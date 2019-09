Ezt minden 16 évesnek meg kell tanulnia a pénzről: lépni kell, amíg nem késő

Egy felső tagozatos diák már rengeteg ismeretet szerzett meg addig is a pénz működéséről, de ahhoz hogy pénzügyileg tudatos felnőtté váljon, elengedhetetlen, hogy szülei erre neveljék, terelgessék az úton. Egy gimnazistának még nagyobb magabiztosságra van szüksége a pénzügyekben, a felvételizőknek pedig hamarosan meg kell állniuk a saját lábukon. Mit tehet viszont annak érdekében a szülő, hogy gyermeke pénzügyileg tudatos felnőtté váljon? Mikor jön el az ideje a bankszámla nyitásnak? Mikor és hogyan beszéljünk velük a hitelekről? Tudnia kell egy 12 évesnek bármit a tőzsdéről? A Pénzcentrum gyermekek pénzügyi neveléséről szóló kisokosából kiderül, mennyi idősen, mit kell megtanítania a szülőnek a pénzről.

A mai gyerekek pénzügyi nevelését nem lehet elég korán kezdeni, hogy mire 13-14 éves lesz meglegyen a biztos alapjai hozzá, hogy a felnőttkorban is fontos ismereteket, készségeket elsajátítsa. Ebben a korban már sok diák az iskolában is találkozik alapvető pénzügyi tudnivalókkal, viszont még mindig fontos a szülők útmutatása a személyes pénzügyek terén és a jó minták.

A magyar lakosság kétharmada úgy látja, hogy a gyermek pénzügyi nevelése főként a szülők felelőssége, és tisztában vannak a korai pénzügyi nevelés jelentőségével is. Elsősorban azt tartják fontosnak, hogy megtanulják a gyerekek a pénz értékét, a beosztást és megtakarítás fogalmát. De milyen eszközei vannak a szülőre, hogy pénzügyileg tudatos felnőtt váljon a gyermekéből? Cikksorozatunk korábbi részeiben a gyermekek 3 évestől 6 éves koráig, illetve 6 évetől 12 éves koráig elsajátítandó pénzügyi tudnivalóit szedtük össze, most a 13 és 18 év közötti kamaszok, fiatal felnőttek számára szükséges ismereteket vesszük sorra.

Legfontosabb lecke tizenhárom éveseknek: A tőzsde

Bár szülőként azt gondolhatja az ember, hogy mit tud még egy 13 éves gyerek a tőzsdéről, a fogalommal már biztosan találkozott. Ha nem az iskolában - bár a tőzsdepiaci krachról már biztosan volt szó történelemórán - akkor a hírekből már hallhatott róla. Azonban valószínűleg magyarázatot még nem kapott a működésére.

Rengeteg felnőtt érzi a magabiztosság hiányát, ha pénzügyi témáról van szó, és ez hosszú távon rossz döntésekhez vezet. A szülőknek arra kell biztatniuk gyermekeiket, hogy ha nem értenek egy-egy pénzügyi fogalmat, kérjenek magyarázatot, vagy nézzenek utána, semmiképp se tegyenek úgy, mint akik értik, miről van szó, ha ez nem így van. Erre jó módszer lehet egy viszonylag nehéz téma megértetése a gyermekkel, amely megerősíti abban, hogy ezeket a fogalmakat is meg lehet érteni.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Magyarázzuk el egy példán keresztül a gyermeknek, hogyan működnek a tőzsdei befektetések. "Van egy kis tőkém, amelyből szeretnék több pénzt csinálni. Ezért befektetem a pénzemet a tőzsdén. Rövid távon fennáll a kockázata, hogy ezzel pénzt veszítek, viszont hosszú távon jó esélye van, hogy a befektetés nyereséges lesz." Megmutathatjuk grafikonon is, hogy működik a tőzsdei befektetés, az eséseket, és emelkedéseket.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Hogyan működik a tőzsde, és miért viszik az emberek a tőzsdére a pénzüket. Ezenkívül azt is, hogy bármilyen megfoghatatlannak tűnik egy pénzügyi téma, le lehet egyszerűsíteni a magyarázatot, hogy az alapját ebben az életkorban is megértse, illetve hogy a pénzügyeket is ugyanúgy tanulni kell, mint a matematikát, vagy a történelmet. A pénznek ráadásul sok köze van ezekhez a tárgyakhoz.

személyi kölcsönt, vagy lakáshitelt. A tudatos pénzügyi döntések meghozatában a szülőknek is segítség lehet a Pénzcentrum kalkulátora, amellyel a bankok különböző ajánlatai között megtalálhatja a számára megfelelő, vagy

