Hitelkiváltás a járvány után: érdemes rendezni az adósságunkat kedvezményes személyi kölcsönnel? (x)

A koronavírus-járvány okozta gazdasági és munkaerő-piaci bizonytalanságban megéri megfontolni, hogy lecseréljük régóta fizetett kölcsöneinket egy kedvezőbb kamatozásúra.

Hitelkiváltásra a koronavírus-járvány alatt és után is van lehetőségünk. A lépés kifejezetten hasznos abban a helyzetben, ha ugyan még stabil bevételünk van, de bizonytalanok a munkahelyi kilátások és valamilyen kölcsönt kell visszafizetnünk, ugyanakkor nincs nagyobb összegű megtakarításunk, amiből végtörleszteni tudunk, sem törlesztési biztosításunk, amely véd a nemfizetés kockázatától a munkahely elvesztése esetén.

Adósságrendezéssel jellemzően három dolgot érhetünk el. Mindhárom olyan tényező, ami jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy rövid vagy akár hosszú távon is biztonságosabb legyen a pénzügyi helyzetünk a jelenleginél:

1. a meglévőnél kedvezőbb konstrukcióra cserélve csökkenhet a havi törlesztőrészlet nagysága, vagy rövidülhet a futamidő.

2. Ha pénzre van szükségünk, akkor nagyobb összeget vehetünk fel a jelenlegi tartozásunkál ugyanakkora törlesztőrészlet mellett, így a meglévő kölcsönt visszafizetve a fennálló összeggel szabadon rendelkezhetünk.



3. Biztonságosabbra cserélhetjük változó kamatozású kölcsönünket egy fix kamatú hitellel kiváltva, igaz, ez a jelenlegi alacsony kamatkörnyezetben drágább induló törlesztőrészletet jelenthet, viszont nem kell aggódnunk a törlesztőrészlet változása miatt.



Az új személyi kölcsön is alkalmas erre

A Bank360.hu megvizsgálta, hogy a most igényelhető, év végéig kedvezményes THM-ű személyi kölcsönök alkalmasak-e a hitelkiváltásra. Bár a bankok hirdetményeikben kitérnek erre, mivel szabad felhasználású hitelről van szó, gyakorlatilag nincs akadálya annak, hogy kifizethessünk belőle például egy vagy több magasabb THM-ű tartozást, mint például egy elhúzódó hitelkártya- vagy áruhitel adósságot.

De megéri?

Több oka is van annak, hogy megvizsgáljuk, csökkenthetjük-e kiadásainkat az újfajta személyi kölcsönökkel.

fix kamatozásúak: 2021-ig tart a kedvezményes, 5,90 százalékos THM, majd az új év januárjától már magasabb, piaci kamatok alapján fizetünk törlesztőrészletet. Ám ez a megnövekedett teher is tervezhető, mert nem változik a futamidő végéig.



a kedvezményes időszak után is alacsonyabbak a törlesztőrészletek: az idei 5,90% THM valóban verhetetlen a fogyasztási hitelek piacán, de a korábbi évek átlag hiteldíjmutatóihoz képest (amelyek tavaly például 13 százalékra rúgtak a jegybank adatai szerint) az emelkedés után sem lesz annyira megterhelő a hitel visszafizetése. A Bank360.hu kalkulátora alapján egyes pénzintézetek bőven 10 százalékos THM alatt tartják 2021-től is a hitelek díjmutatóját.

Banktól és jövedelmünktől függően akár több millió forintos hitelt is igényelhetünk. Ami elég lehet egy változó kamatozású jelzáloghitel, vagy akár hitelkártya, áruhitel és meglévő személyi hitelek együttes rendezésére, amely után már csak egy kölcsön törlesztőjét kell figyelnünk.



Mennyit spórolhatunk?

A Bank360.hu összehasonlította személyi kölcsön kalkulátorával, hogy egy korábban felvett, 15 százalékos THM-ű hitelhez képest, amelyből még 3 millió forintot kell visszafizetni 60 hónap alatt, mekkora könnyítést jelent az adósságrendezés. A korábban felvett hitel törlesztőrészlete 71 398 forint, míg az új hitelé év végéig 57 620 forint is lehet, majd januártól 60 370 forint a személyi kölcsön kalkulátor alapján. Így havonta több mint 10 000 forinttal több marad a pénztárcánkban, összességében pedig a futamidő végére mintegy 600 000 forintot spórolunk meg.

Persze ahogy írtuk, nem csak olcsósíthatunk. Ha maradna a 60 hónapos futamidő és 71 398 forint körüli törlesztőrészlet, akkor akár 3 550 000 forint is beleférhet, tehát a régi hitel végtörlesztése után még maradna 550 000 forint, ami szabadon felhasználható.

Amire érdemes figyelni

Céltól függetlenül vannak olyan tényezők, amelyeket érdemes figyelembe venni hitelkiváltás előtt. Ilyen például a kiváltás díja, amely az előtörlesztett összeg legfeljebb 2 százaléka lehet attól függően, hogy melyik banknál és a futamidő alatt mikor akarunk előtörleszteni. De szintén nem árt számolni a jövedelmünk terhelhetőségével, hiszen a JTM-szabályok szerint nem tudjuk a fizetésünk 100 százalékát hiteltörlesztésre fordítani, legfeljebb 50 százalékot 500 000 forintos havi nettó jövedelem alatt.

És persze van olyan élethelyzet is, amikor egy személyi kölcsön is kevésnek bizonyul az adósságrendezéshez. Ebben a helyzetben is van mihez nyúlni, ugyanis a jelzáloghitelek között is található adósságrendezésre alkalmas hitel.

Címlapkép: Getty Images