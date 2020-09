Hónapok óta nem látott sorok a magyar bankoknál: mindenki az ingyenmilliókra hajt

A 2019-es évi házasságkötési rekordokat ugyan nem tudta megdönteni a járvány éve, azonban még így is rengetegen kötötték össze az életüket. Ennek hátterében a tavaly júliusban bevezetett babaváró hitel állhat, amelynek népszerűségét csak megingatta, de nem tudta letörni a pandémia sem. A szuperkölcsön lassan visszakapszkodik az év eleji szintre, és minden bizonnyal további növekedést produkál majd - ha most már nem üt be valamilyen krízis, válság. Az áprilisi mélyponthoz képest 18 százalékos volt a babaváró támogatás júliusi bővülése, ezzel pedig a februári értékek közelében jutottunk.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikái szerint a járvány ellenére is sokan beadták az igénylésüket és kapták meg az igyenmilliókat, amelyek abban az esetben nem kell visszafizetni sem, ha három gyermeket is vállal a család. A legnagyobb érdeklődés a babaváró hitel iránt a 2019. júliusi bevezetés után az első három hónapban volt, és azt követően is 2019. október-decemberben milliárdokat vettek fel a családok.

A 2020 első negyedévében megindult felívelést viszont keresztülhúzta a koronavírus: 17,3 százalékos volt a visszaesés. A pandémiára természetesen senki sem számított, és be is következett az elmaradhatatlan recesszió a hitelpiacon is. Ráadásul a magyarok - eddig töretlen - házasulási kedvét is visszavetette a járvány. A Pénzcentrum most megvizsgálta, hogyan teljesített a kölcsön júliusban, a bevezetése után egy évvel:

Úgy fest, végre megtört a jég a babaváró hitelek esetében, hiszen az áprilisi visszaesés óta nem ment a felvett hitelek havi összeg a 2020. januári szint fölé (50,49 mrd forint). Júliusban ez sikerült: 55,34 milliárdot vettek fel nyár közepén a családok, ez a júniusi értékhez képest 12,7 százalékos bővülés, az áprilisi mélyponthoz képest pedig 18 százalékos javulás.

A hitelfelvételi statisztikákban a járvány hatása márciusban még kevésbé - számottevően csak a személyi hiteleknél -, áprilisban viszont annál inkább megmutatkozott: mind a babaváró kölcsönök, mind a lakáshitelek felvétele is meredeken emelkedett még tavasz elején, ezután jelentős visszaesés történt az új szerződéses összegekben.

Még májusban sem tudott magához térni a hitelpiac.

Júniusban azért már némi emelkedés mutatkozott: 5,2 százalékkal több volt az új babaváró hitelek szerződéses összege az előző hónaphoz képest. Júliusban pedig - bár a hátrányt márciushoz képest nem dolgozta le az összesen felvett hitelek összege, már a februári értékhez közelít, ami azt jelentheti, hogy lassan helyreáll a hitelfelvételi hajlandóság, és ismét megugorhat a babaváró hitel népszerűsége, ahogy bevezetésekor.

Friss banki adatok szerint elsősorban a budapestiek, a Pest megyében élők és a vidéki nagyvárosokban lakók igényelték a babavárót, és az igénylések 86 százalékát férfiak nyújtották be a babaváró rajtja óta eltelt kicsit több, mint egy évben. Főként a harmincasok pályáznak a babaváró kölcsönre, az az igénylők közel 70 százalékát adta ez a korosztály. A legnépszerűbb hitelcél pedig az ingatlanvásárlás, annak ellenére, hogy a babaváró támogatás szabadfelhasználású.

Előbb a gyűrűk, aztán a hitel

A babaváró hitel bevezetésével egy időben kiugróan nőtt a házasulási hajlandóság is 2019-ben. Ahogy az az alábbi grafikonon is látható, az előző éveket viszonylag egyenletes téli csökkenés, és nyári emelkedés jellemezte, míg a 2019-es év nyáron óriási kiugrást hozott. Az is látható, hogy amíg más években november, december és január hónapokban van leginkább visszaesés az esküvők számában, ez a visszatérő csökkenés 2019 végén - 2020 elején elmaradt. Volt természetesen csökkenés, de kisebb, és márciusban nagy mértékben nőtt is a házasságkötések száma.

