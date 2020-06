Hétfőtől ismét fogadja személyesen az ügyfeleit az MNB vidéken és Budapesten is

A megfelelő biztonsági intézkedések betartásával jövő héten hétfőtől ismét személyesen is intézhetik ügyeiket a lakossági ügyfelek az MNB budapesti ügyfélszolgálatán. A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat megyeszékhelyeken elérhető kirendeltségein (három kivétellel) szintén a június 8-i héten indul újra a személyes ügyfélfogadás.

A koronavírus kockázatainak változása nyomán 2020. június 8-tól ismét személyesen is intézhetik ügyeiket a fogyasztók a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ügyfélszolgálatán a 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt.

Javasoljuk a várakozás elkerülése érdekében előzetesen igénybe venni az online időpontfoglalás lehetőségét. Az ügyfélfogadási rend és az ügyfélszolgálat megközelítésére vonatkozó információ is elérhető az MNB honlapján

- írta közleményében az MNB. Azok, akiknek vidéki ügyfélként nem áll módjában a budapesti ügyfélszolgálatot felkeresni, az MNB és a civil pénzügyi fogyasztóvédelmi szervezetek által működtetett Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat minden megyeszékhelyen elérhető kirendeltségein kaphatnak segítséget pénzügyi kérdéseikre, problémáikra.

A legtöbb tanácsadó irodánál 2020. június 8-tól indul el ismét a személyes ügyfélfogadás, míg Nyíregyházán, Salgótarjánban és Szegeden június 15-től tudják személyesen is fogadni az ügyfeleket. Az újranyitást követő ügyfélfogadási rend megegyezik a koronavírus miatti veszélyhelyzetet megelőző nyitvatartási renddel. Az egyes irodák nyitvatartásáról az MNB honlapján is lehet tájékozódni. Az ismét működő személyes ügyfélfogadás mellett a tanácsadó irodák változatlanul elérhetők elektronikus úton, valamint telefonon is.

Az ügyfelek biztonsága érdekében az ügyfélszolgálaton és a tanácsadó irodákban továbbra is érvényben marad néhány biztonsági intézkedés. Az ügyfélszolgálat ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyfélpult működik, illetve kizárólag az a fogyasztó, akinek az ügyeit éppen intézik. Ezért is érdemes előzetesen igénybe venni az online időpontfoglalás lehetőségét.

Az ügyféltérben várakozók kötelesek a 1,5 méteres védőtávolságot tartani egymástól. Az épületbe történő belépéskor az ügyfeleknek kötelező a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál) viselése, valamint a kihelyezett kézfertőtlenítő használata. Az ügyfélfogadás alkalmával az ügyintézők szintén szájmaszkot viselnek majd. Az MNB munkatársai minden segítséget készségesen megadnak a megfelelő biztonsági intézkedések betartásához.

Természetesen változatlanul lehetőség van felvilágosítás kérésére elektronikus úton (e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu), illetve a belföldről ingyenesen hívható telefonszámon (tel: +36-80-203-776), sőt a jelenlegi vírushelyzetben egyelőre továbbra is ez a javasolt ügyintézési mód.