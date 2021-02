Ezek az új, modern készítmények rendkívül hatékonyak a daganatos megbetegedések kezelésére

A legmodernebb terápiák gyors hozzáférése új esélyt jelent a betegeknek; 18 innovatív onkológiai készítmény vár jelenleg befogadási döntésre - közölte a Rákellenes Világnap alkalmából kiadott közleményében az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete.

Az Európai Unión belül Magyarországon a legmagasabb a diagnosztizált daganatos megbetegedések száma a 2018-as adatok alapján: hazánk mind a vastagbelet, mind a tüdőt érintő rákos megbetegedéseket tekintve az első helyen áll. Ugyan az elmúlt két évtizedben közel 50 százalékkal nőtt Európában a daganattal diagnosztizált betegek száma, a halálozási arány az új eseteknél lassabb tempóban nő.

Az egyre hatékonyabb terápiák új esélyt jelentenek a betegnek, akiknek minden nap számít: hazánkban jelenleg 18 új onkológiai készítmény vár befogadási döntésre. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) bízik benne, hogy a legmodernebb terápiák hazai hozzáférhetőségének gyorsításával a magyar betegek esélyein is jelentősen javítani lehet.

A daganatos betegségek száma folyamatos emelkedést mutat, a halálozási statisztikákban világszinten a daganatos megbetegedések a 2. helyen állnak a kardiovaszkuláris megbetegedések mögött. A Svéd Egészségközgazdasági Intézet tanulmánya szerint 2040-re további 775 ezerrel nőhet a daganatos megbetegedésekkel diagnosztizált esetek száma Európában.

Az európai gasztroenterológiai szakmai társaságokat tömörítő EU-s szervezet becslése alapján 2018-ban Európa 31 országában vastag- és végbéldaganatban 211 000-en, azaz hárompercenként veszítette el valaki az életét. A magyarországi életkor-specifikus halálozási arányszámok a legrosszabbak a kontinensen, hazánkban 2018-ban közel 11 000 új esetet diagnosztizáltak és 5000 beteg vesztette életét vastag-és végbélrák következtében.

Az elmúlt 50 évben a daganatellenes terápiák óriási fejlődésen mentek keresztül, melynek köszönhetően

a betegek átlagos 10 éves túlélése a 70-es években számított 24 százalékról közel 50 százalékra növekedett,



a legnagyobb növekedést a prosztatarákos megbetegedések terén sikerült elérni, ahol közel 70 százalék a 10 éves túlélés, szemben az 50 évvel ezelőtti 20 százalékkal,

a daganatos betegségek okozta halálozások száma Európában lassabb tempóban nő az új esetekhez viszonyítva, és az elvesztett munkaévek száma is folyamatosan csökkent 1995 óta.



A halálozási mutatók javításában a megelőzés és a korszerű szűrőprogramok mellett az innovatív terápiák kulcsfontosságú szerepet töltenek be, a gyógyszerek innovációja pedig soha nem látott ütemben zajlik: napjainkban 7 ezer új készítmény áll reményteli fejlesztés alatt, ezen belül több mint 1800 kifejezetten onkológiai betegségek kezelését célozza, az innovatív gyógyszeripar pedig az elmúlt évtized középére (2015) évente már mintegy 8,5 milliárd eurót költött rákkutatásra az Európai Unióban.

Az új, modern készítmények azonban kizárólag akkor tudnak eredményt elérni, ha időben hozzáférhetőek a magyar betegek számára, akiknek egy súlyos betegséggel küzdve minden nap számít. Ezért is fontos, hogy a jelenleg befogadási döntésre váró, 18 új - egyebek mellett a tüdőkarcióma, mielóma, akut myeloid leukémia kezelésére szolgáló - onkológiai készítmény mihamarabb elérhetővé váljon Magyarországon - emelte ki Dr. Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója a február 4-i Rákellenes Világnap alkalmából.



A magyarok egészségértésének fejlesztése és a prevenció fontossága iránt elkötelezett AIPM a korábbiakban is támogatta a Kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériumának elmúlt években tett, a megelőzést és szűréseken való részvétel növelését szolgáló lépéseit, 2019 májusában pedig elindította a leggyakoribb daganattípusokkal is foglalkozó tajekozottbeteg.eu edukációs weboldalt, amely közérthető módon ad tájékoztatást többek között az emlőrák, a mielóma, a vastag- és végbélrák, a leukémia, valamint a tüdőrák korai, illetve kevéssé ismert tüneteiről, továbbá a rizikófaktorokat övező gyakori tévhitekről, a szükséges szűrésekről, valamint a terápiás lehetőségekről.

Az egészségügyi kormányzat partnereként a halálozási mutatók javítását szolgálják az AIPM korábban bemutatott javaslatai is: az intézményi onko-koordinátorok alkalmazása, valamint a koronavírus-járványban felértékelődött egészségügyi digitalizáció erősítése, és a betegek otthonában biztosítható ellátások fejlesztése is hozzájárulhat a magyar daganatos betegek hatékonyabb, betegbarát ellátásához és a szakemberek terheinek csökkentéséhez.

Címlapkép: Getty Images