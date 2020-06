Fontos változás élesedett a babavárónál: erről minden igénylőnek tudnia kell

A veszélyhelyzet megszűnésével számos, a járvány időszakában meghozott rendelkezés veszítette azonnal hatályát, azonban vannak olyanok, amelyek csak 30 nap múlva kerülnek hatályon kívül. Ilyen rendelkezés a babaváró hitel igénylésével kapcsolatos számos könnyítés is. Mutatjuk, mi változik, meddig élnek még a könnyítések és hogyan lehet még igényelni a támogatást.

A veszélyhelyzetet megelőzően a gyermek születése akkor jelentette a Babaváró kölcsön teljes futamidőre szóló kamatmentességét, ha a gyermek a hiteligénylés után született meg. A járvány időszakában született módosítás értelmében utólag is be lehet adni az igénylést, ha a baba a veszélyhelyzetben, illetve az azt követő 30 napon belül érkezik.

A veszélyhelyzet a mai naptól szűnt meg, így még a 30 napon belül született gyermekek esetén be lehet nyújtani az igényléseket. Erre a mai naptól az elkövetkező 60 nap során van még lehetőség.

A két hónap elegendőnek tűnhet, de azt is számításba kell venni, hogy az igénylés benyújtása előtt több dokumentumot, például a TB-igazolást is be kell szerezni az illetékes kormányhivatalban vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus formában, ami akár több napot is igénybe vehet.

További módosítás volt, hogy a házaspárok akkor is igényelhetnek Babaváró kölcsönt, ha a feleség a veszélyhelyzet idején tölti be a 41. életévét. Az igénylés benyújtásának határideje ebben az esetben is a veszélyhelyzet végét követő 30. nap. A kölcsön folyósításához szükséges köztartozás-mentességről a veszélyhelyzet előtti utolsó napon (2020. március 10.) fennállt állapot szerint kell nyilatkozni.

Igazolások benyújtását érintő változások

A veszélyhelyzet alatt hozott kormányrendelet a Babaváró kölcsön igényléséhez feltételként szabott, három évig folyamatosan fennálló, maximum 30 napra megszakított TB-jogviszony igazolásában is tartalmaz könnyítéseket. Ennek értelmében nem számít a jogviszony megszakításának, ha az igénylő a veszélyhelyzetben vagy az azt követő 30 napban veszítette vagy szeíti el a munkáját és nem tud 30 napon belül elhelyezkedni.

A kedvezmény a veszélyhelyzetet követő legfeljebb 90 napig érvényes, ennyi idő áll az igénylő rendelkezésére, hogy ismét rendezze a TB-jogviszonyát. Ha újra dolgozni kezd, a veszélyhelyzet idején kimaradt napokat is biztosítási jogviszonyban töltött időnek kell tekinteni.

A kormányrendelet azt is lehetővé tette, hogy a Babaváró kölcsönnel rendelkezők a veszélyhelyzet utánra halasszák néhány dokumentum és igazolás bemutatását. Ezek közé tartozik a megszületett gyermek, vagy a kamattámogatást befolyásoló körülmény, változás bejelentése. A kormány a jogorvoslati határidőt is kitolta a veszélyhelyzet lejártát követő 30. napig.

Törlesztési moratórium

Március 24-én jelent meg a rendelet a Magyar Közlönyben, amely a hiteltörlesztési moratórium szabályait részletezi. A törlesztési moratórium 2020. december 31-ig érvényben marad és eddig a dátumig a THM-et is a jegybanki alapkamat mértékéig maximalizálták. Tehát ez alatt az idő alatt az adósoknak nem kell törelszteniük azokat a hiteleiket, amelyek még március 18 előtt folyósításra kerültek. Azonban dönthetnek úgy, hogy mégis fizetik őket.

A Babaváró kölcsönnel rendelkezőknek éri meg igazán a banki fizetési moratórium igénybevétele; azok az ügyfelek ugyanis, akiknek március 18-ig folyósították a babaváró kölcsönt, az első öt évben nem fizetnek kamatot, tehát a fizetési stop alatt kamattartozásuk nem halmozódik fel - hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főosztályvezetője és vezető fogyasztóvédelmi szakértője.

Az adósok által fizetett törlesztőrészlet csak tőkét, valamint 0,5 százalék kezességvállalási díjat tartalmaz, a fizetési moratórium ideje alatt azonban a kezességvállalási díjat sem kell megfizetniük. Bár a moratóriumhoz köthető futamidő-hosszabbítás ideje alatt már megjelenik a kezességvállalási díj, azt majd csak a fennmaradó, jóval alacsonyabb tartozás arányában kell megfizetni.

