Így nem lesz rémálom a karácsonyi bevásárlás: magyarok százezrei rontják el ezt

Mielőtt elindulunk az ünnepi bevásárló körútra, érdemes átgondolni, hogy milyen pénzügyi eszközhöz nyúlunk, hiszen egy rossz döntés komoly fejfájást okozhat a következő évben. A Bank360 pénzügyi szakportál annak számolt utána, hogy hogyan jöhetünk ki legjobban egy nagyobb bevásárlásból.

Előfordulhat, hogy egy nagyobb kiadás - például elromlott autó vagy nem várt betegség kezelése - miatt elkerülhetetlen a hitelfelvétel, de az is előfordulhat, hogy az ünnep “hozzávalóit" kell hitelből finanszírozni. A nagybevásárlások, ajándékbeszerző körutak idején jellemzően a szabad felhasználású személyi kölcsönök, hitelkártyák és az áruhitelek a legnépszerűbbek, de egyáltalán nem mindegy, melyiket választjuk, hiszen több ezer forintos különbségek is lehetnek, a drága kölcsön miatti fejfájásról nem is beszélve.

A portál legfrissebb elemzésében megnézte, vajon mi a megoldás, ha csak néhány tízezer forintra van szükségünk, és melyik a legkedvezőbb ajánlat, ha például egyszerre szeretnénk lecserélni a nagyobb háztartási gépeket? Megnézték, mikor melyik hiteltípust érdemes választani, ha 24 hónapos futamidő alatt le is tudnánk a hitelt és rendelkezünk legalább nettó 250 000 forintos jövedelemmel. A kérdés, hogy személyi kölcsön, áruhitel vagy hitelkártya: melyikkel járunk jobban?

Hitelkártya - ha egy hónapon belül pénz áll a házhoz

Ha a cél néhány kisebb termék megvásárlása, akkor a hitelkártya jó megoldás lehet. Kamatmentesen, azaz ingyen használhatjuk a bank pénzét, ha a türelmi időszakban visszatöltjük az elhasznált összeget, a visszatérítésekkel pedig nyerhetünk is - ideális esetben többet, mint amennyibe a kártya fenntartása kerül, hiszen éves kártyadíjat és számlavezetési díjat fizetnünk kell, ha hitelkártyánk van.

Nem véletlenül hívják azonban az ördög játékszerének is: ha megcsúszunk a törlesztéssel, akkor 35-40 százalék körüli THM-mel kell számolnunk, ami jelentősen megterhelné a januári büdzsét. Ha csak azért igényelnénk hitelkártyát, hogy az ünnepek alatt tovább nyújtózhassunk, mint ameddig a takaró ér, de nem tudjuk a kamatmentes türelmi időszakban visszatörleszteni a felhasznált összeget, akkor ennél jobb megoldás is van.

Áruhitel - még a 0 százalékos sem jó üzlet?



Az egyetlen, nagyobb összegű áru megvásárlására használható áruhitelek díjai között nagy lehet a különbség - 0 és 39 százalékos THM-mel is találhatunk ajánlatokat attól függően, hogy melyik üzletben mit vásárolnánk. A jegybank statisztikái szerint idén átlagosan 20,4 százalék volt a kamata ennek a kölcsöntípusnak, tehát ez sem egy olcsó lehetőség: 200 000 forintos termék megvásárlása esetén 24 hónapon át havi 10 267 forintot kellene törleszteni, a teljes visszafizetendő összeg pedig 246 415 forint lenne a futamidő végére.

Persze kifoghatunk azonban az ünnepek során 0 százalékos THM-mel ellátott ajánlatot - a Bank360 információi szerint több bank is kínál most ilyen feltétellel áruhitelt. Ez kvázi azt jelenti, hogy részletfizetéssel vesszük meg az árut, nem kell kamatot és egyéb díjakat fizetni. Igen ám, de a szakportál tapasztalatai szerint nem árt résen lenni, mert az “ingyenhitel" nem mindig ingyenes: sok esetben a kamatot beépítik a termék vételárába, tehát a kölcsön ugyan 0 százalékos, de a megvásárolni kívánt áru drágább, mint alapáron vagy más üzletekben.

