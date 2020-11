Ennyi dolgozónak mondtak fel a magyar szállodák: vidéken is súlyos a helyzet

Jelentős elbocsátási hullám kísérte a turizmus beszakadását a szállodaiparban. Két nagy cég küldte el az emberek nagyobb részét, de volt olyan, ahol a dolgozók felétől megváltak. A nyár is csak kicsit mérsékelte a folyamatot.

Idén február és szeptermber között közel 27%-kal esett vissza a szállodák dolgozói létszáma, az elbocsátások nyáron sem enyhültek - ez derül ki a G7 összesítéséből. Összességében nem is a tavaszi leállás alatt váltak meg a legtöbb alkalmazottól, hanem a május óta eltelt időben. A legtöbben a nagy láncoknál veszítették el az állásukat. A húsz legnagyobb hazai hotelcég februárban még hajszál híján 8900 embert foglalkoztatott, májusra azonban ez a szám 8000 alá csökkent, szeptemberben pedig már a 6500-at is alig haladta meg.

Az elküldött 2400 ember nagy részét két lánc bocsátotta el.

Az egyik a Danubius, a másik a Hungest Hotels, amíg előbbi az alkalmazottak harmadát, utóbbi a 45%-át küldte el. A Danubius szállodáinak többsége a fővárosban működik, amelynek turizmusát leginkább sújtotta a pandémia. A Hungestnek mindössze két szállodája budapesti, ellenben hét hotelük nem üzemel jelenleg, mert azokar épp felújítják, méghozzá közel 10 milliárd forintos állami támogatással. Arányaiban a legtöbb embertől a csak a fővárosban működő Mellow Mood Hotels vált meg: az alkalmazottai felétől.

A vidéki, különösen Balaton környéki hoteleknél másképp ütemezték a leépítéseket. Február és május között ezek a cégek is elküldték a munkaerő nagyjából tizedét, azóta azonban nem volt érdemi csökkentés, a nyáron vissza is emelkedett a márciusi szintre a foglalkoztatás. Bár ez sem fest feltétlenül pozitív képet, mivel az idényszállodák nyáron jóval több embert szoktak foglalkoztatni, most azonban csak a tavaszi szintig vettek fel embereket ekkorra is - jegyzi meg a portál.

Címlapkép: Getty Images