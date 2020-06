Hiteltörlesztési moratórium közelebbről (x)

A kormányzat úgy alakította a 2020. december 31-ig érvényben lévő hiteltörlesztési moratórium irányelveit, hogy lakosság a legkedvezőbb feltételekkel tudjon átmenetileg mentesülni a hiteltörlesztés alól. Mit kell tudni a tőketartozásról, változó kamatokról és egyéb költségekről.



Tőke, kamat, egyéb járulékos díjak

A tőke a felvett hitelösszeg, a kamat pedig egy százalékos mutató, amely a hitel "árát" jelzi. A kamat mértékét a fennálló tőketartozás alapján határozzák meg, havi rendszerességgel szükséges fizetni a bank számára. A moratórium időszaka alatt a hitel-, kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőkét, kamatot, de még az egyéb díjakat sem kell megfizetni, hiszen a rendelkezés értelmében a halasztás valamennyi esetében él. A moratórium után onnan indul újra a törlesztési időszak, ahol abbamaradt, tehát a teljes futamidő meghosszabbodik a halasztás időtartamával.

Fontos, hogy MNB azt is hangsúlyozza, hogy a moratórium csak az érintett hitelszerződésekre terjed ki, azaz a hitelhez kapcsolódó egyéb, pl. biztosítási szerződések költségeire nem vonatkozik. A részletekről minden esetben szükséges a hitelintézettel egyeztetni.



Lehetséges az eredetileg választott futamidőhöz igazítani a törlesztőrészletet?

A moratórium minden 2020. március 18. élfélig kötött hitelszerződés, kölcsönszerződés és pénzügyi lízingszerződés keretében folyósított összegek esetén automatikusan lépett életbe. A moratórium lejártával annak hosszával megnyúlik a futamidő, amit még a törlesztési stop alatti kamatok is növelhetnek. A hosszabbítás célja, hogy a havi törlesztőrészlet változatlan maradjon. Ha viszont valaki a moratórium lejárta után nem szeretne hosszabb futamidőt, inkább vállalná a magasabb havi törlesztést, Lehetősége van ezt jelezni a hitelintézete felé. A bankok minden szükséges tájékoztatást megadnak ennek módjával kapcsolatban.



Felfüggesztés alatt változó kamatlábak

A hitelek törlesztőrészletének mértékét a hitelfelvételkor választott hitelkonstrukció határozza meg. A fix kamatozású hitelek esetén ugyanannyit kell fizetni a törlesztés teljes időszaka alatt a piaci kamat változásától függetlenül. A változó kamatozású hitelek esetén viszont a fizetendő összeg változik a kamatok alakulásával.



Az MNB tájékoztatása szerint a fizetési moratórium miatt nem nőhet fix kamatozású hitelek havi törlesztőrészlete a moratórium lezárulta után. Mértéke legfeljebb ugyanannyi lehet, mintha nem történt volna halasztás. Az időközben felhalmozódott kamatok a már említett módon futamidő hosszabbítással fizethetők meg. A változó kamatozású kölcsönök törlesztőrészlete viszont változhat, növekedhet vagy akár csökkenhet is. Az ilyen konstrukciók esetében a 2021. januártól várható törlesztőrészlet jelenleg nem kalkulálható.

Az irányadó kamatok miatti változás nincs összefüggésben a moratóriumról szóró rendelkezéssel, hanem a hitelfelvétel eredeti megállapodásának feltételei alapján történik. Viszont az MNB felhívja a figyelmet arra is, hogy az ügyfeleknek - e kockázat kiküszöbölése érdekében - a moratórium alatt is lehetősége van a változó kamatozású hiteleiket fix kamatozású konstrukcióra váltani. Ilyen termékek például a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek, amelyek a hitelintézeteknél elérhetők.