Aztán jött a koronavírus, és átrajzolta a grafikonokat. Az áprilisi csökkenés után viszont már májusban visszatért a házasulési kedv. A második grafikon megmutatja, hogy ha rávetítjük a 2019. januártól 2020 júliusig tartó időszak grafikonját a megelőző évi adatokra, milyen eltérések látszanak. Hiába tartott ki ezek szerint a felívelés idén júliusban, a tavalyi számokat nem tudta felülmúlni.

Azt persze csak találgatni lehet, mi lett volna, ha nincs járvány. A babaváró bevezetésének elég egyértelmű hatása volt a házasulási kedvre, viszont 2020-ban lehet, hogy ez már egyébként sem tudott volna tovább nőni. Ki tudja, nem lett volna visszaesés egyébként is a hitelfelvételben, illetve házasságkötésekben, ha nem jön a járvány. Az azért sejthető, hogyha ennyien meglépték most is a hiteligénylést, és házasságkötést - és a pandémia ellenére nem halasztották a terveiket, feltehetően még többen lettek volna, ha nem így alakul a helyzet.

A vírus nem csak visszaesést hozott

Sosem láthattunk még olyan olcsó személyi kölcsönöket, mint az utóbbi öt hónapban - köszönhetően az MNB által bevezetett THM plafonnak - amely a júniusi alapkamat csökkentés hatására már csak 5,75 százalék lehet. A személyi hitel kamatokat így a korábbi értéknek nagyjából a felére vágta vissza a márciusi kormányrendelet, illetve az említett alapkamat csökkentés.

Így a bankok jelenlegi ajánlatai jelentősen olcsóbbak, mint az év elején felvehető, vagy a korábbi évek személyi hitelek voltak. A THM-plafon megtette a hatását, és a bankok közti verseny is egyre élesebb, ahogy közeledik az év vége, vagyis a kamatkorlát megszűnése. Ezért érdemes jól körülnézni a banki ajánlatok között: ne csak a jelenleg érvényben lévő, hanem a 2021. január 1-jétől érvényes kamatokat és THM-eket is megnézni.

Mivel önmagában a THM és a kamat alapján akár be is csapódhat az ügyfél, ezért érdemes a kamatokat és a futamidő végéig a teljes visszafizetendő összeget is megnézni az ajánlatoknál. A Pénzcentrum kalkulátorában személyre szabhatóan kérhetők le a banki ajánlatok, és rendelkezésre áll az összes információ a legjobb ajánlat kiválasztásához. A kalkulátor számításai alapján látható például, hogy egy 60 hónapos futamidőre igényelt 3 millió forintos hitelösszeg melyik banknál mekkora törlesztőrészletet eredményezne:

Látható, hogy a Cetelem ajánlata idei kamatok és THM szerint alig tér el a többi bank konstrukcióitól, viszont ha a 2021. januártól számítandó törlesztőrészletet nézzük, már látható, hogy 10-15 ezres különbségek is adódnak. A teljes visszafizetendő összegeket tekintve pedig végképp hatalmas különbségek vannak a banki ajánlatokban.

Amíg a Cetelemnél, Cofidisnél, Unicreditnél, K&H-nál megúszhatjuk 4 millió forint alatt a 3 milliós kölcsön visszafizetését 5 év alatt, addig a Budapest Banknál 4,47 millióig felkúszik a visszafizetendő összeg. Ha egy OTP-s ügyfél személyi hitelt venne fel, ilyen összeg mellet már érdemes akár a bankváltáson is elgondolkodni, hiszen saját bankjánál 4,28 milliót fizetne vissza, míg pl. az UniCreditnél 3,76-ot, de a Cetelemnél csak 3,53-at.

Ezért érdemes alaposan átnézni az ajánlatokat , és használni az összehasonlító kalkulátort , amelyben a saját igényeinkhez, feltételeinkhez igazíthatjuk a kondíciókat, és megtalálhatjuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot.

Címlapkép: Getty Images