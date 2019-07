Így bankolnak az élelmes magyarok: sok vesződéstől kímélik meg magukat

A hazai bankok ügyfeleinek fele havonta legalább egyszer belép az internetbankba, ám ennél is aktívabban használják az ügyfelek a pénzintézetek mobilos applikációit - írja banki adatokra hivatkozva a Világgazdaság.

Az OTP Bank lakossági ügyfeleinek csaknem fele rendszeresen használja az OTP internetbankot és a SmartBankot. Előbbit már több mint 1,3 millió ügyfél, utóbbit 460 ezren.

A K&H ügyfelei között az aktív, vagyis a havonta legalább egyszer belépő e-bank-használók aránya 49 százalék, az e-bankot és a mobilbankot is használók, azaz digitálisan aktív ügyfelek aránya pedig 72 százalék - közölte a lappal a hitelintézet.

Az UniCredit lakossági és kisvállalati ügyfélkörének mintegy 40 százaléka használja havi rendszerességgel az internetbanki szolgáltatást, míg az MKB lakossági ügyfeleinek 60, vállalati ügyfeleinek pedig kb. 75 százaléka legalább havonta egyszer belép valamelyik digitális térre.

A Budapest Banknál is hasonlóak a számok, az ottani lakossági bankszámlával rendelkezőknek is mintegy 70 százaléka használja havonta az internetbankját, a Sberbanknál az ügyfelek csaknem fele tesz így, míg a CIB-nél az ügyfelek 80 százaléka rendelkezik internetbanki hozzáféréssel, és 40 százalékuknak van CIB Bank Online hozzáférése is - írja a lap.