Legfontosabb lecke tizennégy éveseknek: A munka

Ebben az életkorban a kamaszkornak az a szakasza kezdődik, amikor egyre több időt szeretne a gyermek a barátaival tölteni, egyre jobban érdeklődik programok: mozi, koncert, fesztivál, stb. iránt. A zsebpénze már nem feltétlenül fedezi minden ilyen igényüket. Egy 14 éves már elég érett ahhoz, hogy a szülő rávegye: dolgozzon meg azért, hogy megengedhesse magának ezeket a programokat, igényeket.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Hagyjuk, hogy a gyermek megtapasztalja, hogy pénzt keresni szabadságot is jelent. Azáltal, hogy saját maga keresi meg, amit elkölt, a kamaszok szülőktől való egyre nagyobb függetlenedési igénye is megvalósul. Ezen túlmenően pedig a saját tapasztalatból megtanulhatja, hogy mennyit kell dolgozni ahhoz, hogy összegyűjtse az összeget, amire szüksége van. Természetesen nem egy gyárba kell elmennie dolgozni: a gyermekfelvigyázás, a fűnyírás a szomszédban, a korrepetálás jellemzően azok a munkák, amelyet ilyen idős gyermekre rá lehet bízni. Azonban fontos, hogy segítsük a gyermeket olyan feladatot vállalni, amelyet valóban el tud látni, és sikerélménye lehet benne.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Ahhoz, hogy megkapja, amit szeretne, tennie is kell érte. Viszont ha pénzkeresővé válik, meghozhatja saját pénzügyi döntéseit, amiből tanul... Az értékrendjére is nagy befolyással lehet, hogy egy márkás cipőért két hetet kell dolgoznia.

Legfontosabb lecke tizenöt éveseknek: Bankszámla nyitás

Egy 15 évesnek már praktikus okokból is érdemes bankszámlát nyitni. Amennyiben elég felelősségteljes már a gyermekünk, hogy kezelje a saját pénzét, érdemes megfontolnia a szülőnek a külön számlát. Azonban ne arra használjuk, hogy ide fizetjük a gyermek zsebpénzét, tartjuk fenn ezt a számlát a megtakarításinak és a saját maga által megkeresett összegeknek, hagyjuk, hogy teljes mértékben a gyermek rendelkezzen felette.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Ha a kamasznak a saját nevére megnyitunk egy bankszámlát, mielőtt elmegyünk beszéljük át a gyermekünkkel az egyes ajánlatokat, és segítsünk neki a döntésben. A bankok különböző kondícióit, akcióit, melyik számára a legelőnyösebb, és mik lehetnek a hátrányai. Bár kelleni fo egy felnőtt, aki rendelkezhet a számla felett, tegyük egyértelművé a gyerek számára, hogy nem fogunk beavatkozni, pénzt tenni rá, teljes mértékben ő fogja kezelni a saját pénzét. Hogyha hitelkeret is tartozik a számlához, és ezt használja, az is a saját felelősége.

Sokan akkor nyitják meg az első bankszámlájukat, amikor főiskolára kerülnek, és akkor kell megtanulniuk a pénz kezelését, és évek múlva sem tudják levetkőzni a rossz mintákat. Az, hogy a pénz nem a pénztárcában van, és vizuálisan nem nyomonkövethető a költés, nagy kihívást jelent egy fiatalnak. Ez a szülők számára már rutin, de nem szabad elfelejteniük, hogy egyszer ők is elindultak valahol, és bele kellet tanulniuk.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

A bankszámla használatát, felelősségét fogja megtanulni. Még ha követ is el hibákat, azokat ebben a korban könnyen lehet korrigálni, és megtanulhatja, hogyan ne kövesse el őket, amikor már több pénzt kell kezelnie.

Legfontosabb lecke tizenhat éveseknek: Megtalálni az egyensúlyt

Egy 16 évesnek már gondolnia kell a jövőjére. Ilyenkor már megmutatkozik, mihez van kedve, tehetsége, mi érdekli. Az iskolában is egyre nagyobb követelményekkel találkozik, és az iskolán kívüli tevékenységei is egyre komolyabbak. Ez egy jó időszak arra, hogy megtanulja, hogyan tartsa a kezében az irányítást a saját élete felett. A legtöbb felnőttnek is kihívást jelent, hogy megtalálja az egyensúlyt a munkában, magánéletében, hobbijaiban, és ne billenjen ki a mérleg túlzottan az egyik irányba. Mert ha kibillen, mindent felboríthat. Hogyha nincs meg az egyensúly, az nagy stresszel is jár, és ez kihatással van arra is, hogyan kezeli az ember a pénzügyeit. Olyankor könnyen elveszítheti a kontrollt a költései felett is.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Ha a szülő azt gyanítja, gyermeke túlvállalja magát, vagy csak a jegyeire, de mellette nincs olyan tevékenység, amit szívesen végez, esetleg túl sok egyéb tevékenysége és az iskolát hanyagolja... akkor itt az ideje leülni beszélgetni. Nem az fog segíteni, ha általánosságban felhívja a kamasz figyelmét a teendőre, a fontossági sorrendre. Az gyakran csak növeli a stresszt, ha az egyébként tanulástól, vagy más tevékenységtől kiégni kezdő, vagy már kiégett gyerekre még a saját elégedetlenségünket is ráterheljük.

