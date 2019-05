Elképesztőek a magyarok: a kocsijukat jobban féltik, mint a saját életüket

Bár saját bevallásunk szerint tudjuk mik az igazán fontos dolgok az életben, és ennek megfelelően a váratlan balesetektől és betegségektől félünk legjobban, mégis inkább a lakásunkat és gépjárművünket biztosítjuk, mint magunkat, egészségünket - derült ki egy friss kutatásból, amely arra is rámutatott, hogy a 18-29 év közötti fiatalok csupán 20 százaléka rendelkezik valamilyen biztosítással, ők tehát még kevésbé tudatosak ezen a téren.

Egy reprezentatív kutatás szerint, mely a Generali Biztosító megbízásából készült, a 18-59 éves korosztály körében mérte fel a biztosítási piac legnépszerűbb termékeit, a megkérdezettek félelmeit és biztosításkötéssel kapcsolatos motivációit. Összességé-ben elmondható, hogy biztosítással általánosságban az 50 év feletti, felsőfokú vég-zettséggel és minimum 170 000 forintos havi nettó jövedelemmel bíró magyarok ren-delkeznek. A 2016-ban készített hasonló kutatás eredményeivel összevetve megálla-pítható, hogy a biztosítási szerződést kötő ügyfelek köre jellemzően az idősebb korosz-tály felé tolódott, hiszen 3 évvel ezelőtt még a negyvenesek jártak ebben élen.

A kutatás eredményei szerint 2019-ben a három legerősebb félelem a lakosság köré-ben a családban bekövetkezett haláleset miatti anyagi bizonytalanság (33%), baleset vagy betegség miatti munkakiesésből adódó anyagi bizonytalanság (32%), valamint a lakáskár (32%). Így különösen figyelemreméltó a tény, hogy a magyarok ennek ellené-re lakás-, és gépjármű-biztosítás mellett mégsem kötnek személybiztosítást A 2016-os felmérés 34 százalékos értékéhez képest most az is látható, hogy a munka-hely esetleges elvesztéséből adódó bizonytalanság nagyon kismértékben csökkent, munkaerő-piaci helyzetünket tehát árnyalatnyival derűsebbnek ítéljük meg.

Az értékrendünk a helyén van, de halogatjuk a biztosításkötést

A kutatás arra is kíváncsi volt, hogy a saját bevallásunk szerint melyik fontosabb szá-munkra, az egészség és a kikapcsolódás, vagy a mindennapok megkerülhetetlen részéve vált technológiai eszközök, kütyük. Mivel a KSH adatai szerint 100 emberre 120 mobilelőfizetés jut ma Magyarországon, illetve globális szinten is 44 százalékos részesedéssel bírnak a mobileszközök a műszaki fogyasztási cikkek piacán, az atti-tűdvizsgálatot a mobileszközökkel kapcsolatban végezte el a felmérés.



A válaszok azt mutatják, hogy bár fontosnak tartjuk a használati tárgyainkat, mégis szí-vesebben költünk hétvégi kikapcsolódásra, mint okostelefonra: a megkérdezettek 72 százaléka saját bevallása szerint továbbra is inkább egy nyugodt, feltöltődésre fordított hétvégét választana a legújabb, csúcskategóriás mobiltelefon megvásárlása helyett. Ebben csupán a 18-29 év közötti, alacsonyabb jövedelmű férfiak nem értettek egyet a többséggel. Ha pedig abban a feltételezett helyzetbe kerülnénk, hogy eldöntsük, in-kább a kezünk-lábunk törjön-e el, vagy a leejtett telefonunkat óvjuk meg a sérüléstől, még nagyobb arányban választanánk saját testi épségünket (85%).



A felmérés ugyanakkor arra is rávilágított, hogy a megkérdezettek csupán egyharmada tervez valamilyen biztosítást kötni; és a prioritások között továbbra is a lakás-, és gép-jármű-biztosítás szerepel, akárcsak 2016-ban.



Ugyanakkor az is kirajzolódik a kutatásból, hogy bár motiváltabb a fiatalabb korosztály a biztosításkötésre, mégis inkább az olvasható ki a számokból, hogy a 18-29 év közöt-tiek csupán 20 százaléka rendelkezik valamilyen szerződéssel, a 30 alatti generáció tagjai tehát inkább csak tervezik a jövőjük ilyen szempontú biztosítását.