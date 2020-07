Egyre többen igénylik a Babavárót: ez a változtatás az oka

Már 100 ezer felett van a Babavárót igénylők száma és a korábbinál még szélesebb kör számára vált elérhetővé a gyermekvállalást támogató szabad felhasználású kölcsön. A júniusban hatályba lépett kormányrendelet módosítás alapján ugyanis immár azok a házaspárok is igényelhetik a támogatást, akik már túl vannak az első házasságukon, de szeretnének még gyermeket.

Ezt a kifejezést Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára is használta, amikor közösségi oldalán összefoglalta a 2020. június 13-án hatályba lépett módosításokat, első helyen említve az ezeket a családokat érintő változásokat. A korábbi szabályozás előírta, hogy ha már van gyermekük az igénylőknek (a pár bármelyik tagjának), akkor legalább az egyiküknek az első házasságában kell élnie. Ez a kizáró ok most megszűnt, így azok a házaspárok is megkaphatják a Babaváró kölcsönt, akiknek a tagjai már túl vannak az első házasságukon, de szeretnének még közös gyermekeket.

A kedvezményezettek körét bővítő módosítások életbe lépése óta még nagyobb az érdeklődés a Babaváró kölcsön iránt

- mondja Dr. Rajmonné Veres Ibolya, az OTP Bank hitelezési folyamatokért felelős vezetője.

Több részletszabály is módosult

További könnyítés, hogy azon házaspárok esetében, akik megkapták a Babavárót, de utána elváltak és nem született közös gyermekük, de folytatják a törlesztést és az egyik fél a kölcsön felvételétől számított öt éven belül újra házasságot köt, és a házastársa megfelel a konstrukció feltételeinek, újraindul a gyermekvállalás teljesítésére megszabott öt év számítása. A módosításoknál azokra a házastársakra is gondoltak, akik mindketten az előző házasságuk idején igényeltek és kaptak már Babavárót. Ha közös gyermekük születik, azt kell eldönteniük, hogy melyikük meglévő kölcsönénél veszik igénybe a kedvezményeket.

A friss házasoknál korábban gondot jelenthetett a névváltozás, a módosításoknak köszönhetően ez az akadály is elhárult, ha az igénylők a benyújtott okmányok alapján egyértelműen azonosíthatóak.

Lazítás a TB-jogviszony szabályaiban

Abban nincs változás, hogy a Babaváró kölcsönt igénylő pár legalább egyik házasfelének legalább három éves TB-jogviszonyt kell igazolnia (ez lehet magyar, külföldi jogviszony, valamint nappali képzés keretében hallgatói jogviszony). Az viszont fontos módosítás, hogy a diplomás GYED-en eltöltött időt is figyelembe kell venni a számításnál.

A korábbi szabály az volt, hogy az igénylés benyújtását megelőző 180 napot magyar TB-jogviszonyban kellett eltölteni. A módosítással külföldről, az igénylés benyújtásától számított 180 napon belül hazatérő igénylő esetén ez az időszak 90 napra rövidült. Ez azt jelenti, hogy a külföldről hazatérő házaspárok nem hat, hanem már három hónap után igényelhetnek Babaváró kölcsönt, ha a többi feltételt is teljesítik.

Könnyítés az özvegyeknek és az ikergyermekek szüleinek

Ha a Babaváró kölcsön folyósítását követő öt éven belül a házaspár egyik tagja megözvegyül, nem veszíti el a kamattámogatást akkor sem, ha a gyermekvállalás nem teljesült.

A módosítás értelmében ikergyermekeknél a három éves törlesztés-szüneteltetés további két évvel meghosszabbítható. A hosszabbítás nem automatikus, a szülőknek az első három évig tartó szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal erre vonatkozó kérelmet kell benyújtaniuk a Babaváró kölcsönt folyósító hitelintézetnek.

Címlapkép: Getty Images