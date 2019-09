Fontos levelet küld a bankod: ne ijedj meg, ez lesz benne

Újfajta kockázatok jelentek meg a lakossági pénzügyi piacon tavalyhoz képest. A hitelkártyák esetén gondot jelenthet a kettős törlesztés rendszere, a hiteleknél azonban örvendetes, hogy az új lakáshitelek 97 százaléka már fix kamatozású. A biztosításoknál a digitalizáció jelent kockázatot, az MNB azonban dolgozik új, biztonságosabb biztosítási terméken.

Jelenleg 97 százalék az új lakáshitelek között a fix hitelek aránya - hangzott el a Magyar Nemzeti Bank sajtótájékoztatóján. A biztosítási piacon az elmúlt egy évben a lakásbiztosításoknál a verseny további erősítése szükséges, emiatt jöhet egy minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítás. Ezen már dolgoznak az MNB munkatársai.

Az új lakáshitelek immár teljesen egészében fix kamatozásúak, ebben jelentős hatása van az MNB tájékoztatásának - mondta el Freisleben Vilmos az MNB fogyasztóvédelmi igazgatója. Az MNB ajánlására a bankok az ügyfelek egy részének már kiküldték azt a levelet, ami azt tartalmazza, hogy milyen feltételekkel tudja fixálni a hitelét. A döntést természetesen a fogyasztónak kell meghoznia. Jövő januárig további ügyfelek kapnak majd ilyen levelet.

A bedőlt hitelekkel kapcsolatban Freisleben elmondta, hogy a követelésvásárlás- és követeléskezelési tevékenységre is kiemelten figyel a Magyar Nemzeti Bank. Ezzel kapcsolatban is volt az MNB-nek egy ajánlása. A legjobb út ugyanakkor egy törvényi úton történő szabályozás lenne.

A folyamatos felügyelés keretében minden intézménynek van egy felelőse az MNB-nél, és az adott intézménynél minden lényeges tevékenységgel tisztában kell lennie az ellenőrnek. Az MNB ügyfélszolgálata a minden hozzá tartozó megkeresést kiértékel. Az MNB törvény szerinti vizsgálatoknál bizonyos határidők vannak, ezek azonban a gyorsaságot nem szolgálják, ezért az MNB és az intézmény között egy levelezési gyakorlat alakult ki. Így a fogyasztói panaszok nagyon hamar becsatornázódnak az MNB-hez, és visszakerülnek a bankhoz. A feltárt problémákat így minél gyorsabban ki tudja javítani az intézmény - mondta el Freisleben.

Gyakori hiba a THM nem pontos feltüntetése, illetve a THM számításának a hibája is - ez sokszor megsérti a THM-plafont. A reprezentatív példa hiánya is probléma szokott lenni, a kézizálog tevékenységet folytató vállalatok is fokozott figyelem alatt állnak. A kézizálog tevékenységet folytató vállalatok tekintetében is ajánlást adott ki az MNB.

Az MNB vizsgálatsorozatot indított a fair banki szabályok betartásának hiányáról. A korábbi évekhez képest az új kockázat a kombinált hitelkártyák problémája: be lehet állítani, hogy miképp törlesszen az ügyfél. A kockázata az, hogy ez valójában két termék keveréke, és tájékoztatást csak a hitelszerződés megkötésekor kap - ez jelenti a kockázatot. A fintech vívmányok is enyhe kockázatot jelentenek, amire a fogyasztók egyébként nyitottak. Itt is vannak azonban kockázatok, az ügyfélnek ezért érdemes bővebben utánanéznie az adott fintech tevékenységének.

A biztosítási területet is elérte a digitalizáció: az igényfelmérés online platformra került. Az egyedi igények nagyon nehezen kezelhetők, ekkor az online megoldás nem a legjobb megoldás. Az online igényfelmérők ellenőrzése az MNB kiemelt feladata. Szem előtt van az e-mailes kapcsolattartás is. Sokan nem gondolják át, hogy az e-mailes kapcsolattartás aktív postafiók-kezelést igényel. Gyakori probléma, hogy sokan nem használják az adott postafiókot, miközben a biztosító tájékoztatása oda érkezik. Ahogy az már elhangzott, hamarosan minősített fogyasztóbarát lakásbiztosítás érkezik.

Magyarországon a pénzügyi tudatosság szintje meglehetősen lemaradt - mondta el Sólyom Balázs, az MNB felügyeleti szervének szakértője. Sőt, a nemzetközi mezőny végén kullogunk. Az MNB feladatának érzi, hogy ezt áthidalja. A Pénzügyi Navigátor nevű tájkoztatórendszer ezt hivatott segíteni - mondta el Sólyom.

Az MNB csak tavaly 21 ezer megjelenést kezelt. A Pénzügyi Navigátor munkatársai a Borsod-Abaúj-Zemplén megye településeire is ellátogat pénzügyi tanácsadás céljával. A visszajelzések jók Sólyom szerint, és a következő hónapokban több megyére is kiterjesztik ezt a lehetőséget.