Ennyire elavult házakban élnek a magyarok: tönkrevernek minket a románok is

Fellendítette a lakáspiacot a CSOK, az összes lakáshitelen belül 3 százalék az aránya. A megújuló lakásállomány azonban még mindig alacsony, ebben már Romániához képest is nagy a lemaradásunk. És bár még érezhetően nagy segítséget nyújt a CSOK a lakásvásárláshoz, ennek az értéke reálértelemben évről-évre csökken, azaz folyamatosan egyre kevesebbet ér a CSOK. Paradox helyzet, de ez épp magának a támogatásnak is köszönhető.

Rendkívül népszerű a CSOK, de az igénylék körében még mindig soka kérdés. A piacra nagy hatással volt, erőteljesen fellendítette az építőipart. A bevezetéskor végeztek egy tanulmányt, hogy miképp fog kinézni a magyar lakosság pár tíz év múlva. A tanulmány azt mutatta, hogy kis túlzással kiürül a Kárpát-medence. Ezért hozták meg ezt az intézkedést, a legelső intézkedések egyébként nem hozták meg az eredményt, ezért jöttek a módosítások - mondta el az ÚjHÁZ Centrum vezetője, Dr. Rázsóné Szórády Csilla. Ezzel egyidőben egyéb kedvezményeket is elfogadtak: a kedvezményes áfa újépítésű ingatlanokra most fut ki épp.

Szórády Csilla szerint az lenne a kedvező, hogy 100 évente meg tudna újulni a lakásállomány, de ez már biztosan nem fog megvalósulni. Még az utóbbi években sem épült meg a 20 ezer lakás, amit a kedvezmények hatására prognosztizáltak, ez 17 ezer volt. További 20 ezer lakásra azonban ki votl adva még az építési engedély, de ez több ok - például a munkaerőhiány - miatt nem épült meg határidőre.

Az építőipar Magyarországon nem hatékony, szemben a külföldi országokkal: ennek leginkább technológiai okai vannak, Ausztriában például már több helyen előre elkészült elemekből készítik el a lakásokat. Szórády szerint a jelenlegi fellendülés teremti meg annak a lehetőségét, hogy itthon is megvalósítsák ezeket az innovációkat.

A lakásépítésre nagy hatással volt a CSOK, de amire a vezérigazgató felhívta a figyelmet: évről-évre egyre nőtt az olló a kiadott engedélyek és a megépített lakások között. Az engedélyek száma el is érte a kívánt számot, de az építések száma messze elmaradt a kívánt szinttől. Emellett építőanyag-hiány is volt, embert azonban nem találni, főleg kisebb munkára. De az is előfordul, hogy leszerződött munkákat mondanak vissza. A nagyfokú kereslet-megugrás ezt eredményezte.

Felhívta azonban a figyelmet egy fontos trendre: ahogy megjelentek a támogatások, és megnőtt a kereslet, úgy nőttek meg az árak is - azaz a támogatási összeg egyre kevésbé lett elég. Ez pedig azt jelenti, hogy nem csak az újépítésű lakások lettek drágábbak, hanem a használtak is. A CSOK hatása 10 és 15 százalék között becsülhető az új lakásépítésekre az ÚjHÁZ Centrum becslése szerint. Akárhogy is nézzük: évről évre kevesebbet ér a CSOK, mondta el. Persze ebben nincs semmi meglepő, mivel nem inflációkövető a támogatás, ezért évről-vére kevesebbet ér.

A falusi CSOK újdonságnak számít, de már erről is vannak kimutatható adatok. A falusi CSOk mögöttes szándékai között azért fellelhető, hogy a vidéki iparvárosokat is kiszolgálják munkaerővel, nem csak a falvak elnéptelenedése. Igazán nagy kedvezményezettek Borsod-Abaúj-Zemplénben és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van. A bérszínvonal ezeken a településeken viszont nagyon alacsony. Ezeken a településeken így leginkább csak felújításra veszik igénybe ezeket a forrásokat.

Az 5 százalékra csökkentett áfakivezetés is most jelentkezik majd. Ez azt jelenti, hogy 22 százalékkal nő az adóteher - ez látható áremelkedést okoz. Lassulni fog a lakásállomány megújulása, és már most látszik, hogy a kivitelezési kapacitások lekötése már nem olyan mértékű, mint tavaly ilyenkor.Ez biztos, hogy visszaesést eredményez majd, sőt, ez már 2019-ben is éreztette hatását.

A támogatás csak egy tényező, de önmagában nem elég, hogy hatást gyakoroljon a piacra. Ehhez leginkább az kell Szórády szerint, ha megnő a bizalmi index. A CSOK-nak a lakáshitelekre is van hatása, így a hitelezési piac is ennek hatására fellendült - az MNB adatai szerint a teljes hitelkihelyezés állományán belül 3 százalék a CSOK aránya. Ez pedig megdobta a lakásárakat is.

A lakásállomány éves megújulása Magyarországon nagyon alacsony, Ausztriában ennél sokkal jobb. Érdekes, hogy a válság idején még nem álltunk ennyire rosszul, de ma már Románia is messze leköröz minket. Közben minden országban vannak ösztönzők - a lakáspiacot senki nem hagyja magára. Szlovákiában bérlakásprogram van - 1500 bérlakást építenek az önkormányzatok, Ausztriában az energetikai támogatások a jellemzőek. Lengyelországnál a központban a fűtéskorszerűsítés áll, mert hatalmas a károsanyag-kibocsátásuk, Csehországban pedig szintén az energiahatékonyságra fókuszálnak.