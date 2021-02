Egyre több társasház szorul felújításra - ebben is segíthet az OTP Business (x)

Nagyon sok társasház igényel állagmegóvási beruházásokat, a koronavírus járvány pedig még jobban ráirányította a lakóközösségek figyelmét szűkebb környezetükre. Az OTP Business idén ismét összesen 15 millió forint vissza nem térítendő forrással támogatja a Társasházi Pályázatán nyertes lakóközösségeket. A társasházak és lakásszövetkezetek lakói fejlesztési, közösségépítési, biztonsági és állagmegóvási beruházásokkal is pályázhatnak.

A magyarországi társasházak csaknem fele szorul valamilyen felújításra, 36 százalékuk pedig jelentős beavatkozásokat igényelne - olvasható a Magyar Nemzeti Bank legutóbbi lakáspiaci jelentésében. A válaszokból az is kiderül, hogy a lakóközösségek több mint 80 százaléka tervez valamilyen állagmegóvási, felújítási munkát a következő 3 évben. Mindez azonban komoly ráfordításokat igényelne, ám egyre kevesebb társasház rendelkezik korábbi lakástakarék-pénztári konstrukcióval, tehát a lakóközösségek csak más megtakarításaikból, vagy egyéb forrás bevonásával tudnák a munkát finanszírozni.

Ebben a helyzetben jelenthet hatalmas segítséget, hogy az OTP Business idén is kiírta Társasházi Pályázatát, amelynek keretében 20 lakóközösség juthat összesen 15 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz.

"13. éve nyújtunk támogatást a magyarországi lakóközösségek számra Társasházi Pályázatunk keretében, ám még mindig évről évre nő az érdeklődők száma, tavaly már több mint 860 lakóközösség nyújtott be pályázatot. Úgy tapasztaljuk, hogy a régebbi építésű házakban elkerülhetetlen felújítási munkák mellett egyre több lakóközösség számára fontosak a mindennapjaikat egyszerűbbé, biztonságosabbá vagy élhetőbbé tévő beruházások" - mondta Dancsné Engler Bernadett, az OTP Business MKV területének főosztályvezetője.

A pályázatokat két kategóriában nyújthatják be a jelentkezők. Az "Otthon a közösségben" kategória a társasházak és lakásszövetkezetek üzemeltetésének hatékonyabbá vagy akár környezettudatosabbá tételét, illetve a közös helyiségek fejlesztését célozza, tehát például online leolvasható mérőórák felszerelése, szelektív hulladékgyűjtők kialakítása, esetleg biciklitárolók, vagy pihenő- és játszóhelyek kiépítése tartozik ide. Az "Otthon a jövőben" kategóriába a lakók biztonságát és védelmét célzó beruházások, illetve az energiahatékonysági felújítások tartoznak, így például a baleset-megelőzés, az épületek akadálymentesítése, digitális kaputelefon rendszer kialakítása, vagy akár energiatakarékos (LED) lámpák telepítése.

Ahogy eddig, a pályázati lehetőség ezúttal is nyitott az ország bármely társasháza vagy lakásszövetkezete számára. Nem csak a közös képviselők, egy közgyűlési meghatalmazással akár a lakók maguk is pályázhatnak. A pályázatok 2021. május 30-áig, az erre létrehozott oldalon nyújthatók be, ahol az érdeklődők a kiírás részletes információit is megtalálják.

