB kezdeményezésére a bankfiókok, bár rövidebb ideig, de nyitva tartanak a veszélyhelyzet idején. Ennek köszönhetően lehetőségünk nyílik a személyes ügyintézésre is, noha javasolt inkább az online vagy telefonos szolgáltatásokat használnunk. Az internet- és mobilbank előnye a kényelem mellett, hogy nem csak hétköznapokon, de hétvégente és ünnepnapokon is, éjjel-nappal folyamatosan elérhető.



Vállalkozásokat segítő intézkedések

A Növekedési Hitelprogram Hajrá (NHP Hajrá) elindításával az MNB a kis- és középvállalkozásokat célozta meg, 1500 milliárd forintos keretösszegben kínálva segítséget a cégeknek. A kölcsönök kamata maximum 2,5% lehet, aminek változatlannak kell maradnia a futamidő végéig; miközben a felhasználhatóság köre jelentősen bővült a korábbiakhoz képest.