Ami viszont biztosan segít, ha segítünk neki megoldást találni. Vegyük sorra a napirendjét, írjuk le, mennyi feladata van, és kérdezzük meg, mi az, ami számára igazán fontos. Erősítsük meg abban, hogy nemet mondani bizonyos tevékenységekre, programokra nem kudarc. Többnyire így lehetséges csak időt felszabadítani egy túlzsúfolt napirendben. Azt is fontos megbeszélni, hogy ha már most vannak jövőbeli céljai, azokat hogyan tudja majd a későbbi években megvalósítani.

Például a felvételihez most már nyelvvizsga szükséges, ha meg tudja tenni a középiskolás érdemes nem az érettségi évében letenni még a nyelvvizsgát, mert akkor lesz elég más tanulnivalója. Csökkenthetők a jövőbeli tervek, ha már 16 évesen foglalkozni kezd vele. Ugyanígy a jogosítványhoz szükséges KRESZ vizsgát is már leteheti ilyen idősen. Bármi is legyen a célja, csak akkor fogja tudni elérni, ha tudatosan készül rá, és megtanulja az idejét beosztani.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Mindenkinek meg kell tanulnia a saját határait, és nem szabad őket sokáig feszegetni, kitolni, mert kiégéshez vezet. A pénznek, tudásnak megvan a maga értéke, de semmit sem ér, ha nincs az ember életében egyensúly.

Legfontosabb lecke tizenhét éveseknek: Hogyan működik a hitel?

A kamaszok minél előbb megértik a hitelek fogalmát, kockázatát és a bennük rejlő lehetőségeket, annál biztosabb, hogy felnőtt életük során elkerülik az adósságcsapdákat. Minden közösségben szinte van olyan diák, aki folyton kölcsönkér az osztálytársaitól, és adósságokat halmoz fel már fiatalon, amikor ennek még nem érzi a súlyát. Az ilyen idős kamaszok gyakran adogatnak is kölcsön egymásnak, viszont ez a "könnyű megoldás" rossz attitűd kialakulásához, rögzüléséhez is vezethet. Jobb, ha a szülő még azelőtt átveszi a kölcsönökkel kapcsolatos tudnivalókat a gyermekével, amíg a környezete nem befolyásolja rossz irányba.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Üljünk le a gyermekünkkel, és ha van hitelünk, avassuk a családi pénzügyeinkbe. Vegyük elő a hitelszerződésünket, magyarázzuk el neki, hogy mit jelent a kamat, a tőketartozás, a visszafizetendő összeg vagy a futamidő. Hiába találkozhatott már ezekkel a fogalmakkal, nem biztos, hogy világos számára, a gyakorlatban hogyan működik egy hitelfelvétel. Ha nincs is a családnak hitele, találhatunk ajánlatokat az interneten.

A Pénzcentrum kalkulátorának segítségével például személyis kölcsönök, vagy lakáshitelek ajánlatainak összehasonlítását is elvégezhetjük. Beszéljük meg gyermekünkkel ezek feltételeit, mert hamarosan fontos lehet számára, hogy hitelképes legyen. Azért pedig, hogy ezt el tudja érni, már most tisztában kell vele lennie, mit kell tenni. Sok diák, amikor kezdi az egyetemet, akkor szembesül a diákhitelen keresztül azzal, milyen feltételei vannak egy kölcsönnek, és milyen kondíciókat remélhet. Ha nem tudja megfontolni reálisan ezt az ajánlatot, vagy a későbbiekben az áruhiteleket, hitelkártya ajánlatokat, akkor hibát követhet el, aminek hosszú ideig fizetheti a kamatait.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Megtanulhatja a hitelek előnyeit és kockázatait. A mai lakáspiaci helyzetből kiindulva a mai kamaszok nem fognak hitel nélkül saját otthonhoz jutni. Lehet, hogy ez egy 17 évest még nem érdekel, de ha nem foglalkozik az alapvető tudnivalókkal a hitelekről, akkor mikor érdekelni kezdi, lehet, hogy már késő lesz. Jobb ezzel még akkor szembesíteni, amikor még tényleg nem késett le semmiről.

Legfontosabb lecke tizennyolc éveseknek: Miből fogok élni a főiskola, egyetem alatt?

