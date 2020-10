Évek óta erre a lehetőségre vártak a magyarok: így lehet most olcsón saját lakásuk

Visszaesett a nyári lelkesedés a lakáskölcsönök iránt, ismét kevesebb hitelfolyósítást történt augusztusban, mint júliusban. Annál érdekesebb viszont, hogy még így is nagyobb volt a kihelyezett összegek értéke mint egy éve, 2019 augusztusában. Ennek több tényező is áll a hátterében, de az egyik biztosan az, hogy a koronavírus-járvány hatására a bankok sosem látott olcsó lakáshitel ajánlatokkal áltak elő. Az igényeket szintén átalakította a járvány: sokan, akik eddig városi lakásban gondolkodtak, most inkább vidéki házak között nézelődnek.



A Magyar Nemztei Bank (MNB) hónapról hónapra megjelenteti a banki statisztikákat arról, mennyi hitelt igényelt a lakosság, és hogyan alakultak a bankok átlagkamatai, hiteltípusonként. A legfrissebb, augusztus havi adatokból az derül ki, hogy mind a babaváró hitel, mind a személyi kölcsön felvételében visszaesés történt azután, hogy júniusban és júliusban növekedés volt. Bár a nyár közepén a lakáshitel felvételhez is visszatért a lakosság kedve, augusztusban a hitelkihelyezés ismét kevesebb volt.

Hogyha visszatekintünk, 2020 januárjában mennyi lakáskölcsönt folyósítottak a bankok, még 80,02 milliárd forintról beszélhettünk. A februári (75,24 mrd), márciusi (87,30 mrd) értékeket még biztosan nem érintette a járvány hatása, az áprilisiakat már részben igen (73,67 mrd). Az igazán nagy visszaesés tulajdonképpen májusra (62,90 mrd) és júniusra (67,72 mrd) jött el. Utána viszont helyreállt a hitelfelvételi kedv és júliusban már 79,57 milliárd forintot fizettek ki a bankok az új szerződések után.

Ez valójában azt jelenti, hogy május-június folyamán indították meg az igényléseket, a kölcsönöket pedig júliusban fizették ki az ügyfeleknek.

Tehát az augusztusi visszaesés oka valahol június-július környékén keresendő. Azt azért hozzá kell tenni, hogy még mindig többet folyósítottak a bankok augusztusban - 70,24 milliárd forintot - mint májusban és júniusban. Sőt tavaly augusztushoz képest (68,63 mrd) még 2,3 százalékos növekedés is látható.

Akarnak hitelt a magyarok, vagy sem?



Visszaesés, növekedés, újabb visszaesés, ami viszont éves szintű növekedés... nem könnyű következtetni, miért változik folyamatosan a lakosság hitelfelvételi kedve. Az biztos, hogy tavaly augusztusban azért volt kevesebb a felvett összeg, mint most, mert 2019 júliusában vetették be a babaváró hitelt, és rengetegen ezt a konstrukciót várták és választották a lakáshitel helyett. A fenti grafikonon látszik, hogy tavaly augusztusban rekord volt a babaváró hitel felvételét tekintve.

Ez tehát megmagyarázza, hogy lehet jelenleg nagyobb a hitelfelvételi kedv, akár kicsivel is, mint tavaly. Azt viszont nem magyarázza meg, miért történt visszaesés júliushoz képest - ráadásul nem csak a lakáshitelek, hanem a babaváró és személyi kölcsönök terén is. A járvány okozta visszaesés utáni növekedés minden téren megtorpant.

Visszatért nyáron a lakáshitelezés a tavalyi szintre, azonban a koronavírus következő hullámai nagy bizonytalanságot jelentenek - hangzott el a Portfolio hibrid Hitelezés 2020 konferenciájának ingatlanhitelezési panelbeszélgetésében. A piaci szereplők képviselői szerint azonban korai egyelőre a hosszú távú tendenciát megbecsülni.

Sokan adnának el, kevesebben vennének újat

A lakáshitelek felvétele természetesen az adásvételi piac változásaitól is nagyban függ. Az ügyfelek nem csak azért bátorodhattak fel kölcsönigénylést tekintve, mert a kamatok alacsonyak, és kevésbé tartottak már a vírustól: azért is, mert a lakásárak stagnálást mutattak. Sőt a vevők alkupozíciója javult a nyár során.

Tavaly az előző évhez viszonyítva országosan 8 százalékkal csökkent a lakóingatlan-forgalom. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss, végleges adatai szerint 2019-ben mintegy 150 ezer tranzakciót jegyeztek, ami 13 ezerrel kevesebb mint a 2018-ban rögzített adásvételek száma. A községekben ugyan kissé nőtt a forgalom, de ez nem tudta ellensúlyozni a Budapestre és a nagyvárosokra jellemző visszaesést.

