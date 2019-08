Évek óta nem történt ilyen a lakáshitelekkel: kezdjünk aggódni?

A lakáspiachoz hasonlóan a lakáshitelezés növekedése is megállt júniusban, a bankok 5 százalékos visszaesést mutattak ki az új kihelyezésekben 2018 júniusához képest. Utoljára 2016 szeptemberében láthattunk havi szintű visszaesést. Az idei első félév egészében ezzel együtt is 13 százalékkal nagyobb összegben kötöttünk lakáshitel-szerződést, mint egy évvel korábban. A Pénzcentrum kalkulátora segítségével a Portfolio megnézte, mekkora kamattal és törlesztőrészlettel kínálják most a bankok a legjobb lakáshiteleket.

Az MNB ezen a héten közzétett adatai szerint júniusban 81,4 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződést kötöttek a háztartások, ami nemcsak az előző két hónap adatából marad el, de az egy évvel korábbitól is 4,6 százalékkal, ahogy azt már mi is megírtuk korábban

A lakossági hitelezés másik motorját jelentős személyi kölcsön szintén gyengébben muzsikált, mint az előző hónapokban, de 47,1 milliárd forintos havi kihelyezése 11,7 százalékkal így is magasabb az egy évvel korábbinál. Az összes többi háztartási hitelnél 20,9 százalékos növekedés látható. Erről itt írtunk bővebben.

A lakáshitelek új kihelyezése az első félévben így is 13,4 százalékkal, a személyi kölcsönöké pedig 29,3 százalékkal haladta meg 2018 első félévének hasonló adatát a Portfolio számítása szerint. Előbbi így 453, utóbbi 277 milliárd forintra rúgott. Ha az első félév növekedését sikerül megismételnie a második félévnek is tavalyhoz képest, akkor idén a tavalyi 850 milliárd forint után 964 milliárd forintnyi lakáshitelt és a tavalyi 451 milliárd forint után 584 milliárd forintnyi személyi kölcsönt helyezhetnek ki a bankok.

A Pénzcentrum kalkulátora és a Bank360.hu gyűjtése alapján a portál megnézte, milyen kondíciókkal futnak a legjobb fix kamatozású lakáshitelek az egyes bankoknál 10 milliós hitelösszeg, 20 éves futamidő, 300 ezer forintos nettó jövedelem mellett.

5 éves kamatperiódus mellett az Oberbank végzett az első helyen, a TOP5 bank legjobb kamata 2,98 százalék és 3,84 százalék között szóródik.

10 éves kamatperiódus mellett is az Oberbank került az élre, a TOP5 bank legjobb kamata 3,66 százalék és 4,41 százalék között van.

Végig fix kamatozás mellett az UniCredit végzett az élen, a TOP4 bank (ennyien nyújtanak ilyen hitelt) legjobb kamata 5,45 százalék és 7,90 százalék között alakul.