Erre költené a legtöbb magyar a babavárót: a házassághoz már nem fűlik a foguk

Egy év sem telt el azóta, hogy elindult a babaváró hitel Magyarországon, a CSOK után máris a legismertebb családtámogatási formává vált. Ha 10 milliós, kamatmentes és szabad felhasználású hitelről van szó, akkor az érdeklődők 55-60 százaléka azonnal valamilyen lakáscélban gondolkodik, a hitelfelvevők egynegyede pedig befektetné az összeget.

A Portfolio megbízásából a Gemius által elvégzett reprezentatív internetes kutatás eredményeit mutatjuk most be a babaváró hitellel kapcsolatos lakossági attitűdökről. Kiderült, hogyha 10 milliós, szabad felhasználású, ráadásul kamatmentes és feltétel nélküli hitelről lenne szó 20 évre, akkor egy ilyen hitelt az internetezők 37%-a fel is venne. Népszerű dolog tehát egy ilyen termék bevezetése, hálás feladat lehet hozzá állami célt (jelen esetben gyermekvállalás-ösztönzést) társítani.

58% azok aránya, akik egy ilyen hitelt, ha jogosultak lennének rá, valamilyen lakáscélra használnának fel. Több mint egynegyed a befektetők és kevesebb mint egytized a hitelkiváltók aránya.

Érdekel, mennyi babaváró hitelt tudnál igényelni? Számold ki kalkulátorunkkal!

Élen jár a babaváró hitel más családvédelmi támogatások előtt: 7%-os arányban erről mondták a legtöbben azt, hogy igénybe szeretnék venni (a CSOK 2015 óta elérhető, ez magyarázhatja, hogy a második helyre szorult). Érdekesség, hogy az újautó-támogatás a CSOK (31%) és a babaváró hitel (23%) után a harmadik legismertebb családtámogatási forma (15% tájékozott róla), de ezt tartják a legkevesebben (3%) a legjobb családtámogatási intézkedésnek.

Az összes válaszadó 92%-a egyébként még egyik családtámogatás sem vette igénybe, és 47%-nak a babaváró hitelről sincs elég információja ahhoz, hogy véleményt alkosson róla. Hízelgő viszont a termékre nézve, hogy csak 10% ítéli igazságtalannak. Úgy tűnik, minél jobban ismeri valaki a babaváró hitelt, annál jobb a véleménye róla: ismerői 77%-ban egyértelműen pozitív véleményt alkottak róla.

Érdekel, mennyi babaváró hitelt tudnál igényelni? Számold ki kalkulátorunkkal!

10-ből 6-an nyilatkoztak úgy, hogy egyáltalán nem vagy alig ismerik a babaváró hitel feltételeit, a 41 évnél fiatalabb 931 válaszadó között viszont jól mérhető volt azok aránya, akiket motivál a hitel a gyermekvállalásban: 20% az "inkább ösztönöz", 4% a "nagyon ösztönöz" válaszra kattintott.

Kiderült, hogy a teljes népességben elenyésző, mintegy 5% lehet azok aránya, akik a konstrukció minden feltételével tisztában vannak. A legismertebb tulajdonság a teljes tartozáselengedés 3 új gyermek esetén, a legkevésbé ismert pedig az, hogy a legtöbb banknál nincs felhasználási célra vonatkozó korlátozás. Ami a törlesztőrészletet illeti, 45% válaszolta meg helyesen, hogy az induló havi teher egy 10 milliós és 20 éves babaváró hitel esetében 40 és 60 ezer forint között van, ugyanennyien 40 ezer forintnál kisebb törlesztőrészletet feltételeztek az első 5 évben.

Érdekel, mennyi babaváró hitelt tudnál igényelni? Számold ki kalkulátorunkkal!

A babaváró hitel gyengeségeiről azok, akik saját válaszuk szerint legalább közepesen jól ismerik a terméket, a legtöbben azt jelölték meg hátránynak, hogy kiszámíthatatlan, 5 év múltán mi történik (ez persze akkor van így, ha nem jön a baba), de sokan kifogásolták azt is, hogy csak házaspárok, illetve hitelképes párok élhetnek vele.

A házassági feltételt kifogásolók között a fővárosiak és a megyeszékhelyen élők voltak felülreprezentálva.

Érdekes, mit tennének a babaváró hitel felvevői, ha nem születne gyermekük 5 éven belül. 35% azt mondta, egy alacsonyabb kamatozású hitelből majd végtörleszti a babaváró hitelt, 31% tovább törlesztene a magasabb kamatozással, 18%-nak nincs elképzelése (elismeri, hogy törlesztési nehézségbe kerülhet), 15% pedig az erre az esetre megképzett befektetéséből tervez végtörleszteni.