Az újlakás-piac a fővárosban a tavalyi lassulás után idén egyértelműen befékezett négy főbb tényező hatására: az ingatlanpiaci befektetőknek alternatívát kínáló szuperállampapír (MÁP+) tavaly nyári megjelenése, a 27 százalékos lakásáfa januári visszaállítása, a koronavírus-járvány, valamint a tavasszal beharangozott, ám részleteiben még nem kidolgozott kedvezményes (5 százalékos) rozsdaövezeti áfa együttes hatása váltotta ki. Mit jelent ez azok számára, akik most vennének lakást?

"Nagy a várakozás a piaci szereplők körében. A beruházók bizonytalanok, amíg nem tudják pontosan, hogy az általuk kinézett, tulajdonolt, vagy már fejleszteni kezdett terület megfelel-e a rozsdaövezeti kritériumoknak. Amíg ez nem tisztázódik, nem tudják megtervezni, beárazni az új projekteket. A vevők pedig mindenképpen kivárnak a nagyjából 20 százalékkal alacsonyabb árak reményében" - mondta el a fővárosi újlakás-piaccal kapcsolatban Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Úgy tűnik tehát, hogy most a vásárlók és az eladók is kivárnak.

"Szeptember első négy hetében 18 százalékkal kevesebben hirdették meg a lakásukat eladásra, mint a múlt év azonos időszakában. A többség költözési céllal adja el a lakását, azaz az értékesítés után másik, nagyobb, esetleg kisebb, vagy másik településen, városrészben található lakást vásárolna. Sokan azonban a járvány miatti bizonytalanság következtében óvatosak, kivárnak, most még nem vágnak bele egy ilyen komoly beruházásba" - ismertette az Ingatlan.com legfrissebb adatait Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

Egy korábbi elemzés szerint 2020 április eleje óta az érdeklődések 52 százaléka új építésű családi, iker- és sorházakra érkezett szemben az előző év azonos időszakával időszakkal, amikor az új társasházi lakásokhoz képest 42 százalékot tett ki az arányuk. Ez jelentős eltérést Balogh László, vezető gazdasági szakértő részben a karanténhatásnak tulajdoníta: a vevőjelöltek most már szeretnének kerttel rendelkező lakóingatlant vásárolni. A járványt megelőző január-februári időszakhoz képest júliusban és augusztusban az új építésű házak iránti kereslet 36 százalékkal nőtt, a társasházi lakásoké viszont 14 százalékkal csökkent.

Statisztikák bizonyítják azt is, hogy az új lakások vevői jóval gyakrabban vesznek fel hitelt mint a használt lakást vásárlók. 2019-ben az eladott új lakások száma a teljes forgalom 6-7 százalékának felelt meg, miközben az új lakások vásárlása céljából folyósított hitelek száma az összes lakáshitel 12-13 százalékát tette ki.

Most nagyon kedvezőek a bankok ajánlatai



Ahogy azt az elmúlt hónapok során is hangsúlyoztuk, a bankok most nagyon kedvező ajánlatokkal áltak elő. Nem csak a személyi hitelek között találunk hihetetlenül olcsó ajánlatokat: a lakáskölcsönök kamata átlagosan 4,1 százalék volt augusztusban az MNB adatai szerint. Ilyen alacsony szinten voltak már májustól júliusig is a kölcsönkamatok, februártól áprilisig láttunk csak ennél kedvezőbbet. 2019-ben ennél magasabb átlagkamatok voltak jellemzőek. Tavaly augusztusban még 4,63 százalék volt az átlagos kamatláb.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy éppen tavaly júliusban indult a babaváró hitel, amely nagy konkurenciát jelentett a lakáshitelek számára. A bankok tehát folyamatosan csökkentették a lakáshitel kamatokat, hogy versenyképesek tudjanak maradni, a járvány pedig tett arról, hogy a lakásárak - ha nem is csökkenjenek, de legalább - stagnáljanak. Itt van tehát még mindig a talán soha vissza nem térő alkalom: rendkívül kedvező hitellehetőségek, és tovább nem dráguló lakásárak.

A banki ajánlatok között 10 olyat is találtunk, amely esetén 12 millió forintos hitelösszeget 20 évre úgy kaphat az igénylő, hogy a törlesztőrészlet 70 ezer forint alatt marad. Olyan ajánlatokat válogattunk bankonként, ahol jellemzően hosszabb időre a kamat is fix marad. Amit érdemes megfigyelni a hitelek esetén: hiába magasabb például a Raiffeisen bank ajánlatánál a törlesztő havonta mint a K&H és Takarékbank esetében, a teljes visszafizetendő összeg alacsonyabb. Természetesen érdemes ügyelni a kamatperiódusra is, amelynek függvényében változhat a törlesztőrészlet!

Érdemes alaposan megvizsgálni, melyik bank ajánlatával járhatunk a legjobban. Ahhoz, hogy könnyen eligazodjunk az ajánlatok között és átláthatóan össze tudjuk vetni őket, érdemes használni a hitelkalkulátort. Ebben meghatározhatjuk, milyen összeget, mennyi időre és mekkora jövedelem mellett szeretnénk felvenni, és a feltételeknek megfelelő ajánlatok közül már könnyedén ki tudjuk választani a számunkra legmegfelelőbbet!

Címlapkép: Getty Images