Hihetetlen, ami történik: sorban állnak a magyarok a bankokban, ezeket keresik

Annyi hitelt veszünk fel az elmúlt hónapokban, mint még soha, és egyelőre nem látszik, hogy ez meg fog állni. A személyi hitelek mellett népszerűek az áruhitelek is, összességében azonban a babaváróból vesszük fel a legtöbbet. A szabad felhasználású jelzáloghitel továbbra sem népszerű, pedig lenne létjogosultsága, az áruhitel viszont olyan magas kamattal vehető fel, hogy nem feltétlenül éri meg.

Pörög a fogyasztási hitelpiac Magyarországon, az ügyfelek hónapról-hónapra több hitelt vesznek fel, mint az előző évben. A személyi hitelek iránti kereslet szintén nőtt - míg egy éve 40 milliárd forint volt a kihelyezés, 2019. októberében az MNB adatai szerint ez már 48 milliárdnál is több volt. Ez meglehetősen nagy emelkedés. Tegnapi cikkünkben azt is bemutattuk, hogy az állomány ennek hatására úgy megugrott, mint még eddig soha.

De nem csak személyi hiteleket vesznek fel tömegével az emberek, az őszi időszakban jellemzően meglódul az egyéb hitelek kereslete is. Gépjármű-vásárlási hitelből például 6,62 milliárdot vettünk fel idén októberben, tavaly ez csak 4,61 volt. A szabad felhasználású jelzáloghitel iránti kereslet azonban nem éled fel (pedig ez is lehetne befektetés tárgya, ahogy azt tegnapi cikkünkben megírtuk).

Babaváróból egyébként 73 milliárdot vettünk fel októberben, ez elmarad a szeptemberi 99,55-től és az augusztusi csúcstól (114,13), de felülmúlja júliust, amikor 65 milliárdot vettünk fel.

Az átlagos kamatokat nézve azt látjuk, hogy a személyi kölcsönnél van némi emelkedés az előző hónaphoz képest, a gépjárműhiteleknél, áruhiteleknél és a szabad felhasználású jelzáloghiteleknél viszont mérséklődés van.

Itt érdemes megállni egy pillanatra. Az adatokból azt is tudjuk, hogy karácsony előtt jellemzően visszaesik a kereslet a személyi hitelek iránt, míg az áruhitelek kereslete megugrik. Azzal érdemes tisztában lenni, hogy az áruhitel is hitel, aminek elég borsos ára van - a fenti átlagos kamat 21,50 százalék, és ez már magában foglalja a 0 százalékos akciókat is. Nem biztos tehát, hogy áruhitelből érdemes "részletre" megvenni a kinézett terméket, okosabb megoldás lehet, ha személyi hitelt veszünk fel, és azt az összeget, amire nincs szükségünk, egyszerűen visszatörlesztjük a banknak. A személyi hitelek kamatai ugyanis alacsonyabbak az áruhitelek kamatainál - feltéve, ha nem lelünk valóban 0 százalékos THM-mel vihető áruhiteleket.

Hogy számszerűsítsük is a különbséget, hoztunk pár példát a kalkulátorunkból. A CIB hitele például 8,17 százalékkel vehető fel, a Raiffeisené 8,97 százalékkal. A Takarék 9,46 százalékkal, az MKB 9,52-vel kínálja a hitelt. A Budapest Bank, a Cetelem és a K&H hitelével is jobban járunk, mintha áruhitelt vettünk volna fel. Ismételten kiemeljük: ez csak akkor igaz, ha nem találunk 0 százalékos THM-mel vihető áruhitelt.

Címlapkép: Getty Images