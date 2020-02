Ezt rengeteg magyar elrontja felújításkor: csak nyáron kapnak észbe, de akkor már késő

A nyári felújítás megtervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Most viszont hogy már kifelé tartunk a télből, itt az ideje papírt és tollat ragadni, bevásárló listát írni, felkeresni a megfelelő szakembereket, és lecsekkolni, hogy áll a lakástakarék-pénztári számlánk. Aki idén nyáron felújítást tervez még éppen nincs elkésve, a kezdő lépéseket viszont már csak anyagi szempontból is megéri most megtenni. Igen. Most.

Sokáig már nem szabad halogatni a nyári felújítási munkák megtervezését. Ennek több oka is van, egyrészt a "miből mennyi kell és honnan" kérdéseket már most elő lehet venni, sőt rengeteg alapanyagot már most meg lehet vásárolni, illetve a szakemberekre, nagyobb munkák kivitelezőire is gyorsan le kell csapni. Azon túl pedig még télen, illetve kora tavasszal túleshetünk az olyan feladatokon, mint egy pincetakarítás, padláskisöprés, stb. Arról nem is beszélve, hogyha lakástakarék-pénztárból szeretnénk fizetni a felújítás költségeit, akkor mielőbb érdeklődjünk utána, mikor juthatunk az összegekhez, és mire tudjuk felhasználni.

Ember, tervezz...

A felújítási munkák gyakran csúsznak meg olyan apróságok miatt, minthogy még egy doboz festék kellett volna, vagy nyár elején szeretnénk kezdeni a fürdőszoba újracsempézését, de május végén még mindig nem találtuk meg a megfelelő csempét. Esetleg a szobafestő naptára már áprilisban be van telve novemberig, és másikat kell keríteni.

Ezért érdemes pontról pontra végigvenni, hogy pontosan milyen felújítási munkákat tervezünk megcsinálni, azok nagyjából mennyi időt vesznek igénybe. Ha már kifestjük a nappalit, az ezeréves függönykarnisokat is lecseréljük? Hány doboz festékre lesz szükség, mi lesz a szín?

Érdemes lecsekkolni a házi tartalékokat, mert sok magyar pincében lapulnak korábbi felújításokból megmaradt festékek, hengerek, ecsetek. Hogyha ezzel megvagyunk, már írhatjuk is a bevásárló listát, de alaposan! Ne akkor kelljen majd csemperagasztóért szaladgálni, amikor már ott térdel a szaki a szétvert nappali közepén!

Mert ami még most rendelkezésre áll, az nagyon is értékes dolog: az idő. Van idő kitalálni mindent részletesen, hogy ne kelljen hirtelen előre nem kalkulált összegeket az ablakon kihajigálni, vagy rossz döntést a pillanat hevében, aztán évekig bámulni a hupilila, virágmintás falat. Ezt az időt most még ki lehet használni, nincs miért halogatni! Elő a papírral és ceruzával - vagy tablettel, felújítási appal, kinek mi - és induljon a tervezés!

Csökkenthető kiadások

Minél előbb elkezdjük tervezni a felújítást, annál többet megtakaríthatunk az arra szánt összegből. Ez egyrészt azért van, mert rengeteg felújítási alapanyag olcsóbb, amikor éppen nincs szezonja, vagy pusztán csak van arra időnk, hogy megnézzük több barkásáruház kínálatát, előre bevásároljunk, kiszámoljuk pontosan miből mennyi kell. Ne kelljen az utolsó pillanatokban találomra vásárolni, hogy aztán rajtunk maradjon a fel nem használt festék, csavar, stb.

Azért is megéri már most elkezdeni foglalkozni a felújítással pénzügyileg, mert felkészülhetünk az akciókra. Sokan mondják: minek vegyem meg februárban a festéket, arra apellálva, hogy olcsóbb így, amikor nyáron jönnek majd a nagy festékakciók. Igen, viszont, bár lehet számítani rá nagyjából, pontosan nem lehet tudni, mikor indulnak a szezonális akciók. Ha szeretnénk őket kihasználni, akkor már ugrásra készen kell állnunk a bevásárló listánkkal, amikor jön a leárazás.