Szintén kellemetlen meglepetést jelenthet, hogy sok esetben más hitelszerződésekkel kombinálják az áruhitelt, például hitelkártyát kell igényelnünk mellé. Ez nagyon kockázatos lehet, ha nem vagyunk alaposak és nem ismerjük a termék jellemzőit, hiszen ahogy fentebb olvashattuk, a hitelkártya egy igen drága termék, ha nem töltjük fel időben a hitelkeretet.

Személyi kölcsön - az igazi mindenes

Néhány tízezer forintot akár személyi kölcsönként is felvehetünk. Ingyen hitellel ebben az esetben nem találkozunk, cserébe biztosak lehetünk benne, hogy a kamat az elmúlt évekhez képest kedvezőbb lesz és nem fog változni a futamidő alatt. Más előnyei is vannak a személyi kölcsönnek: nincs szükség például önerőre, míg ez előfordulhat nagyobb összegű áruhitelnél. Teljesen szabad felhasználású, azaz nem csak egyetlen árut vehetünk meg belőle, hanem akár az ajándékokat, a karácsonyi vacsorához szükséges hozzávalókat, és az autót is megjavíttathatjuk egy kölcsönből.

Ráadásul igen vonzó kamatokkal vehetjük fel decemberben is a személyi kölcsönöket: míg a jegybanki statisztikák szerint az átlag éves kamat 13,06 százalék volt, addig a portál kalkulációi szerint a gyakorlatban sokkal kedvezőbb, akár évi 7,5 százalékos kamattal is találhatunk kölcsönt az ünnepekre. Ha a fenti 200 000 forintnál maradunk, a törlesztőrészlet akár 9 055 forint is lehet havonta a bankok decemberi ajánlatai szerint. Persze az igazán alacsony kamatokhoz több feltételnek is teljesülnie kell: a mértéke nagyban függ a hitelösszegtől, a vállalt futamidőtől és az igazolt nettó jövedelemtől, illetve attól, hogy ezt a jövedelmet a banknál vezetett folyószámlánkra érkeztetjük-e.

Egyértelmű nyertes, ha több pénzre van szükségünk

Ha az év végi kedvezményeket kihasználva lecserélnénk egy-két bútort is a lakásban, sokkal több pénzre lesz szükség. A Bank360 500 000 forinttal és biztonságos, fix kamatozású hitelekkel, szintén 24 éves futamidővel számolt. A kalkulációk alapján ismét a személyi kölcsön az abszolút győztes, amennyiben nem találunk valódi 0 százalékos áruhitelt és a hitelkártyára sem tudjuk egy hónapon belül visszatölteni a felhasznált hitelösszeget:

Persze nem mindegy az sem, hogy melyik személyi kölcsönt választjuk. Ennek eldöntésében segítségünkre lehet a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátora, hiszen a bankok ajánlatai között is jelentős, akár több százezres különbségek is lehetnek magas hitelösszegnél, így ilyenkor is megéri odafigyelni.

Sok függ az egyéni helyzetünktől

A nagy kérdés tehát, hogy mikor, melyik kölcsönt érdemes használni? Összegezve: a hitelkártya és az áruhitel bizonyos szituációkban ingyenhitelt biztosít, azaz úgy tudnánk kölcsönből finanszírozni az ünnepeket, hogy közben egy forint kamatot sem fizetünk. Ehhez viszont nagyfokú pénzügyi tudatosságra és odafigyelésre van szükség.

Ha viszont nem találunk ideális áruhitelt és a türelmi időszakban sem tudjuk visszafizetni a hitelkártya-tartozásunkat, érdemes inkább egy olcsóbb személyi kölcsönt választani, amelyekhez képest egy rosszul megválasztott áruhitel vagy egy elúszó hitelkártya-tartozás már kis összeg esetén is több tízezer forintos kárt okozhat nekünk.

Persze az sem mindegy, hogy melyik személyi kölcsönt választjuk, hiszen bankonként eltérnek az ajánlatok. A legkedvezőbb kölcsönök felkutatásában egy hitelkalkulátor lehet a segítségünkre, hiszen saját igényeinkre szabva találhatjuk meg az ideális kölcsönt díjmentesen, néhány perc alatt akár otthonról is. Érdemes tehát a bevásárlás előtt időt szánni a lehetőségek felmérésére, ha mindenképpen hitelhez kell nyúlnunk az ünnepek során, és áldozni néhány percet a legkedvezőbb kölcsönajánlat felkutatására.

Címlapkép: Getty Images