Földbe áll a magyar autópiac? Kétesélyes válságot hoz a koronavírus

Nehéz hetek, hónapok várnak a hazai autópiacra: ha nem is áll teljesen a földbe, de vélhetően jó ideig vegetálni fog. Visszakacsint 2008? A gazdasági vihar után beköszönt az olcsóság? Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel vettük végig a lehetőségeket. Interjú.

Pénzcentrum.hu: Övön aluli ütés ez a járvány az amúgy elég erős magyar autópiacnak. Mire számíthatunk?

Várkonyi Gábor: A használt és az új autó piac is le fog állni egy időre, ez sajnos látszik. Hosszabb ideig elhúzódó válság esetén kevésbé tőkeerős kereskedőknek ez jelenthet gondot, de nem várok akkora problémát, mint a 2008-as pénzügyi válság idején. Szerintem az év második felére helyre fog állni a gazdaság rendje, és nem sokkal később az autópiaci kereslet is újra fel fog pörögni. Tapasztalhatóak egyébként már most visszamondott vásárlások, illetve kivárás az ügyfelek részéről, érthető, hiszen bizonytalanság idején nem autóra fognak először költeni az emberek.

PC: Akkor készülhetünk a teljes leállásra?

V.G.:Teljesen földbe állni nem fogunk, de hetekre, vagy egy negyedévre megfagyhat a keresleti és a kínálati oldal is. Minden azon múlik, hogy amikor elvonult a vírus okozta vihar a gazdaságban, akkor milyen kép fogad majd bennünket. Hányan veszítik el a munkahelyüket? Milyen gyorsan áll lábra minden? Milyen ösztönzőket tud bevezetni a kormányzat? Ember nem tudja megjósolni, hogy 3 hónap múlva legyinteni fogunk-e erre az egészre, vagy még egy év múlva is nyögni fogjuk a hatásokat.

PC: Mi lesz a kereskedőkkel, alkalmazottaikkal?



V.G.: Akinek nincsenek komoly hitelei, az egyszerűen kivár, esetleg elbocsájt egy-két alkalmazottat, vagy fizetés nélküli szabadságra küldi őket. Aki bátor, az most bevásárol, és sokat kereshet, ha újra lesz húzása a piacnak.

Nincs biztos taktika, de az mindenképpen igaz, hogy ilyen időszakokban tud egy vállalkozás jó taktikával szintet lépni középtávon. Vagy csődbe menni.

PC: Mi lesz a lízingelt, kölcsönre vett autókkal? Azokból 2008-ban nagy probléma lett.

V.G.: Tömeges autóhitel bedőlésekre senki ne számítson, az autóhitelezés kifejezetten szigorú feltételek szerint ment az elmúlt 10 évben, akinek esetleg annyira rosszra fordul a helyzete, hogy nehézségeket okoz az autója hitelének a törlesztése, az simán el tudja adni a piacon az autóját úgy, hogy a hitelt fedezze a befolyt összeg, mivel megfelelő önrésszel és forint alapon adtak csak kölcsönt a bankok.

PC: Ha elvonulnak a viharfelhők, fel kell élénkíteni a keresletet: számíthatunk áresésre?

V.G.: Nem számítok drasztikus árcsökkenésre. Biztosan lesz árcsökkentő hatás időlegesen, de nem hinném, hogy egy 2-3 hónapos lefolyás esetén alapjaiban változnának meg az árak.

Ha azonban sokáig elhúzódó válság lesz, akkor a használt autó árak mellett az új autó árak is csökkenni fognak, de csak a készletek kisöprésének erejéig.

Több autógyár már most leáll Európában, hogy ne kerüljenek olyan spirálba, amely a túlzott készletek miatt, a kereslet elmaradása mellett komoly árleszállításra késztetné őket.

PC: Aki pont meghirdette az autóját a járvány előtt, az szívhatja a fogát.

V.G.: Azok járnak rosszul, akik időnyomás alatt állnak. Akiknek a következő hetekben kell mindenképpen pénzzé tenniük az autójukat, nincsenek a legjobb alkupozícióban. Aki venni szeretne, az jól járhat, de nyilván csak akkor, ha olyan eladóval áll szemben, aki tényleg siet, és nem gondolom, hogy az eladók többsége ilyen lenne. A kereskedések egy része szerintem eleve be fog zárni a következő időszakban hosszabb vagy rövidebb időre.

