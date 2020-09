Ezt az esélyt nem érdemes elszalasztani: aki lakást akar, rohanjon a bankba

Már meghaladta a februári szintet a lakáshitel-felvételi kedv a nyáron, a járvány okozta sokk - és válsághatás úgy tűnik múlóba van. 2020 júliusában ráadásul még több lakáshitelt is igényelt a lakosság, mint tavaly ilyenkor - természetesen nem szabad elfelejteni, hogy a tavaszi hónapokban elmaradt, elakad igénylések valószínűleg nyárra tevődtek át. Megvolt tehát a hatása, hogy a bankok sosem látott olcsó lakáshitel ajánlatokkal áltak elő, bár az igényeket is részben átalakította a járvány: jelenleg többen vennének inkább házat, mint belvárosi lakásokat.



A Magyar Nemztei Bank (MNB) hónapról hónapra megjelenteti a banki statisztikákat arról, mennyi hitelt igényelt a lakosság, és hogyan alakultak a bankok átlagkamatai, hiteltípusonként. A legfrissebb, július havi adatokból az derül ki, hogy mind a babaváró hitel, mind a személyi kölcsön felvételében élünkülést lehetett tapasztalni nyár közepén, és a lakáshitel felvételhez is visszatért a lakosság kedve. Júliusban 79,57 milliárd forintot folyósítottak, ami 17,78 százalékkal több, mint múlt hónapban (67,56 mrd). Ráadásul a 2019-es évi összeget is meghaladta 2,2 százalékkal (ez 77,86 milliárd forint volt).

Márciusban még nem látszódott a koronavírus hatása a lakáshitelfelvételi statisztikákban - hiszen az ilyen típusú hitelek igénylése hosszabb folyamat, a márciusban kifolyósított kölcsönök nagy részét a korábbi hónapokban igényelték meg -, azonban az áprilisi visszaesés májusban is tovább gyűrűzött. Júniusban már 7,85 százalékos volt a növekedés, azonban 2019 júniusához viszonyítva 18 százalékos volt a visszaesés. Úgy fest, hogy júliusig kellett várni arra, hogy a lakáshitel felvétel újra valódi növekedésben legyen.

Azért azt hozzá kell, hogy ennek a nyári növekedésnek egy része valószínű betudható annak, hogy ide tevődtek át azok az igénylések, folyósítások, amelyeknek április-május folyamán kellett volna megtörténniük. Mindenesetre a kölcsönfelvevők még éppen időben léptek: az ingatlanpiac ugyanis, akárcsak a hitelpiac, kezd kilábalni a járvány okozta krízisből és ismét növekedés látszik.

Egy friss elemzés szerint 2020 április eleje óta az érdeklődések 52 százaléka új építésű családi, iker- és sorházakra érkezett szemben az előző év azonos időszakával időszakkal, amikor az új társasházi lakásokhoz képest 42 százalékot tett ki az arányuk. Ez jelentős eltérést Balogh László, vezető gazdasági szakértő részben a karanténhatásnak tulajdoníta: a vevőjelöltek most már szeretnének kerttel rendelkező lakóingatlant vásárolni. A járványt megelőző január-februári időszakhoz képest júliusban és augusztusban az új építésű házak iránti kereslet 36 százalékkal nőtt, a társasházi lakásoké viszont 14 százalékkal csökkent.

Statisztikák bizonyítják azt is, hogy az új lakások vevői jóval gyakrabban vesznek fel hitelt mint a használt lakást vásárlók. 2019-ben az eladott új lakások száma a teljes forgalom 6-7 százalékának felelt meg, miközben az új lakások vásárlása céljából folyósított hitelek száma az összes lakáshitel 12-13 százalékát tette ki.

Most nagyon kedvezőek a bankok ajánlatai



Ahogy azt az elmúlt hónapok során is hangsúlyoztuk, a bankok most nagyon kedvező ajánlatokkal áltak elő. Nem csak a személyi hitelek között találunk hihetetlenül olcsó ajánlatokat: a lakáskölcsönök kamata átlagosan 4 százalék, ilyen alacsony szinten voltak már május-júniusban is, februártól áprilisig láttunk csak ennél kedvezőbbet, az azt megelőző időszakban magasabb kamatok voltak jellemzőek. Tavaly júliusban még 4,63 százalék volt az átlagos kamatláb.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy éppen tavaly júliusban indult a babaváró hitel, amely nagy konkurenciát jelentett a lakáshitelek számára - ezért is volt valószínűleg visszaesés a tavaly júliusban felvett összegekben: a hitelfelvevők kivártak - hiszen annak ellenére, hogy szabadfelhasználású konstrukció, a legtöbben lakásvásárlás céljából igénylik. Azzal pedig egy lakáskölcsön sem tud versenyezni, hogy a harmadik gyermek vállalását követően vissza sem kell fizetni a hitelt, mert az támogatássá alakul.

A bankok tehát folyamatosan csökkentették a kamatokat, hogy versenyképesek tudjanak maradni, a járvány pedig tett arról, hogy a lakásárak - ha nem is csökkentek, de legalább - stagnáljanak. A drágulás mértéke már 2019-ben elkezdett lassulni, de abban nem lehetett reménykedni, hogy megáll, vagy visszafordul. Itt volt tehát a soha vissza nem térő alkalom: rendkívül kedvező hitellehetőségek, és tovább nem dráguló lakásárak. Nem csoda, hogy júliusban már ennyivel több hitel folyósításra került.

A banki ajánlatok közül három is van, amely esetén 12 millió forintos hitelösszeget 20 évre úgy kaphat az igénylő, hogy a törlesztőrészlet 70 ezer forint alatt marad. Természetesen érdemes ügyelni a kamatperiódusra is, amelynek függvényében változhat a törlesztőrészlet. Érdemes alaposan megvizsgálni, melyik bank ajánlatával járhatunk a legjobban, hiszen látható, hogy a K&H és az OTP legkedvezőbb ajánlata között is 2,5 millió forintos eltérés van a teljes visszafizetendő összeget tekintve.

Ahogy korábban említettük, a lakáspiac is magához tért időközben a járvány okozta krízisből, tehát jelenleg szeptemberben már ismét felfelé kúsznak az árat. Lehetséges, hogy ez azoknak, akiknek az anyagi biztonságát a járvány nem érintette, egyébként is lakásvásárlást terveztek, amelyet hitelből oldanának meg, az utolsó pillanatot jelenti. Nem látunk a jövőbe, hogy milyen hatása lehet még a járványnak, viszont ennél kedvezőbb kamatokban, alacsonyabb lakásárakban reménykedni valószínűleg felesleges.













Címlapkép: Getty Images