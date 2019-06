Ez a magyarok hitelhóbortja: a lengyelek, írek csak nevetnek rajtunk

Történelmi változás zajlik a magyar lakáshitelpiacon. A változó kamatozású hitel épp most tűnik el a szemünk elől. Ez egyrészt azért különösen érdekes, mert a fix hitel drágább, másrészt sok európai országban egyáltalán nem ismerik a létezését. Sőt, Magyarországon nem csak a sima fix hitelek robbantak fel, de az MNB speciális minősítéssel ellátott hitelei is. Az alábbi cikkünkben a fenti trendeket mutatjuk be, a változó és fix (és ezen belül az MFL) hitelek kamatainak összehasonlításához a Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátorát ajánljuk!

A legtöbb, kb. 97 százaléka az új lakáshitel kihelyezéseknek fix kamatozású , azaz 10-ből 9 és fél magyar fix kamatozású lakáshitelt választ. Ebben nagy szerepe van minden bizonnyal az MNB kampányának, de a fő ok vélhetően a kamatkockázat elkerülése. A hosszú fixálással valóban el lehet kerülni a törlesztő gyakori emelkedését, de azt tudunk kell: magas felárat kell ezért fizetni - és egyébként a bankoknak is kisebb a kamatmarzsa ezeken. A fix kamatozású lakáshitel ugyanis némileg drágább, mint a változó kamatozású.

Akár természetesnek is vehetnénk, hogy a magyarok legtöbbje fixálni akarja a kamatait 5-10 évre. Helyes és megfontolt magatartás ez, mégis vannak olyan országok azonban, ahol ez szóba sem jöhet. Lengyelországban és Írországban például kizárólag változó kamatozású hitelek vannak a piacon - emiatt természetesen az ő hiteleik messze olcsóbbak, mint a magyar hitelek. Viszont teljes mértékben ki vannak téve a kamatkockázatnak, aminek a magyar hitelek egyáltalán nem.

Ezzel szemben vannak olyan országok, ahol inkább dominál a változó kamatozás. Az alábbi ábra az MNB legfrissebb Pénzügyi stabilitási jelentésében került közzétételre nemrég, és 2018 harmadik negyedévre vonatkozó adatokat tartalmaz.

A piros különféle árnyalataival jelöltük a hosszabb kamatperiódusú hiteleket. Szemmel látható, hogy Németországban és Belgiumban ugyanúgy a fix dominál, de igaz ez Dániára és Hollandiára is, míg Svédországban, Romániában és Finnországban - és a már említett két másik országban - szinte teljes egyeduralma van a változó, éven belüli kamatperiódusú hiteleknek.

2018 harmadik negyedéve ugyanakkor régen volt - arra gondolhatnánk ugyanakkor, hogy markáns változás nem történt. Nem így van viszont: Magyarországon az elmúlt 1 évben történt meg markánsan a váltás a változó kamatozású hitelekről a fix irányába. Sőt, olyan mértékű változásról beszélhetünk, hogy kijelenthetjük, a változó kamatozású hitel egy év alatt gyakorlatilag teljesen eltűnt az új kihelyezések közül:

Szembetűnő, mekkora változás ment végbe 2015 óta, azon belül is leginkább 2018 első negyedévétől. A sárga oszloppal jelölt változó kamatozás gyakorlatilag elolvadt, ma már csak az új kihelyezések 5 százalékat teszi ki - 5 éve ez még 41 százalék volt.

Nagyot ment a tavaly bevezetett Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel is - ez ma már az új kihelyezések 55 százalékában jelen van - bár itt van némi visszaesés a legutolsó adathoz képest. Az MFL lakáshitelekről az alábbi cikkünkben írtunk bővebben: