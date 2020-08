Hitelre van szükséged? Percek alatt megtalálhatod a legolcsóbb ajánlatokat (x)

Míg régen az volt a nagyobb kihívás, hogy napokba telt az összes bank ajánlatát megismerni, addig most inkább a termékek bonyolultsága állít akadályt a megfontolt és tudatos pénzügyi döntések elé. Szerencsére mindkét problémára megoldást kínálnak a Bank360.hu kalkulátorai.



NHP Hajrá, Széchenyi-hitelek, CSOK, babaváró hitel, azonnali átutalás és PSD2 - csak néhány olyan pénzügyi termék és fogalom, amelyekkel az utóbbi néhány évben ismerkedhettek meg a magyar háztartások és vállalkozások. Bár egyre többen tartják fontosnak a pénzügyi tudatosságot, nagyon nehéz eligazodni a hitelfajták és megtakarítási megoldások között. Néhány igénybe vehető konsrukció nemcsak pénzügyileg bonyolult, de gyakran jogszabályok tucatjai határozzák meg, hogy miképpen működjenek, ilyen például az igen népszerű babaváró hitel vagy a CSOK is.



Erre a helyzetre és termékdömpingre nyújt megoldást az idén négyéves Bank360.hu, amely több mint két tucat pénzügyi eszköz esetében segít összehasonlítani a pénzintézetek ajánlatait rendszeresen frissülő adatok alapján, díjmentesen. A megfelelő tájékozódás zsebre megy: a kalkulátor használatával például kiderül, hogy egy 3 millió forintos személyi kölcsönnél akár 800 000 forinttal többet is fizethetünk feleslegesen, ha nem körültekintően választunk bankot.



“Évtizedes banki tapasztalattal a hátunk mögött határoztuk el, hogy megalapítjuk a Bank360.hu-t, hiszen úgy láttuk: jelentős értéket tudunk teremteni a magyar családok számára, ha segítünk nekik megtalálni a pénzügyi igényeikhez legjobban illeszkedő megoldásokat. A számításunk bejött, nemrég pedig már vállalatok számára elérhető kalkulátorokat is fejlesztettünk" - közölte Turmezey Tamás, a Bank360.hu ügyvezető igazgatója, társalapítója.



A Bank360.hu kalkulátorait pedig hamar megszerették a felhasználók: 2020 augusztusáig 14,5 millió kalkulációt végeztek a látogatók a weboldalon.



“Jó látni, hogy Magyarországon is egyre többen használják a hitelekre és megtakarítási szolgáltatásokra szakosodott pénzügyi összehasonlító oldalakat, mivel hazánkban még mindig nagyon alacsony azoknak az aránya, akik rendszeresen ellenőrzik, hogy az általuk igénybe vett pénzügyi szolgáltatásoknál vannak-e kedvezőbbek a piacon. Pedig gyakran - némi vesződség árán - egy bankváltás vagy egy új hitellel kiváltott lakáshitel jelentős mértékben enyhíteni tudja egy család pénzügyi terheit" - hívta fel a figyelmet Surányi Levente, a Bank360.hu társalapítója.



A kalkulátorok használatával pénzt és időt spórolhatunk, miközben egyszerűen tekinthetjük át a legfontosabb tudnivalókat az igényelni kívánt termékről. A rangsor vásárolt pozícióktól és tolakodó reklámoktól mentesen, objektív módon mutatja meg az ügyfelek számára legideálisabb ajánlatokat a megadott feltételek alapján.



A leggyakrabban használt kalkulátorok, amelyek a nagyobb pénzügyi döntéseknél is jelentős segítséget nyújtanak a családok számára

a Személyi Kölcsön Kalkulátor,

a Lakáshitel Kalkulátor és

a Babaváró Hitel Kalkulátor.



Vállalatok számára pedig most különösen hasznos a

a Széchenyi Hitel Kalkulátor,

az NHP Hajrá Kalkulátor és



amelyek a koronavírus-járvány gazdasági hatásait enyhíteni hivatott hiteltermékek mindegyikével kalkulálnak.



További kalkulátorok is segítenek a magyar háztartásoknak és vállalkozásoknak a tudatos pénzügyi döntésekben. A Bank360-hu-nál az alábbi összehasonlító kalkulátorok érhetők el:

Gyorskölcsön Kalkulátor

Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kalkulátor.

Adósságrendező és Hitelkiváltó Kalkulátorok

CSOK és Falusi CSOK Kalkulátor

Lakossági Bankszámla Kalkulátor

Hitelkártya Kalkulátor

Lakástakarékpénztár Kalkulátor

Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátor



Sokat jelent, ha előre tájékozódunk



A Bank360.hu tapasztalatai szerint az elmúlt négy évben egyre többen helyezték előtérbe a pénzügyi tudatosságot és megfontoltan, kalkulátor segítségével választanak banki termékeket. Ezt alátámasztja, hogy az érdeklődés az évek során szinte folyamatosan nőtt a kalkulátorok iránt:



Most, a koronavírus utáni gazdasági és munkaerő-piaci helyzetben ismét felértékelődött a tudatosság és megfontoltság a pénzügyek terén. A Bank360.hu célja továbbra is az, hogy kalkulátoraival segítséget nyújtson a helyes döntésekhez. A járványt követő bizonytalanságban érdemes felkészültnek maradni a banki ügyeink terén: ehhez ma már nincs szükség több órás kutakodásra vagy bonyolult számításokra. Egyszerűen és könnyedén összehasonlíthatjuk, hogy milyen pénzügyi termék lehet számunkra a legkedvezőbb és legbiztonságosabb, a Bank360.hu pedig a jövőben is arra fog törekedni, hogy még egyszerűbben és gyorsabban tegye átláthatóvá a most elérhető és a jövő pénzügyi termékeit is.

Címlapkép: Getty Images