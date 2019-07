Ezt sokan elfelejtik, amikor Babavárót igényelnek

Nagy az érdeklődés a Babaváró támogatás iránt: a tipikus igénylő a harmincas évei elején jár, a tízmilliós támogatást igényli, így vállalja legalább egy gyermek születését a következő években - mondta el a Pénzcentrumnak Florova Anna, az OTP Bank Lakossági Hitelezési Tribe ügyvezető igazgatója. A szakember arról is beszélt, mire érdemes figyelni, mielőtt elindulunk a bankfiókba, és mi az, amit a legtöbben elrontanak az igénylés során.



Mit mutatnak az első tapasztalatok, az első számok?



Magáért beszél a tény, hogy július 1-jén, a termék indulásának első napján nem csupán igényléseket rögzítettünk, de már több Babaváró támogatást folyósítottunk is. Jelentős érdeklődést tapasztaltunk és folyamatosan nő az igénylések száma. Az első napok eredményei alapján elmondható, hogy ügyfeleink bíznak az állami támogatások közvetítése kapcsán szerzett tapasztalatunkban.



Florova Anna (Fotó: OTP) Florova Anna (Fotó: OTP)



Már több mint 1000 folyósításnál tartunk, a beadott igénylések száma pedig meghaladja az ötezret. Gördülékennyé tettük az ügyintézést azzal, hogy a szerződéseket digitális aláírópadon, tehát elektronikusan lehet jóváhagyni, így lényegesen kevesebb papírt kell ügyfeleinknek hazavinniük, ugyanakkor a személyes dokumentumok természetesen elérhetőek számukra online.



Hogyan jellemezné a tipikus Babaváró ügyfeleiket? Melyek azok a területek, ahol egyelőre erősebb, melyek azok, ahol gyengébb az érdeklődés?



Nem meglepő, hogy a tipikus Babaváró támogatást igénylő ügyfél a harmincas évei elején jár. Ha pedig a lakhelyét vizsgáljuk, akkor valahol Budapest és környékén él. Az igénylők többsége a tízmilliós támogatást igényli, így vállalja legalább egy gyermek születését a következő években.



A hírek komoly érdeklődésről szóltak az elmúlt időszakban. Szükség volt plusz kapacitások bevonására a fiókhálózatban, hogy ki tudják szolgálni az ügyfeleket?



Ahogy az várható volt, valóban nagy az érdeklődés. A komoly felkészülésnek és a tájékozott ügyfeleinknek is köszönhetően azt tudom mondani, hogy gördülékenyen folyik az ügyintézés. Mivel az OTP Bank a hagyományos személyi kölcsönök esetén is rendkívül gyors átfutási idővel dolgozik, ezért ha minden papír rendben van, akkor akár már aznap is a számlán lehet a támogatás, de átlagosan is 22-34 órán belül folyósítjuk a Babaváró támogatást. Ez az idő a teljes folyamatra értendő, az igény beérkezésétől a folyósításig.



Mennyire vannak tisztában az ügyfelek a hitel igénylésének feltételeivel? Mik a tipikus kérdések, amikkel az ügyintézők találkoznak?



A gördülékeny ügyintézés érdekében mindenkinek azt javasoljuk, hogy előzetesen látogassanak el a honlapunkra. Itt, többek között ellenőrizhetik, hogy jogosultak-e a támogatásra, de ki is számolhatják, havonta mekkora törlesztő-részletet kell majd kigazdálkodniuk. Az igényléshez szükséges dokumentumok listáját is itt találhatják meg egy helyen. Vagy érdemes felhívniuk a telefonos ügyfélszolgálatunkat, ahol külön menüponton kérhetnek információt, vagy foglalhatnak fióki időpontot a Babaváró kölcsön igényléséhez.



Továbbá fontos az is, hogy már kiállított TB igazolással jöjjenek az ügyfelek a bankfiókba, amelyet az illetékes járási hivatalnál, vagy közvetlenül az OEP-nél tudnak beszerezni. Amennyiben az igénylő már túl van a terhesség 12. hetén, akkor hozza magával a terhes-gondozási kiskönyvét is.



Azok számára, akik esetleg még nem tették meg, pontosan hogyan zajlik egy hitel elbírálása, és milyen dokumentumokat kell magukkal vinniük?



Az igénylések elbírálásakor természetesen a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el ebben az esetben is. Egyébként a folyamat hasonlít a személyi kölcsön igényléséhez, a minimum elvárt jövedelem pedig 75.000 forint.



A szükséges dokumentumok a következők:

érvényes személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél;

lakcímkártya;

és az adóazonosító jelet tartalmazó adókártya;

30 napnál nem régebbi munkáltatói jövedelemigazolás, vagy az utolsó 3 havi bankszámlakivonat, amely igazolja, hogy az igénylők rendszeres jövedelemmel rendelkeznek.



Ha az ügyfelünk jövedelme az OTP Bankhoz érkezik legalább három hónapja, akkor természetesen nincs szükség erre az igazolásra. Ezeken felül egy harminc napnál nem régebbi Társadalombiztosítási jogviszonyról szóló igazolás is mindenképp szükséges az igényléshez.



A személyi hitelt jellemzően autóvásárlásra, hitelkiváltásra és lakhatási célokra fordítják. Az eddigi tapasztalatok szerint a Babaváró hitelnél mik a fő hitelcélok?



A támogatás nagyon hasonlít a személyi kölcsön termékre, ugyanis szabadon felhasználható. Tehát az igénylők döntik el, hogy az összeget például ingatlanvásárlásra, lakásfelújításra vagy bővítésre, autóvásárlásra, továbbképzésekre fordítják. Arról, hogy pontosan mire fordítják a támogatást ügyfeleink, nem vezetünk statisztikákat, de az ügyfelek bevallása szerint elsősorban lakáscélokra (felújításra, vásárlásra), kisebb százalékuk pedig autóvásárlásra, hitelkiváltásra használja fel a kapott összeget.



Az általános hitelcélokon túl találkoztak olyanokkal, akik befektetési céllal veszik fel a babaváró hitelt?



Ha van is ilyen cél, erről nincs tudomásunk.



Mit gondol, sokan választják majd a babaváró-támogatást a személyi kölcsön helyett? Hosszú távon nem tartanak erőteljes visszaeséstől a piaci alapú hitelek tekintetében?



A két termék bár hasonló, de nem teljesen versenytársa egymásnak. A legnagyobb különbség, hogy a személyi kölcsön esetében nincs hatással a törlesztésre az új gyermekek vállalása és megszületése, de a házasságkötés sem feltétel. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy mind a két termékre van kereslet.



Mire számítanak, hosszú távon mennyien igényelhetik a támogatást?



A statisztikai adatok alapján akár a 300 ezret is elérheti a jogosultak száma. A Babaváró támogatás kedvező feltételeinek köszönhetően a jogosult ügyfelek körében jelentős számú igénybevételre számítunk. Az OTP Banknál a lakossági ügyfélkörben fennálló piaci súlyunknak megfelelő számú ügyfél kiszolgálásával számolunk.