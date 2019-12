Elindult a visszaszámlálás: ezek az autósok húzzák a rövidebbet januártól

A 2019-es év megállhatatlanul a végéhez közeledik, ezért még most érdemes megállni, és visszatekinteni, mi minden történt az elmúlt 365 napban. Eseménytelennek biztosan nem nevezhetjük az évet, a Pénzcentrumon is rengeteg fontos, érdekes vagy megdöbbentő hírt olvashattatok. Volt itt minden: berobbant a családvédelmi akcióterv a babaváróval, csok-bővítéssel, tovább sodródtunk a nyugdíjkatasztrófa felé, a magyarokat is elérte, vagy éppen arról számoltunk be, hogy úszhatott el az újdonsült lottómilliárdos pénze. Mutatjuk a legfontosabb, legérdekesebb híreket 2019-ből.

Idén a legtöbb olvasónkat a falusi csokról szóló cikkünk érdekelte, melyből kiderült, mely településeken lehet igényelni a támogatást. Magyarország 3155 településéből a tavalyi évben 2874 település népessége nem érte el az 5000 főt, ezek közül azonban több mint 1000 olyan település volt, amelynek növekedett, vagy az országos átlagnál alacsonyabb mértékben csökkent a népessége, vagyis amelyre nem érvényes a bevezetésre kerülő 5 százalékos intézkedés.

2019-ben górcső alá vettük a települések közti különbségeket is szegénységben, gazdagságban. Kiderült, hogy évente majdnem 1,5 millió forint jut egy lakosra az ország leggazdagabb járásában, míg a legszegényebb településeknek helyet adó Csengeri járásban mindössze évi 620 ezer forintból kell megálniük az ott lakóknak. Ez majdnem 2,5-szeres különbség.

2019-ben végre kiderült az igazság a magyar óraátállításról is. Cikkünkből megtudhattátok, hogy 2021-től végleg megszűnhet az óraállítgatás intézménye, és a sokak által gyűlölt módosítgatósdi végre tényleg mehet a levesbe. A Pénzcentrum kiderítette, milyen rendszer lesz helyette.

A magyarok több mint negyven százaléka hagyta el eredeti szakmáját, vagy éppen a váltáson gondolkozik - főleg a fiatal generáció, a 20-as, 30-as korosztály fordít hátat pályájának. De vajon mi ennek az oka, hol a legégetőbb a hiányuk, és kik azok a "nullkilométeresek" - ezeknek járt utána a Pénzcentrum 2019-ben.

Idén is kiemelten foglalkoztunk az autós témákkal, videóinkból megtudhattátok, melyik autómodellnek mik az erényei és a gyengéi. Ezen túl az utakon leselkedő veszélyekről is beszámoltunk, vagy éppen arról, hogy súlyos balesetek mellett komoly büntetést is kockáztat, akinek probléma van az autója világításával. Kiderült, akár a műszaki vizsgán is elbukhatnak az öregebb autók, az utólag beszerelt fényszórók miatt is ugorhat a papír.

Ha ma elmegyek egy 15 éves érettségi találkozóra, ott az egykori tanítványaim jó része olyan szakmában dolgozik vagy olyan foglalkozást végez, amiről fogalmam sincs, hogy mit jelent, egyszerűen nem tudom, hogy mit csinálnak. De azért mi készítjük föl őket ezekre a dolgokra

- mondta el a Pénzcentrumnak adott interjújában Porogi András, a Toldy Ferenc Gimnázium igazgatója, aki többek között beszélt a mai, magyar oktatás legnagyobb dilemmáiról; a digitalizáció és a tudásátadás nehézségeiről; valamint arról is, miként lehet az ország legsikeresebb középiskolái között egy állami fenntartású iskola.

Az új EU-s szén-dioxid rendelet is beleszólt az autósok életébe 2019-ben: keményen átalakulhat az egész piac. Lényegesen megdrágulnak a kocsik, főképpen a legolcsóbb modelleket érintheti a drasztikus lépés. Már januártól teljesen eltűnhetnek a 4-5 milliós, filléres népautók a kínálatból!

