Elképesztő, mi történt a magyarok hiteleivel: nagyon rég nem láttunk ilyet

Történelmi pillanatot élünk át a fogyasztási hitelek piacán: a személyi hitelekben fennálló tartozás összege már több, mint a szabad felhasználású jelzáloghiteleké. Ez nem meglepő, hiszen a személyi hitelek kamata rekordot döntött: az elmúlt egy évben még nem volt ilyen alacsony. Nem csoda, hogy az új kihelyezéseknél is magasabb összeget látunk, mint egy évvel ezelőtt.

Már egy jó ideje írjuk azt, hogy mennyire alacsonyak a személyi jövedelmek kamatai, de most ismét egy újabb mélypontról kell beszámolnunk. 2019 decemberében ugyanis olyan alacsony volt a felvett személyi hitelek átlagos kamata az MNB számításai szerint, mint abban az évben egyszer sem. 2018 decemberében még 13,28 volt az átlagos kamat, ez tavaly decemberre 12,65-re csökkent.

Az előző hónapban azt írtuk, hogy a személyi hitelek átlagos kamata már egy jó ideje nem tud kitörni a 13,4 és a 12,8-as sávból, most azonban ez is megtörté, és a 2019. júliusa óta fennálló csökkennő tendencia kitartott, sőt, októbertől még meredekebb zuhanásba kezdett az átlagos kamat. Fontos megjegyezni, hogy e mögött vélhetően nem az áll, hogy a bankok csökkentették a kamataikat, hanem a hitelfelvevők lettek egyre tudatosabbak.

A hitelek kamatai között ugyanis markáns eltérések vannak. Erre nézzünk néhány példát a Pénzcentrum kalkulátorából. Egymillió forintra szűrtünk rá, 5 év futamidő mellett, 250 ezer forint feletti nettó jövedelemmel és jövedelemátutalással. Ezt kaptuk:

Míg a két legkedvezőbb kamatozásúnak tűnő UniCredit és CIB személyi hitelének a THM-e egyszámjegyű (akárcsak a Raiffeisen és az MKB hitelénél), addig az OTP esetén látunk egy 21,05 százalékos THM-mel felvehető személyi kölcsönt is. Az Erste, Cetelem és Budapest Bank hitele is átlagon felüli kamattal vehető fel.

Az, hogy az átlagos THM még mindig 12 százalék felett van, minden bizonnyal annak tudható be, hogy aki kis összegben vesz fel ilyen hitelt, az nem fog bankot váltani emiatt, hiszen kis összegeknél a THM-ek közti különbség is kisebb forintban. Érdekes azonban az igénylés is, hiszen decemberben jellemzően erőteljesen visszaesik a kereslet a személyi hitelek iránt, tavaly azonban még így is sokkal több hitelt vettek fel, mint tavalyelőtt.

Ugyan az év végéhez közeledve szignifikáns visszaesés látható, a 2018 decemberi adatnál 6 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a magyarok 2019 decemberében. Az éves csúcs 2019 májusában volt, akkor 55,91 milliárd forintnyi személyi hitelt helyeztek ki a bankok.

Roppant érdekes dolog azonban, ami az állománnyal történt. Sokszor leírtuk már, hogy a személyi hitelek a szabad felhasználású jelzáloghiteleket helyettesítik, és ez annyiban még inkább igaz, hogy míg a személyi hitelek állománya rakétaszerűen lőtt ki az előző két évben, addig a szabad felhasználású jelzáloghitelekben fennálló tartozás szépen leolvadt.

Így most történt meg először, hogy a személyi hitelekben fennálló tartozás összege immáron több, mint a szabad felhasználású jelzáloghiteleké. Ebből szempontból mindenképpen történelmi pillanat volt 2019 decembere.