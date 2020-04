Ez a jegybank legújabb lépése a válságra: hová vezet ez?

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott a kamatkondíciókon a jegybank Monetáris Tanácsa április 28-ai ülésén, már korábban meglépték, amit meg akartak lépni.

A Monetáris Tanács az elmúlt hetekben már megtette, amit meg akart tenni, illetve amit megtehetett. A Monetáris Tanács legutóbb, március végén is 0,9 százalékos szinten hagyta az alapkamatot, illetve -0,05 százalékos szinten az O/N betéti kamatot, miközben az O/N és az egyhetes fedezett hiteleszközének kamatát 1,85 százalékra emelte. Az egyhetes betéti eszköz kamata az alapkamat 0,9 százalékos szintjével egyezik meg, ugyanakkor a Monetáris Tanács április elején döntött arról, hogy az eszköz kamata a kamatfolyosón belül eltérhessen az alapkamattól, akár felfelé, akár lefelé. Az eszköz kamatát minden héten az aktuális tender meghirdetésekor határozza meg a jegybank.

Ezek az intézkedések szinte egyenlők a kamatemeléssel, mivel március végén a forint árfolyama a régiós devizáktól elszakadva zuhanni kezdett és a forintot végül a jegybank mentette meg, amikor bejelentette, hogy a jegybanki alapkamat rátájával megegyező kamatú egyhetes betéti tendert indít el. Az eszköz segítségével a bankok 0,9 százalékos kamattal (illetve az április elején bejelentett intézkedés után akár annál magasabbal) parkoltathatják a pénzüket rövid távon a jegybanknál.