Azért is érdemes mielőbb elkezdeni kalkulálni a felújítással, mert a legtöbben egy adott keretet szánnak a munkálatokra, amelyet nagyon könnyen felülírhatnak váratlan kiadások. Azonban kevésbé fognak elszállni a költségek, ha minden hónapban beszerzünk néhány dolgot, hogy mire a nyár kezdődik, már legalább a fele alapanyag készen álljon, megvéve, kifizetve.

Miből, hogyan?

A magyarok, ha spórolnak is, a legtöbben (70 százalék) vészhelyzetre tesznek félre, esetleg kisebb-nagyobb jövőbeli kiadásra, 45 százalék például lakásvásárlásra vagy -felújításra gyűjt. Egy friss felmérés szerint a megtakarítók 31 százaléka továbbra is kevesebb, mint 100 ezer forinttal rendelkezik, és legfeljebb 1 millió forintot a válaszadók 37, míg ennél nagyobb összeget a válaszadók 33 százaléka takarított meg.

Több százezer magyar rendelkezik lakástakarék-pénztári szerződéssel is, bár 2018 őszétől új szerződésekre már nem jár a korábban kiemelkedő és egyedülálló 30 százalékos állami támogatás, helyette jöttek az új CSOK konstrukciók. Az LTP-k beszántása után nem sokan maradtak a piacon: a Fundamenta mintegy 800 ezer szerződéssel, az OTP mintegy 600 ezer szerződéssel, az Erste mintegy 200 ezer szerződéssel. Új ügyfelekért ma már csak a Fundamenta és az Erste vetélkedik.

Amikor a bejelentés megtörtént, az utolsó két napon nagyjából 140 ezer új lakástakarék-szerződést tudtak még megkötni a magyar ügyfelek, és megmaradtak a régi ügyfelek, akiknek a szerződésére még jár a 30 százalékos állami támogatás! Azonban ahhoz, hogy fel tudják használni a támogatást felújításra, kérni kell a szerződés kiutalását, vagy felmondani a szerződést, illetve ha hitelt is szeretnének, akkor elindítani rá a hitelfelvételi eljárást.

Miért érdemes már februárban elkezdeni az intézkedést? Azért, mert például a Fundamenta egyes szerződéseinek kiutalási ideje három hónap, és a kiutalási idő nem is azt jelenti, hogy a három hónap leteltével megkapjuk a pénzt, hanem hogy onnantól 15 napon belül. Postai kifizetésnél még később. Természetesen lehet kérni gyorsított eljárást a kifizetésre kerülő összeg 3 százalékáért, és akkor 1 hónapon belül a pénzünkhöz juthatunk.

Sokan azt sem tudják, hogy a számlákat, amellyel majd igazolni kell a felújítást, vásárolt alapanyagokat, már onnantól elkezdhetik gyűjteni, hogy elindult a kiutalási idő, illetve a felmondási idő, így várnak az összeg megérkezéséig a vásárlással. Akkor viszont már a fent részletezett okok miatt már bukhatnak is a dolgon.

Tájékozódni érdemes mindenképpen előre a lehetőségekről, és arról, mi szükséges a kiutaláshoz (nyilatkozatok, tulajdoni lap, stb.), mire lehet pontosan felhasználni és mire nem, illetve mi legyen a számlán.

Természetesen ott van még a lakáshitel lehetősége is.

Megesik, hogy a felújítás megkezdése után derül ki, hogy a költségvetésbe nem fér bele valami, vagy hogy nem elég a szigetelést kicserélni. Van úgy, hogy a vésztartalékhoz kell nyúlni, ha véletlen elfúrunk egy fontos vezetéket a falban, vagy kicsorbul a csempevágó. Máskor pedig, ha nincs vésztartalék, hitelkerethez, személyi kölcsönhöz.

Ugyanis egy lakáshitel intézése csak nagyon szerencsés esetben történik meg heteken belül, általában több idő kell hozzá, és benyújtandó papírok beszerzésére, és általában azokat is visszadobják legalább egy körben hiánypótlásra.

Van az az eset is, amikor a megspórolt összeg már az elejétől fogva biztosan nem elég, és hitelre lesz szükség. Amennyiben így áll a dolog, akkor bizony el kell kezdeni minél előbb böngészni a hitelajánlatok között, döntést hozni, és elindítani a hiteligénylés - rögös és hosszú - folyamatát. Sok stressztől kímélhetjük meg magunkat, ha már most elkezdjük intézni a hitelt a nyári felújításhoz.

