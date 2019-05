Fontos levél érkezik a bankodtól: sok pénzről van szó, döntened kell

Sok érdekes témát tartogatott 2019/19. hete: számos népszerű, informatív írás jelent meg a Pénzcentrumon. Éppen ezért összeszedtük a legolvasottabb és legérdekesebb cikkeinket erről a hétről. Ha el akarod olvasni a teljes cikkeket, kattints a címbe beszúrt linkre, vagy a képes ajánlókra!





Itt a súlyos igazság a magyar bankokról: a számládról ezt tudnod kell

Egy a bankszámlacsomagokra vonatkozó átfogó vizsgálat szerint az elmúlt félév során mind a nagybankok, mind a kisbankok terén az erőviszonyok a legtöbb ügyfélcsoportban változatlanok maradtak. Így volt ez annak ellenére is, hogy 2019. január 1-től a 20 ezer forintot meg nem haladó lakossági ügyletek tranzakciós illetéke megszűnt. Mint az a Pénzcentrum számára készült elemzésből kiderült, az előzetes várakozások ellenére az illeték csökkenése a vizsgált ügyfélcsoportoknál érdemben nem változtatta meg a bankszámlák költségeit. Ennek több oka is van.

Súlyos betegség terjed a magyar dolgozók között: meddig mehet ez tovább?

Annyi stressz ér manapság egy átlagos munkavállalót, amennyit feldolgozni szinte lehetetlenség: sokan belebetegszenek, vagy irány váltanak, és olyan helyet keresnek, ahol reményeik szerint könnyebb lesz a helyzetük. Meddig lehet facsarni egy dolgozót, hogy még másnap is emberként, és ne fásult, üres gépként üljön le az íróasztalához?

Nagy dobás, vagy csalódás a fullextrás, filléres népautó? Teszteltük a Lada Vestát

Magyarországon már 4,2 millió forintért lehet zsírúj autót venni, ami ráadásul nem is fapados. Túl szép, hogy igaz legyen? Jó választás lehet egy magyar családnak a filléres népautó? Többek között ezekre kereste a választ a Pénzcentrum, amikor pár napig kipróbálta a fullextrás Lada Vestát.

1 milliós fizetéssel csábítják a magyar párokat a német büfések

A szezon előtt nem csak a hazai vendéglátóipar van komoly bajban, hanem a német is: kelet felől csábítják a munkaerőt, és ma már sok helyen kifejezetten párokat keresnek, hogy ne keljen szétszakadniuk a családoknak. Egy olyan hirdetésre bukkantunk, amelyben büfébe keresnek magyarokat havi 1 milliós fizetésért.

Lehull a lepel bolti nagybevásárlásról: 8-9 ezer forint pluszt jelent ez az egyszerű trükk

Az egyszerű akcióknál már csak az a jobb, hogyha a tartós, nem könnyen romló, gyakran és folyamatosan használt termékeket meglehetősen nagy tételben szerezzük be akkor, amikor amúgy is kedvezményes áron kaphatóak. A Pénzcentrum számításai szerint, egy nagyon egyszerű, 6 termékből (élelmiszer) álló listán is képesek vagyunk akár 3 680 forintot is megspórolni, és ha ehhez hozzáveszünk például olyan termékeket, mint toalettpapír, fogkrém vagy tusfürdő, akkor ez az összeg pikk-pakk felmehet 8-9 ezer forintra is.

Ezt nem lehet letagadni: 1 millió szegény országa vagyunk

Úgy, ahogy átlagosan az EU-ban is, Magyarországon is évről-évre kevesebb az anyagilag súlyon deprivált ember. Ennek ellenére - a hivatalosan elérhető adatok szerint (nem minden tagország szolgáltatott ilyet) - hazánk az 5. legrosszabb helyet foglalja el az összesített listán, ami azt jelenti, hogy a folyamatos csökkenés ellenére a magyar lakosságnak még mindig több mint 10 százaléka él kimondottan rossz körülmények között. Ez pedig majd egy millió embert jelent.

Óriási bajban a magyar melósok: hogy akarnak így fizetésemelést?

Magyarországon rendkívül kevés dolgozó tagja valamilyen szakszervezetnek. Az OECD országok közül például majdhogynem sereghajtók vagyunk, a környező országok közül pedig Szlovénia és Ausztria is nagyon előz minket. Nyugati szomszédunknál például a dolgozók több mint negyede tagja valamilyen szakszervezetnek. Itthon tehát lenni hová fejlődni, már csak azért is, mert az év eleji Audi-sztrájk bemutatta, hogy hazánkban is komoly erőt képviselhet a szakszervezetbe tömörülés.

Rengeteg étel rohad el a magyar hűtőkben: így előzd meg a pénzkidobást

Súlyos gondot jelent napjainkban az élelmiszerpazarlás, de nem csak a szupermarketekben, hanem a háztartásokban is. Egy átlagos magyar fogyasztó évente 33 kilogramm élelmiszert dob ki csak azért, mert a nem megfelelő tárolás miatt megromlott, vagy csak mert feleslegesen vásárolta meg. Legtöbbször nem is vagyunk biztosak abban, meddig tarthatjuk el őket, amelynek az a vége, hogy végül kidobjuk a romlott, vagy annak vélt élelmiszert. Viszont ha tudatosan tároljuk a hűtőben az ételeket, és odafigyelünk az eltarthatóságuk idejére, nagyban csökkenthetjük a kukába dobott étel mennyiségét.

10 termék, ami brutálisan drágult egy év alatt: lassan luxus lesz a zöldség

Szinte naponta olvasni olyan híreket, amelyek szerint bizonyos termékek sokkalta drágábbak, mint mondjuk tavaly ilyenkor. És válóban, a KSH adati szerint rengeteg mindennek ment fel elég keményen az ára tavaly április óta. A Pénzcentrum arra kereste a választ, hogy mi az, ami a legjobban drágult az elmúlt egy évben.