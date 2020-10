Ez a változás is élesedett a magyar bankszámláknál: jobb, ha ezt is tudod

A CIB Bank és a Bankmonitor.hu együttműködésének köszönhetően már Magyarországon is elérhető a közvetett elektronikus ügyfél-átvilágítással történő, élő videóazonosítást nem igénylő bankszámlanyitás hazai pénzintézetnél. A szolgáltatás keretében a nap bármely órájában, a hét minden napján a Bankmonitor.hu oldalon keresztül van lehetőség kedvezményes CIB ECO bankszámlát igényelni, nemcsak a bankfióki vagy a közvetlen ügyfél-átvilágítással történő azonosítási folyamatban elérhető nyitvatartási időben. A leendő ügyfelek a kényelmes, bárhonnan elvégezhető számlanyitási folyamatban egy akár 0 Ft-os számlavezetési díjjal is igénybe vehető számlacsomagot nyithatnak meg, melyhez számos extra kedvezmény jár 2 évig. A 0-24 órában elérhető új bankszámlanyitási folyamattal a CIB Bank újabb lépést tett a digitális átállás útján, melynek keretében 2018 óta - közvetlen elektronikus ügyfél-átvilágítással - a CIB honlapján is van lehetőség online folyamatban számlát nyitni, illetve személyi kölcsönt igényelni.

A technológiai fejlődés gyorsan lekövette a hazai pénzügyi szolgáltatások szabályozásának tavalyi változását, ennek köszönhető, hogy a CIB Bank és a Bankmonitor közös fejlesztésében Magyarországon először megvalósulhat a 0-24 órában elérhető bankszámlanyitás közvetett ügyfél-átvilágítással.

Mit jelent a 0-24 órában elérhető közvetett ügyfél-átvilágítás?

2019. január 1-jétől megvan a jogszabályi lehetőség arra, hogy a bankok közvetett ügyfél-átvilágítással, nem valós időben - például egy felvett, selfie videóval vagy képpel - azonosítsák az ügyfeleiket. Így bankfiók vagy élő videóazonosítás nélkül, kép vagy videó beküldésével, illetve a szükséges okmányok befotózásával, és a megfelelő adatok online megadásával lehet bankszámlát nyitni, nem kell tehát alkalmazkodni a bankfiókok vagy a közvetlen ügyfél-átvilágítás esetében is jellemző nyitvatartási időhöz.

Az egyszerű és gyors folyamat során csupán néhány adat megadásával és az azonosítóokmányok befotózásával, illetve a szerződés elektronikus aláírásával mindössze néhány perc alatt elindítható az igénylés. Ezt követően a bank elvégzi az ellenőrzést, és ha mindent rendben talál, akkor a bankhoz történő beérkezést követő 1 munkanapon belül megnyitja CIB ECO bankszámlát, melyhez számos extra kedvezményt biztosít 2 évig. A számlanyitással egy időben elküldi az ügyfélnek a CIB Bank Mobilalkalmazás használatához szükséges regisztrációs kódot, így a bankszámla már rögtön online elérhetővé is válik. Ezzel az innovatív folyamattal az ügyfeleknek akár már másnapra megnyílik az új bankszámlájuk. Az igénylés és számlanyitás során egyébként az ügyfelek minden státuszváltozásról azonnal értesítést kapnak.

A CIB ECO Bankszámla számlavezetése ráadásul díjmentes, amennyiben minimum a minimálbérnek (jelenleg 107 065 Ft) megfelelő összeg havonta beérkezik a számlára.

"Büszkék vagyunk rá, hogy a Bankmonitorral együttműködésben a hazai pénzintézetek között az elsők vagyunk, akik már 0-24 órában online elérhető folyamattal is kínálunk bankszámlanyitást ügyfeleink számára. Stratégiánk alappillére a digitális átállás megvalósítása, mely ebben az évben még a korábbinál is fontosabbá vált. A két évvel ezelőtt a honlapunkon elérhetővé tett élő videóazonosítással működő online számlanyitás mellett így még egy online bankszámlanyitási lehetőséggel állunk az ügyfelek rendelkezésére" - mondta Ákos Tamás, a CIB Bank lakossági üzletágának vezetője.

"Küldetésünk, hogy a banki termékek független szakértőjeként aktívan részt vegyünk a banki folyamatok innovációjában. Nagy örömünkre szolgál, hogy immár sorban a 3. digitális folyamatunkat indíthatjuk útnak. Arra pedig különösen büszkék vagyunk, hogy a hazai piacon elsőként - a CIB Bankkal közösen - egy ilyen úttörő megoldással segíthetjük az ügyfeleket abban, hogy éjjel-nappal online tudjanak kedvezményes bankszámlát nyitni a Bankmonitor.hu oldalon keresztül. Ezzel az innovatív megoldással nagy lépést tettünk a hazai online bankolás fejlesztésében, mely most, a világjárvány időszakában még nagyobb jelentőséggel bír" - mondta Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapító-ügyvezetője.

Az online nyitott számlák limitjei

Fontos kiemelni, hogy a közvetett ügyfél-átvilágítással nyitott bankszámlák használatára vonatkoznak bizonyos jogszabályi limitek:

Az így nyitott számlák tulajdonosai maximum havi háromszázezer forint értékben vehetnek fel készpénzt.

A tranzakciók egyszeri értékhatára nem érheti el vagy haladhatja meg a tízmillió forintot.

EU-n kívüli tranzakciókat nem hajthatnak végre, azaz EU-n kívüli online vásárlást sem.

E korlátok a pénzmosás elleni küzdelem jegyében kerültek meghatározásra, ám az online számlák még ezekkel együtt is lefedik egy átlagos ügyfél igényeit. Ha az ügyfél az online számlanyitást követően ellátogat a CIB Bank egy fiókjába, azonosítást követően a korlátozások feloldásra kerülnek.

Címlapkép: Getty Images