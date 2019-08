Így gyorsíthatod meg a babaváró hitel ügyintézését: ezt javasolja a bank

A Babaváró kölcsön egy hónapja érhető el, ez idő alatt több mint 8 ezer család igényelte a kedvezményes hitelt az OTP Banknál, amelyből már több mint 3 ezer kölcsönt folyósított is a hitelintézet. Az indulás óta a legtöbb igénylést Budapesten és környékén nyújtották be, de az északkelet-magyarországi és észak-dunántúli régió is felzárkózóban van. Az ügyintézés országszerte gördülékeny a bankfiókokban, de az igénylők maguk is sokat tehetnek azért, hogy még gyorsabbá tegyék a folyamatot. Mutatjuk, mit.

Július elsején startolt a Kormány Családvédelmi Akcióterve, amely több kedvezményes hitelkonstrukcióval kívánja segíteni a családokat. Az OTP Bank tapasztalatai szerint a szabad felhasználású Babaváró kölcsönt zömében a 30-as éveik elején járó párok veszik igénybe, az igényelt összegek átlaga az eddig benyújtott több ezer kérelem alapján pedig 9,7 millió forint.

A nagy érdeklődés ellenére az ügyintézés gördülékenyen folyik a budapesti és a vidéki bankfiókokban egyaránt. Az első hónap eredményei alapján elmondható, hogy ügyfeleink bíznak az állami támogatások közvetítése kapcsán szerzett tapasztalatunkban, ezért az OTP Bank szakértőit választják

- számolt be Györkei Krisztián, az OTP Bank fogyasztási hitelek termékfejlesztési vezetője.

Tanácsok