A 18 évesek többnyire azzal vannak elfoglalva, hogy a felvételijük jól sikerüljön, milyen szakmát válasszanak, ez pedig minden figyelmüket eltereli arról, hogy nem csak a karrierjük szempontjából fontos tudatosnak lenni ebben az időszakban. A távolabbi jövő mellett a közeljövőt is érdemes szem előtt tartani.

Hogy csináljuk a gyakorlatban?

Egy 18 éves már fel tudja mérni, hogy a tanulmányok mekkora kiadást jelentenek: valamiből meg kell oldani a lakhatását, hogy legyen mit ennie, legyen miből kifizetnie a tankönyveket, jegyzeteket, és a szabadidős elfoglaltságok kiadásait. Azok, akik nem jutnak be kollégiumba, magas összegeket fizethetnek ki albérletre. Sokakat nem tudnak támogatni a szülők 100 százalékosan, ezért diákmunkával keresnek pénzt, hogy fedezni tudják a költségeket.

Csak a szülő ismeri annyira a gyermekét, hogy meg tudja adni számára a megfelelő pénzügyi iránymutatást. Ha tudja, hogy gyermeke költekezésre hajlamos, vagy hogy nem otthonülő fajta, hanem pezsgő szociális életet él, stb. hívjuk fel a figyelmét rá, hogy ezt is finanszíroznia kell valamiből. A szülő segíthet is abban, hogy milyen diákmunkát érdemes választani. Amíg a diákoknak kezdetben csak az a fontos, hogy pénzt keressenek, mindegy, hogy gyorséttermi vagy ruhabolti eladók, telefonos operátorok, hostessek, vagy árufeltöltők. Érdemes azonban a szülőnek arra ösztönöznie a gyermeket, hogy már diákmunkát is úgy válasszon, hogy a főiskoláról kikerülve az releváns munkatapasztalatnak számítson - legalább a megszerzett soft skilleket illetően.

A diákokat a két diákhitel konstrukció is segíti abban, hogy finanszírozni tudják tanulásukat, azonban ezt a döntést is érdemes átgondolni. Csak úgy vegye fel a fiatal a diákhitelt, ha tisztában van azzal, mit vállal. Ebben mindenképpen kell a szülő útmutatása. Sok diák veszi fel a diákhitelt "költőpénzként", hogy legyen miből szórakoznia, mert azt a szülői támogatás nem fedezi. A megfelelő iránymutatással azonban ráébredhet, hogy ez nem a megfelelő módja annak, hogyha fedezni akarja a plusz kiadásait, mert később, amikor egy lakáshitel felvételről lesz szó, a hitelképessége sérül.

Mit tanulhat ebből a gyermek?

Megtanulja, hogy ahhoz, hogy biztosítani tudja a megélhetését, szükség van pénzügyi tervezésre. Ha a terv jó, akkor kényelmesen, anyagi biztonságban élhet, ha nem jó, vagy nincs terv, akkor olyan problémákkal szembesül majd, hogy döntenie kell, bérletet vesz, vagy ételt a boltban. Azt is megtanulhatja még, hogyha volt egy nem működő terv, mindig lehet alakítani rajta: vállalhat plusz diákmunkát, vagy olyat, ami jobban fizet, lefaraghat a költségeiből, vagy ha megszorul, igénybe vehet hitelt is.

Mit tanulhat mindebből a szülő?

Cikksorozatunkból remélhetően nem csak az derült ki, mennyi mindent kell már felnőtt kora előtt megtanulnia az embernek a pénzről, hogy pénzügyileg tudatos felnőtté váljon, hanem az is, hogy a szülők feladata sem könnyű. A szülőnek, bár hiába szeretné, hogy gyermeke a legjobb alapokat szerezze meg a nagybetűs élethez - jó jegyek, megfelelő ismeretek, kiegyensúlyozottság, megfelelő értékrend, érzelmi intelligencia, stb. - sokszor nehéz megtalálnia az utat, ebben hogyan támogassa. Főként akkor nehéz, ha a szülő maga is nehezebben boldogul pénzügyi kérdésekben.

Viszont ez még mindig nem jelenti azt, hogyha a szülőnek nincs elég magabiztossága a saját pénzügyeiben sem, hogy ezen kitartással ne lehetne változtatni, és jó mintákat továbbadni a gyermeknek. Segítséget kérni sem csak 18 év alatt lehet: a szülőket is segíthetik barátok, kollégák, ismerősök, ha közülük valaki jobban tájékozódik a pénzügyekben, hogy a pozitív mintákat, szokásokat megtanítsák a gyermeknek. Így akár azt is megtanulhatja a gyermek, hogy nem kell félni segítséget kérni abban, amihez nem értünk, azoktól, akikben megbízunk!