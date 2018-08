Ennyit kaszálhatsz menedzserként a Burger Kingben: diploma sem kell

Három pozícióra is keresnek dolgozókat a Burger Kingnél. Takarítókra, éttermi dolgozókra és junior menedzserekre is szükség van. Mutatjuk, mire számíthatsz, ha felcsapsz hozzájuk.

Fizetett Facebook-hirdetésben árulta el a Burger King, hogy junior menedzserként bruttó 270 ezer forintot kereshetsz náluk. Annak, aki elnyeri a másképpen betanuló üzletvezető helyettesi pozíciónak is hívott állást, még cafeteria is jár, valamint napi egyszeri étkezés, 20 százalékos kedvezmény minden Burger Kingben és konditermet is használhat ingyen.

A bruttó 270 ezer forintos fizetés kedvezmények nélkül nettó 179 550 forintnak felel meg.

A junior menedzser feladatai közé tartozik többek között a vendégek kiszolgálása, az ételek előkészítése, alapanyagok rendelése, a raktári rend felügyelete, a munkatársak irányítása, motiválása, új dolgozók felvétele és egyebekek mellett a HACCP-rendszer betartása, betartatása is. A pozíció betöltéséhez legalább középfokú végzettség szükséges.



Elférne még egy "N" betű a hirdetésbe (forrás: Facebook / Burger King Hungary) Elférne még egy "N" betű a hirdetésbe (forrás: Facebook / Burger King Hungary)

A junior menedzseri pozíción kívül keresnek még éttermi dolgozókat és éjszakai takarítókat is a cégnél. Éttermi dolgozóként teljes munkaidőben cafeteriával és műszakpótlékkal együtt nettó 133 700 és 162 700 forint között kereshetsz, éjszakai takarítóként 6 órás munkaviszonyban pedig nettó 144 300 forint ütheti havonta a markodat, melyben már szintén benne vannak a pótlékok és a cafeteria is.

2018. második félévében a KSH adatai szerint a havi nettó átlagkereset Magyarországon 215 ezer forint volt, Budapesten pedig 272 254 forint. Ezt a bérszintet egyik fenti hirdetés sem éri el, ugyanakkor a vendéglátásban tapasztalt 2018. első félévi 138 601 forintos átlagot mind meghaladják. Akit e hirdetések alapján felvesznek, az nem a Burger King tulajdonosával, hanem egy munkaerő-kölcsönző társasággal vagy egy diákszövetséggel létesít majd jogviszonyt.