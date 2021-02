Egyelőre csak ezeknél a bankoknál érhető el a felújítási hitel: ebből még gubanc lehet

A kifizetett és benyújtott számlák alapján januártól igényelhetik a családok az akár 3 millió forintos lakásfelújítási támogatást. Február 1-től pedig elméletileg elérhető a kedvezményes - futamidő végéig fix 3 százalék kamatú - otthonfelújítási hitel is, melyből meg lehet finanszírozni a munkálatokat, amennyiben nincs elegendő saját megtakarítás. Igen ám, de nem minden bank rajtolt el az első napon! Ez különösen azoknak jelenthet gondot, akiknek az ingatlanján már van jelzálogjog.

A 2021. január 1-től elérhető lakásfelújítási támogatás az otthonukat korszerűsítő, gyermeket nevelő szülőknek nyújthat jelentős segítséget, hiszen a munkálatok költségének felét - de legfeljebb 3 millió forintot - a család utólag visszakaphatja az államtól. Fontos, hogy a támogatást utólag, a számlák kifizetését követően lehet igényelni, vagyis a költségeket előre kell előteremtenie a családoknak - írja a Bankmonitor.hu. Ebben a helyzetben nyújthat segítséget a fix 3%-os kamatozású otthonfelújítási hitel, melyből a kiadásokat tudják a támogatást igénylők megfinanszírozni. (A hitel összege legfeljebb 6 millió forint, futamideje maximum 10 év lehet.)

A hitel és a támogatás igénylésének számos feltétele van:

Legalább 1 éves Tb-jogviszony;

Legalább 50%-o tulajdoni hányaddal szükséges rendelkezni a felújítandó ingatlanban;

Legalább 1 éve az ingatlanban kell lakni;

Köztartozásmentesnek kell lennie az igénylőknek.

Bárki ellenőrizni tudja a Pénzcentrum Kalkulátorával, hogy megfelel-e ezeknek az elvárásoknak:

A támogatott hitelt február 1-től lehet a pénzintézeteknél igényelni, ugyanakkor a Bankmonitor szakértőinek információi alapján még nem érhető el valamennyi banknál a hitelkonstrukció.

Mely bankoknál érhető el az otthonfelújítási hitel?

Az egyes bankok honlapjának és hitelhirdetményeinek áttanulmányozása alapján jelenleg 5 banknál érhető el a támogatott felújítási hitel. Az Erste Banknál a Gránit Banknál a K&H Banknál, az OTP Banknál és a Takarékbanknál érhető el már a mai napon is a támogatott felújítási hitel. Természetesen a konstrukció kamata mindenhol megegyezik: a futamidő végéig fix 3%. (6 millió Ft hitelösszeg és 10 éves futamidő esetén az induló törlesztő 57-58 ezer Ft.) Ugyanakkor számos feltétel eltér a különböző pénzintézeteknél.

Eddigi ismereteik alapján legrövidebb futamidővel a Takarékbank - 1 éves futamidővel már elérhető a konstrukció - kínálja a hitelt. A többi pénzintézetnél jellemzően 5 éves futamidőtől érhető el a hitel. A minimálisan elérhető hitelösszegben is jelentsek az eltérések. Míg az OTP Banknál 500 ezer forinttól igényelhető a kölcsön, addig a K&H Bank 2 millió forintnál kevesebb összeget nem ad. Ez akkor lehet érdekes, ha a család csak kisebb összegű felújításban gondolkodik, vagy épp jelentős összegű saját megtakarítást is fel tudna használni a munkálatok megfinanszírozására.

Az egyes pénzintézetek jellemzően visszatérítik a hiteligényléshez kapcsolódó közjegyzői okirat díjának egy részét. Emellett több pénzintézet elengedi - vagy utólagos visszatéríti - meghatározott darabszámú tulajdoni lap, térképmásolat lekérésének díját, valamint egy darab ingatlan értékbecslési költségét is. A Gránit Bank pedig 20 ezer forintot jóváír az igénylő törlesztési számlájára, amennyiben 2021. március végéig benyújtásra kerül a hitelkérelem a bankhoz.

Van egy bökkenő!

Elképzelhető, hogy nem kaphatja meg a család az otthonfelújítási hitelt akkor sem, ha egyébként a támogatásra jogosult. (Például a fedezetként szolgáló ingatlanra már van jelzálogjog bejegyezve.) Egy pénzintézet ugyanis jellemzően nem nyújt hitelt olyan ingatlanra, amelyet egy másik bank zálogjoga már terhel. Ezek alapján jelenleg igen nehéz helyzetbe kerülhetnek azok, akik nem ettől az 5 pénzintézettől vettek fel korábban lakáshitelt. (Természetesen a közeljövőben a többi bank is elindulhat a támogatott felújítási hitellel.) Ugyanakkor már most is van megoldás erre a problémára: személyi kölcsönből meg lehet finanszírozni a munkálatokat ehhez nem szükséges ingatlanfedezet és a lakásfelújítási támogatás sem veszik el.

Az is könnyek elképzelhető, hogy a 6 millió forintos összeghatár nem elégséges, vagy épp a maximális futamidő - 10 év - bizonyul túl rövidnek. (Ez utóbb akkor lehet probléma, ha a jövedelem nem bírja el a 6 millió forint hitelösszeghez tartozó 58 ezer forintos törlesztőrészletet.) Ebben az esetben - legalább részben - piaci kamatozású lakáshitelt is meg lehet finanszírozni a munkálatokat.

Címlapkép: Getty Images