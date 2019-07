Fiatal házasok, figyelem: mától ennél a banknál is igényelheted a babavárót

A mai naptól igényelhető a babaváró hitel a CIB Banknál. A bank várakozásai szerint a babaváró hitel adhatja az év hátralévő részében a lakossági hitelpiaci új kihelyezések ötödét. Annak köszönhetően, hogy a babaváró önerőként is felhasználható lakáshitel-igénylés esetén, olyan családok is otthonhoz juthatnak, akiknek eddig erre nem volt lehetőségük.

A babaváró kölcsönnel azok a házaspárok, akik megfelelnek a törvényi feltételeknek, maximum tízmillió forint szabad felhasználású kölcsönhöz juthatnak. Az első gyermek születésekor a kölcsön a teljes futamidőre kamatmentessé válik, és az ügyfél kérésére a hitel törlesztését három évre szüneteltetheti a bank. A második gyermek világrajövetelekor az ügyfél kérésére a hitel törlesztését újabb három évre szünetelteti a bank, illetve a tartozás 30 százalékával megegyező összegű gyermekvállalási támogatásra, míg a harmadik gyermek érkezésével a teljes fennálló tartozásnak megfelelő összegű gyermekvállalási támogatásra jogosultak a házaspárok, amely a kölcsön előtörlesztésére kerül elszámolásra.

A CIB Bank a házaspároknak húszéves kortól biztosítja ezt a konstrukciót (azzal a kitétellel, hogy a feleség a jogszabálynak megfelelően még nem töltötte be a 41. életévét) - írja közleményében a bank. A vonatkozó kormányrendelet előírásai szerint a hitelbírálat a dokumentumok hiánytalan benyújtásától számolva 10 napot vehet igénybe. A CIB Banknál a dokumentumok hiánytalan benyújtása esetén ez gyorsabb is lehet, akár néhány nap alatt megtörténhet.

Várakozásaink szerint az idei év hátralévő részében a babaváró hitel adja majd a lakossági hitelpiaci új kihelyezések ötödét. Úgy gondoljuk, hogy az igénylők jelentős része a családvédelmi akcióterv több elemét fogja egyszerre igénybe venni, így a babaváró hitel mellett a kibővített CSOK és a kapcsolódó kedvező kamatozású kamattámogatott hitel, illetve a piaci kamatozású lakáshitelek iránt is növekvő keresletre számítunk az év hátralévő részében. Ezt nagyban segíti, hogy a babaváró hitel 75 százalékban önerőként is beszámítható lakáshitel felvételekor, így most azoknak a családoknak is lehetősége lesz ingatlant vásárolni, akiknek eddig a szükséges önerő hiányában erre nem volt módja

- mondta Bán Kristóf, a CIB Bank lakossági hiteltermékek vezetője. A CIB banknál a THM 0,48 százalék lesz, abban az esetben pedig, ha a kamattámogatás elveszik (mert például az ötödik év végéig nem születik gyermek), a THM a jelen állás szerint 6,63 százakékra módosul.