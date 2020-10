Így élesztik újjá a lakástakarék-pénztári struktúrát: rohamra számítanak a bankok

A lakás­felújítási támogatást kérők fele hitelt is igényel majd a beruházásaihoz a bankok várakozása szerint. A konstrukció sajátossága miatt akár a támogatást megelőlegező megoldások megjelenése is várható, de ehhez az kellene, hogy a támogatást a finanszírozó hívhassa le.

A hazai hitelintézetek nagy reményeket fűznek a lakás­felújítási támogatáshoz az arról már nyilvánosságra hozott információk alapján. Érthető a bizakodás, hiszen a KSH adatai szerint több mint 1,7 millió család igényelheti a támogatást, amelynek kerete az eddig hírek szerint felülről nyitott - írja a Világgazdaság.

Az OTP-nél és a Takarékbanknál is arra számítanak, hogy a támogatáshoz jutó ügyfeleknek legalább a fele hitelt is kér majd, és számottevő hitelfelvételi arányt prognosztizálnak az MKB Banknál is. Arról megoszlanak a vélemények, hogy milyen hiteltermékkel kapcsolható össze a legkedvezőbben a konstrukció. Banki szakértők szerint annak, aki nagyobb beruházást tervez, érdemes lehet az olcsóbb, jelzálog-fedezetű felújítási hiteleket keresnie, de a várakozásaik szerint inkább a gyorsabban és ingatlanfedezet nélkül elérhető személyi hitel lesz a sláger.

Ugyanakkor az eddig megismert részletek alapján sokkal valószínűbb, hogy az ügyfél a felújításhoz gyorsan és könnyen elérhető bankhitelt igényel majd, és a számlák benyújtása, valamint a támogatás kifizetése után a támogatás összegével előtörleszti a hitelét. Az is elképzelhető, hogy a támogatást további felújításba, esetleg más célra használja, vagy megtakarításként kezeli.

Az MKB-nál azt sem tartják kizártnak, hogy a bankok a két éve megszüntetett lakás-takarékpénztári megtakarításokból finanszírozott felújítási támogatás mintájára akár standardizált hitelkonstrukció újraindításán is elgondolkodnak. A részletszabályok ismerete nélkül azonban nehéz a további lehetőségeket boncolgatni a pénzintézetek szerint, ezért egyelőre türelmet kérnek az ügyfelektől.