2019-ben a nyugdíj és öngondoskodás kérdésével is gyakran foglalkoztunk, és ez a jövőben is egyre égetőbb kérdés lesz, nem csak hazánkban, hanem a nyugati fejlett társadalmakban is. Magyarországot is sújtja az a nyugaton is jellemző demográfiai változás, amelynek következtében egyre több a nyugdíjas, és egyre kevesebb a járulékfizető. Ezért a nyugdíjcélú és egészségmegőrzést segítő megtakarításokra sokkal nagyobb hangsúly helyeződik már most, és fog helyeződni a jövőben is.

Limpár Imre tréner, tanácsadó szakpszichológus a Portfolio Öngondoskodás 2019 konferenciáján arról beszélt, hogyan akadályozza meg a fiatalokat a generációkon át öröklődő negatív jövőkép és életszemlélet abban, hogy megtegyék a szükséges lépéseket a saját jövőjükért.

2019. március 21-én hatályba lépett az új valorizációs szorzókat tartalmazó kormányrendelet, mellyel tovább mélyült a szakadék a korábban nyugdíjazottak és az újonnan nyugdíjba vonultak ellátásában.

A nyugdíjat az adott évben mindig a nyugdíjszorzó és az ún. valorizált kereset alapján állapítják meg, ez idén is így volt, tavaly is, és 2020-ban is így lesz. A Pénzcentrum annak járt utána, mennyivel jár jobban, aki "kihúzza" a következő évig a nyugdíjazást.

Nem újdonság, hogy azok, akik nem fokozatosan szerezték meg a nagy vagyont, szoktak hozzá a kezeléséhez, a luxus élethez, azoknak a kezei közül egyszerűen kifolyik egy nagyobb összegű nyeremény, esetleg még rosszabb is lesz az életszínvonaluk, mint a nyeremény előtt. Akár még el is adósodhatnak.

A Pénzcentrum utána járt, hogy történhet meg, hogy valaki milliárdokat nyer, és rövid időn belül elúszik az egész vagyon. Az egyik gyakori hiba, amelyet a nyertesek, hirtelen meggazdagodottak elkövetnek, hogy csak a vételi költségekkel számolnak: megveszik a luxusingatlant, a drága autókat, de nem gondolnak a fenntartási költségekre.

A 2019-es év bizonyára a BREXIT éveként vonul majd be az Egyesült Királyság történelmébe, egész évben ment a huzavona. A Pénzcentrum annak is utána járt, hogy a kint élő magyarokat ez hogyan érinti: a brit statisztikai hivatal adatai szerint az EU8-csoportként emlegetett 2004-ben csatlakozott tagországok bevándorlási mérlege negatív, azaz többen hagyták el közülük a szigetországot, mint ahányan betelepültek. Kint élő magyarokat kérdeztünk meg, mit tapasztalnak, tényleg hazajönnek a honfitársaink? Egészen meglepő válaszokat kaptunk.

Egy elfeledett fiók mélyén vagy egy gondosan elrakott, hagyatékként ránk maradt relikviás cipős dobozban elméletileg bárki találhatna ma Magyarországon olyan Horthy ötpengőst, ami akár 750 ezer forintot is megérhet, vagy olyan forgalmi kétpengőst, ami százezreket ér. A kérdés persze csak az, hogy a szóban forgó érméket pontosan melyik évben verték, mert ha nem abban, amelyik a komoly pénzeket hozza, akkor a megtalálónak csak pár ezer forint lesz a jussa. A numizmatika hazai helyzetéről, a manapság közkedvelt gyűjtési területekről, a különleges, ritkaságszámba menő érmékről, illetve a hamisítás veszélyeiről Nudelman László érmekereskedővel beszélgettünk.

Alig van olyan magyar, akinek a zsebében ott lapul egy hitelkártya, pedig igazán zsíros összegeket is le lehet húzni vele a bankunkról. A pénzintézetnek azonban még így is megéri, mert ezzel az ügyfelek lojalitását növelik. Persze az sem utolsó szempont, hogy sokan csúsznak meg a hitelkártyatörlesztésekkel, és akkor bizony jönnek a horrorkamatok. De mennyien esnek bele ebbe a csapdába? Ezt mutatjuk be alábbi cikkünkben a hazai bankok válaszaira alapozva.

